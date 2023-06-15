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Новини Агресія Росії проти України
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9 тисяч артснарядів Данія та Норвегія передадуть Україні

боєприпаси

Данія та Норвегія домовилися передати Україні ще 9 тисяч артилерійських снарядів. Норвегія передасть  дев’ять тисяч гранат, метальних зарядів та вогнепальні труби. Данія - 1,5 тисячі комплектних артилерійських снарядів і 500 гранат.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці продовжують відчувати велику і нагальну потребу в боєприпасах для боротьби з Росією. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія перебуває в процесі реагування низкою різних ініціатив. Разом з Норвегією ми тепер можемо надіслати понад 10 тисяч повних артилерійських снарядів протягом короткого часу", – сказав виконуючий обов’язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Україна неодноразово наголошувала на необхідності артилерійських боєприпасів великої дальності. Загальна сума допомоги означає, що Україна отримає загалом 10,5 тисяч комплектних артилерійських снарядів і додатково 500 снарядів.

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"Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах. Це терміново. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією для нової допомоги, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше. Важливо, щоб ми продовжували разом підтримувати Україну. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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боєприпаси (2277) Данія (776) Норвегія (768) допомога (8370)


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Що то є вогнепальні труби?
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15.06.2023 11:53 Відповісти
это метательный заряд для миномётных мин в виде картонной трубки с порохом и капсюлем.
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15.06.2023 12:08 Відповісти
На пів - дня але и за це спасибі .
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15.06.2023 11:55 Відповісти
Це десь на два-три дні, але й на цьому спасибі.
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15.06.2023 12:05 Відповісти
Снаряди типу Ескалібур... це 100% попадання... тож не погано...
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15.06.2023 12:09 Відповісти
Дякуємо.
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15.06.2023 16:17 Відповісти
 
 