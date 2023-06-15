Росіяни облаштували 10 додаткових військових шпиталів на окупованій Луганщині, очікують велику кількість поранених, - ОВА

У Старобільському та Сватівському районах окупованої Луганської області армія РФ облаштувала десять додаткових військових шпиталів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже всі медичні заклади на Луганщині оснащенні та переобладнані у військові шпиталі для лікування поранених. Однак цього не вистачає прийняти всіх поранених, які армія РФ евакуює", - йдеться в повідомленні.

Тому за останні декілька днів в районі Сватовим та Старобільськом армія РФ облаштували близько десяти додаткових військових шпиталів. Один з них великий і розрахований на 150 пацієнтів. Для роботи в цих шпиталях привезли російських лікарів.

"В них пішло вже поповнення пораненими, тепер вони очікують, я так розумію готуючись до нашого контрнаступу, очікують ще значну кількість поранених, тому готують госпіталі", - розповів Лисогор.

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