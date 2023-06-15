Явних ознак підготовки РФ чергової хвилі мобілізації не фіксується, - Генштаб ЗСУ

Нині явних ознак підготовки Росією чергової хвилі мобілізації не фіксується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Явних ознак підготовки Росією чергової хвилі мобілізації не фіксується. Ймовірно, це обумовлено зростаючою обізнаністю російського суспільства про серйозність втрат в Україні та неготовністю навіть бідніших верств населення, що склали основу попередньої минулорічної мобілізаційної хвилі, брати участь війні", - зазначив Громов.

За його словами, країна-агресор продовжує політику ситуативних несистемних прихованих заходів щодо підбору та проведення мінімальної військової підготовки мобілізованих осіб задля подальшої відправки в Україну, аби поповнити ті втрати, які понесли на полі бою.

Традиційно поповнення втрат Кремль намагається вирішити й шляхом вербування найманців з-поміж ув’язнених, додав Громов.

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