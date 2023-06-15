Треба негайно надати Україні ATACMS, винищувачі F-16 та штурмовики A-10, - Волкер
США та інші партнери забезпечили Україну достатніми засобами для успішного контрнаступу, однак для прискорення перемоги ЗСУ потребують розширених можливостей, у тому числі далекобійних ракет та сучасних літаків.
Про це експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони (ЗСУ. - Ред.) отримали достатньо для того, щоби мати можливість успішно провести контрнаступ. Це стосується артилерії, високоточних боєприпасів, бронетехніки, зокрема бойових машин, танків тощо. Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою", - зауважив дипломат.
Однак, на його думку, це не означає, що Сполучені Штати зробили все, що могли. Зокрема, Волкер вважає, що необхідно надати Україні далекобійні ракети ATACMS, касетні боєприпаси, а також винищувачі F-16 та штурмовики A-10.
"Прикро, що ми утримувалися від передачі Україні (деяких видів озброєнь. - Ред.) через те відчуття, що ми не хотіли б провокувати Росію, не хотіли б, знаєте, спричинити ядерної ескалації", - зазначив Волкер.
Коментуючи контрнаступальні дії українських сил, він зазначив, що все відбувається "дуже обережно й на нинішньому етапі достатньо добре". Експосол висловив думку, що ЗСУ бережуть сили та вивчають, як реагують росіяни на атаки на різних напрямках.
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Для американця -- далеко нетривіальний скілл.
Україні НЕГАЙНО ПОТРІБНІ ці ATACMS, винищувачі F-16 та штурмовики A-10...!!!
Повне знищення Чорноморського флоту підоросії та їх баз чорноморського та азовського базувань ПРИВЕДЕ ДО ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ в УКРАЇНІ та відкине підоросію на 50-100 років від Азово-Чорноморського регіону...!!!
А дальше почнеться ПОВСТАННЯ народів Кавказько-Азіатського регіонів, котрий приведе до повного розпаду та знищення підоросії та повернення усіх анексованих земель підоросією їх історично споконвічним власникам...!!!
Це покоління ще застане та побачить ПЕРЕТВОРЕННЯ мацкви на спалене до тла та зруйноване болото...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
СЛАВА ЗСУ та ССО УКРАЇНИ...!!!
Було б круто!
А мы вот получили задачу наступать. Идет наша пехота на минные поля. Без особой поддержки с воздуха, без полной артподготовки, когда пехота заходит уже на трупы оборонявшихся. Американцы смотрят как машины пехоты Брэдли справляются с этим и т.д. Минимум просто дали. Чтоб держать хоть какой то паритет с русскими. Думали об этом? Нам запад дает оружие для поддержания условного паритета вооружения с русскими. Ну и все, деритесь, показывайте на что способны. росия вот подкатила свои Балы к границе, значит нам дадут атакамс или что то похожее, будут смотреть на противоборство двух систем вооружений: атакамс и Балов.