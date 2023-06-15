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Новини Мобілізація в РФ
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Явних ознак підготовки РФ чергової хвилі мобілізації не фіксується, - Генштаб ЗСУ

росія,мобілізація

Нині явних ознак підготовки Росією чергової хвилі мобілізації не фіксується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Явних ознак підготовки Росією чергової хвилі мобілізації не фіксується. Ймовірно, це обумовлено зростаючою обізнаністю російського суспільства про серйозність втрат в Україні та неготовністю навіть бідніших верств населення, що склали основу попередньої минулорічної мобілізаційної хвилі, брати участь війні", - зазначив Громов.

За його словами, країна-агресор продовжує політику ситуативних несистемних прихованих заходів щодо підбору та проведення мінімальної військової підготовки мобілізованих осіб задля подальшої відправки в Україну, аби поповнити ті втрати, які понесли на полі бою.

Традиційно поповнення втрат Кремль намагається вирішити й шляхом вербування найманців з-поміж ув’язнених, додав Громов.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6605) росія (65282) мобілізація (3065)


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Топ коментарі
+2
Ніякого вторнгенення, а тим більше піготовки до війни з боку росії не спостерігається - Генштаб ЗСУ 23.02.2022 р.
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15.06.2023 13:24
+1
Та там і цих хватає - нахера нам іхні хвилі .
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15.06.2023 13:12
+1
так ви і повномасштабного вторгнення 3.14сні не бачили.
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15.06.2023 13:14
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Та там і цих хватає - нахера нам іхні хвилі .
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15.06.2023 13:12 Відповісти
судя по тому с каким трудом наши отвоевывают сотни метров, когда русня в обороне, то им всего хватает. А заваливать трупами штурмуя укрепрайон у нас не принято вроде как.
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15.06.2023 13:39 Відповісти
так ви і повномасштабного вторгнення 3.14сні не бачили.
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15.06.2023 13:14 Відповісти
они-то бачили, но им бюджет резали
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15.06.2023 13:20 Відповісти
відповідь не правильна
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15.06.2023 13:25 Відповісти
О! Как истине в последней инстанции, открою тайну, в конце октября ОР собрали в военкомате(одна из приграничных областей) и готовили к выезду в приграничные районы. Ты узнай, почему не поехали, ты же всё знаешь.
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15.06.2023 13:38 Відповісти
я підерський язик не розумію. пиши українською чи англійською.
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15.06.2023 13:58 Відповісти
дебіли як ти розмовляють підерським язиком, бо не в змозі вивчити український. розвитку в них не достатньо. за полонених інша мова. вони чудово розуміють українську.
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15.06.2023 14:28 Відповісти
Навіщо їм ще своїх мобілізувати? Вони нових громадян з захоплених територій використають.
Там і так половина підрозділів то лднри, то кримчаки, то новороси.
Вовочка гібридний стратег ще той. Ніяке нато не впорається.
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15.06.2023 13:15 Відповісти
Ніякого вторнгенення, а тим більше піготовки до війни з боку росії не спостерігається - Генштаб ЗСУ 23.02.2022 р.
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15.06.2023 13:24 Відповісти
тебе прикажут - ты и не такое расскажешь
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15.06.2023 13:40 Відповісти
Всё дело в том, что МНЕ НЕ ПРИКАЖУТ.
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15.06.2023 14:00 Відповісти
ну да. честный и порядочный Льоша карпенко, находясь в подчинении получит приказ с которым не согласен, снимет погоны и уйдёт. И то что он, льоша, подготовлен, ориентируется в средствах и силах, понимая что быстрой и адекватной замены ему не будет, льошу не колышет.
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15.06.2023 14:23 Відповісти
Я не нахожусь в подчинении, можешь себе такое представить? Или сТЕПА иВАНОВ настолько примитивен? О твоей порядочности я умолчу.
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15.06.2023 14:43 Відповісти
ПОКА не находишься))

и ты даже знаешь слово "порядочность"?))

объясни его значение сторонникам верховного, или вы единомышленники?
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15.06.2023 14:59 Відповісти
Да я не нахожусь в подчинении, а если придётся то это никак не повлияет на мою ПОРЯДОЧНОСТЬ. Потому, что в отличии от тебя и "верховного", я знаю что такое ПОРЯДОЧНОСТЬ. А судя потому как тЫ, выгораживаешь челядь "верховного", сомнений в том кто единомышленники нет.
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15.06.2023 15:15 Відповісти
 
 