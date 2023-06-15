В Україні розпочався "військовий марафон", ЗСУ готові до подальших викликів, - Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в Україні сьогодні розпочався "військовий марафон", а Сили оборони готові до "подальших викликів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він сказав на відкритті засідання контактної групи країн-союзників України у форматі "Рамштайн".

За його словами, російський диктатор Путін зрозумів, що помилився у своїх розрахунках - Україна вистояла та готова до подальших викликів.

"Зараз розпочався військовий марафон на території України, а тому сьогодні ми розглядаємо її найбільш необхідні потреби. Націлюватимемося на довгострокову перспективу та довгостроковий мир для життя з таким сусідом", - сказав Остін.

Він зазначив, що союзники зосередяться на боєприпасах для протиповітряної оборони та артилерії.

Також глава Пентагону згадав про старт програм із підготовки українських льотчиків Данією та Нідерландами. Партнери обговорять роботу коаліцій щодо постачання Україні винищувачів F-16 та танків Leopard.

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