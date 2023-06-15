На "Рамштайні" сьогодні обговорять посилення ППО України, - Остін
На сьогоднішньому засідання у форматі "Рамштайн" союзники обговорять посилення ППО України.
Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, сьогодні контактна група буде зосереджена на тому, щоб Україна могла захищати як своє населення, так і критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО.
"І завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів та ракетним ударам. Ми говоримо про системи Patriot та NASAMS які зберігають українцям життя. І сьогодні ми будемо копати ще глибше для того, щоб Україна отримала нові снаряди, амуніцію до систем ППО", - наголосив Остін.
Також, додав очільник Пентагону, союзники будуть підлаштовуватися до змін обставин на полі бою і відповідно до того темпу, як змінюються потреби України.
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