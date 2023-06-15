УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6750 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 954 11

На "Рамштайні" сьогодні обговорять посилення ППО України, - Остін

patriot

На сьогоднішньому засідання у форматі "Рамштайн" союзники обговорять посилення ППО України.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, сьогодні контактна група буде зосереджена на тому, щоб Україна могла захищати як своє населення, так і критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО.

"І завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів та ракетним ударам. Ми говоримо про системи Patriot та NASAMS які зберігають українцям життя. І сьогодні ми будемо копати ще глибше для того, щоб Україна отримала нові снаряди, амуніцію до систем ППО", - наголосив Остін.

Також, додав очільник Пентагону, союзники будуть підлаштовуватися до змін обставин на полі бою і відповідно до того темпу, як змінюються потреби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США "змінили тональність" щодо ATACMS для України, - посол Маркарова

Автор: 

допомога (8363) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Нам нужны "Томогавки",разве Резников еще о них знает??
показати весь коментар
15.06.2023 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рєзніку ще дадуть бабла на яйця?
показати весь коментар
15.06.2023 11:47 Відповісти
резникову нужно дать по яйцам
показати весь коментар
15.06.2023 12:21 Відповісти
На жаль, самою ППО війну не виграти.
показати весь коментар
15.06.2023 11:49 Відповісти
А с боевой авиацией, передача которой также обсуждается? И вообще, с помощью каких средств можно выйграть войну, по вашему мнению?
показати весь коментар
15.06.2023 12:34 Відповісти
Хіба не зрозуміло?! Є військовий аеродром в Мурманську, є Уралвагонзавод. І ще багато чого є, що має нищитися цілодобово. Величезна територія - це один з козирів ворога України.
показати весь коментар
15.06.2023 12:40 Відповісти
Т.е. речь идет о ракетах дальнего действия?
показати весь коментар
15.06.2023 12:51 Відповісти
Авжеж! Зволікання з цим - послаблення України через втрати у війську і цивільній інфраструктурі.
показати весь коментар
15.06.2023 13:44 Відповісти
истинно русским унтерменшам хрюкать ! до смерти !
показати весь коментар
15.06.2023 13:43 Відповісти
Нам нужны "Томогавки",разве Резников еще о них знает??
показати весь коментар
15.06.2023 13:47 Відповісти
Пока вы там чухаетесь и ссыте скоро в Украине не останется ни одного целого завода...
показати весь коментар
15.06.2023 13:59 Відповісти
 
 