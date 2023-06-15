Треба негайно надати Україні ATACMS, винищувачі F-16 та штурмовики A-10, - Волкер

США та інші партнери забезпечили Україну достатніми засобами для успішного контрнаступу, однак для прискорення перемоги ЗСУ потребують розширених можливостей, у тому числі далекобійних ракет та сучасних літаків.

Про це експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони (ЗСУ. - Ред.) отримали достатньо для того, щоби мати можливість успішно провести контрнаступ. Це стосується артилерії, високоточних боєприпасів, бронетехніки, зокрема бойових машин, танків тощо. Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою", - зауважив дипломат.

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Однак, на його думку, це не означає, що Сполучені Штати зробили все, що могли. Зокрема, Волкер вважає, що необхідно надати Україні далекобійні ракети ATACMS, касетні боєприпаси, а також винищувачі F-16 та штурмовики A-10.

"Прикро, що ми утримувалися від передачі Україні (деяких видів озброєнь. - Ред.) через те відчуття, що ми не хотіли б провокувати Росію, не хотіли б, знаєте, спричинити ядерної ескалації", - зазначив Волкер.

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Коментуючи контрнаступальні дії українських сил, він зазначив, що все відбувається "дуже обережно й на нинішньому етапі достатньо добре". Експосол висловив думку, що ЗСУ бережуть сили та вивчають, як реагують росіяни на атаки на різних напрямках.