На "Рамштайні" сьогодні обговорять посилення ППО України, - Остін

На сьогоднішньому засідання у форматі "Рамштайн" союзники обговорять посилення ППО України.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, сьогодні контактна група буде зосереджена на тому, щоб Україна могла захищати як своє населення, так і критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО.

"І завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів та ракетним ударам. Ми говоримо про системи Patriot та NASAMS які зберігають українцям життя. І сьогодні ми будемо копати ще глибше для того, щоб Україна отримала нові снаряди, амуніцію до систем ППО", - наголосив Остін.

Також, додав очільник Пентагону, союзники будуть підлаштовуватися до змін обставин на полі бою і відповідно до того темпу, як змінюються потреби України.

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