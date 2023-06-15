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В Україні розпочався "військовий марафон", ЗСУ готові до подальших викликів, - Остін

остін

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в Україні сьогодні розпочався "військовий марафон", а Сили оборони готові до "подальших викликів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він сказав на відкритті засідання контактної групи країн-союзників України у форматі "Рамштайн".

За його словами, російський диктатор Путін зрозумів, що помилився у своїх розрахунках - Україна вистояла та готова до подальших викликів.

"Зараз розпочався військовий марафон на території України, а тому сьогодні ми розглядаємо її найбільш необхідні потреби. Націлюватимемося на довгострокову перспективу та довгостроковий мир для життя з таким сусідом", - сказав Остін.

Він зазначив, що союзники зосередяться на боєприпасах для протиповітряної оборони та артилерії.

Також глава Пентагону згадав про старт програм із підготовки українських льотчиків Данією та Нідерландами. Партнери обговорять роботу коаліцій щодо постачання Україні винищувачів F-16 та танків Leopard.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайні" сьогодні обговорять посилення ППО України, - Остін

Автор: 

допомога (8363) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+20
Бережи БОЖЕ Українських ВОЇНІВ!
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15.06.2023 12:16
+13
поки зе-мародери при владі, війна може тривати вічно... щоб перемогти москалоту треба мати проукраїнське патріотичне керівництво, а не перефарбованих ватних оманських партнерів кремля.
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15.06.2023 12:38
+13
А на каком основании ему, как ты говоришь, "свою чёрную жoпy под пули подставлять"? Может лучше бы зеленую жопу под пули отправить?
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15.06.2023 12:44
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15.06.2023 12:16 Відповісти
краще би бліцкриг. Але що від нас залежить..
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15.06.2023 12:17 Відповісти
Какая-то идиотская формулировка - "марафон". Ещё бы "сафари" сказал. Как за тараканьими бегами наблюдают за нашей бедой, честное слово. Впрочем, что им - не ему же свою чёрную жoпy под пули подставлять, а нашим пацанам.
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15.06.2023 12:23 Відповісти
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15.06.2023 12:28 Відповісти
А на каком основании ему, как ты говоришь, "свою чёрную жoпy под пули подставлять"? Может лучше бы зеленую жопу под пули отправить?
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15.06.2023 12:44 Відповісти
Согласен, многие из них до сих шашлыки жуют, обещанные Боневтиком
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15.06.2023 13:08 Відповісти
Долгосрочная перспектива? Интересно, это сколько лет?
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15.06.2023 12:31 Відповісти
поки зе-мародери при владі, війна може тривати вічно... щоб перемогти москалоту треба мати проукраїнське патріотичне керівництво, а не перефарбованих ватних оманських партнерів кремля.
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15.06.2023 12:38 Відповісти
Все, сдаемся?! Или вы к чему вообще?
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15.06.2023 14:06 Відповісти
Ви й Залужного з Будановим відносите до зе-мародерів?
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15.06.2023 16:55 Відповісти
Прочитай-те ще раз пост, може тоді вкурите що зе-мародери це ОП та їхні "слуги" разом з ОПЗЖ, які зараз голосують вунісон з владою ...
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15.06.2023 17:11 Відповісти
та я читати вмію. А ви на питання можете відповісти?
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15.06.2023 17:13 Відповісти
я розумію, що вам, адептам зе-лідора, Залужний поперек пельки і розумію, що подужати відповідь з десяти слів ваш розслаблений "офісним марафоном" мозок не в силах, тому ще раз повторю свій попередній пост, може ви вкурте його сенс після чергового перечитування:

зе-мародери це ОП та їхні "слуги" разом з ОПЗЖ, які зараз голосують вунісон з владою ...
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15.06.2023 17:27 Відповісти
я не знаю де ви знайшли адептів когось, офісних представників або тверджень, що мені Залужний "поперек пельки" . Взагалі ваші відповіді нагадують за формою відповіді козломордих з кацапії, коли у текст ще додається добра порція маніпуляцій, хамства та ненависті. Сподіваюсь, що це не властиво вам.
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15.06.2023 17:40 Відповісти
Вспоминаем гримасы и кривляния Абдристовича с его заявами за последние 7 месяцев:

1.На юге НЕ ВОЗМОЖНО обороняться,во всех войнах это место проезжали враги не останавливаясь.
2.Кто там будет оборонять....мобики в с винтовками мосина и шлемами 1943 года?
3.Наш контр наступ будет яркий красивый неожиданный вы от него просто офигеете......(да .....в первую неделю особенно впечатлили)

Почему Абдристовичу за базар пику в Израэле до сих пор не набили?
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15.06.2023 12:34 Відповісти
Тому і не набили... що обдристович 🤔🧐😁😜😜😜😜🤪
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15.06.2023 12:45 Відповісти
это называется потерян фактор оперативной внезапности, при этом он даже не потерян, а у шел в минус
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15.06.2023 13:53 Відповісти
Ти там Остін бери все в свої міцні афроамериканські руки і пильно спостерігай за "грайливими рученятами" нашої влади
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15.06.2023 12:43 Відповісти
Війна любить перемогу та не любить тривалості (Мистецтво війни)
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15.06.2023 12:44 Відповісти
Боже бережи воїнів,Боже бережи їх від орків злодіїв,орків вбивці,Боже Коли Кінець клітинного вбивці Раші,адже на кожній клітині його смерть невинних дітей воїнів матеріа.Боже чого ти так ненаказуєш, цих загарбників Де Ти?
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15.06.2023 12:45 Відповісти
З Богом, рідненькі
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15.06.2023 13:07 Відповісти
Украине нужно приблизительно 1000 Томагавков в месяц, что б в день отстреливать штук по 30 по спутниковому целеуказанию перед настоящим котрнаступом, перед этим подавить ПВО противорадиолокационными ракетами и Хаймарсами, все остальное - примочки мертвому
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15.06.2023 13:56 Відповісти
Give Ukraine ATACMS! Russian military factories must be destroyed.
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15.06.2023 14:12 Відповісти
Марафон без томагавк не марафон.
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15.06.2023 14:12 Відповісти
ГЫ ! пуйлу углублять сортир !
а рашашвайны чё тута под украинскими флагами хрюкают ?
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15.06.2023 17:08 Відповісти
 
 