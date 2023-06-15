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Новини
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Треба негайно надати Україні ATACMS, винищувачі F-16 та штурмовики A-10, - Волкер

волкер,курт

США та інші партнери забезпечили Україну достатніми засобами для успішного контрнаступу, однак для прискорення перемоги ЗСУ потребують розширених можливостей, у тому числі далекобійних ракет та сучасних літаків.

Про це експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони (ЗСУ. - Ред.) отримали достатньо для того, щоби мати можливість успішно провести контрнаступ. Це стосується артилерії, високоточних боєприпасів, бронетехніки, зокрема бойових машин, танків тощо. Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою", - зауважив дипломат.

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Однак, на його думку, це не означає, що Сполучені Штати зробили все, що могли. Зокрема, Волкер вважає, що необхідно надати Україні далекобійні ракети ATACMS, касетні боєприпаси, а також винищувачі F-16 та штурмовики A-10.

"Прикро, що ми утримувалися від передачі Україні (деяких видів озброєнь. - Ред.) через те відчуття, що ми не хотіли б провокувати Росію, не хотіли б, знаєте, спричинити ядерної ескалації", - зазначив Волкер.

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Коментуючи контрнаступальні дії українських сил, він зазначив, що все відбувається "дуже обережно й на нинішньому етапі достатньо добре". Експосол висловив думку, що ЗСУ бережуть сили та вивчають, як реагують росіяни на атаки на різних напрямках.

Автор: 

зброя (7471) США (23024) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+20
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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15.06.2023 13:31
+19
Волкер завжди був розумним чоловіком
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15.06.2023 13:34
+7
Да, просыпаетесь уже
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15.06.2023 13:31
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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15.06.2023 13:31 Відповісти
Да, просыпаетесь уже
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15.06.2023 13:31 Відповісти
Волкер завжди був розумним чоловіком
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15.06.2023 13:34 Відповісти
Він, до того ж, вільно говорить угорською. Може прийти до студії і дві години проговорити.

Для американця -- далеко нетривіальний скілл.
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15.06.2023 13:47 Відповісти
Розвідка боєм ?.
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15.06.2023 13:35 Відповісти
Дякуємо, сер.
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15.06.2023 13:39 Відповісти
Волокно як завжди молодець!!!!!
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15.06.2023 13:43 Відповісти
Волкер!!!
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15.06.2023 15:32 Відповісти
НАРЕШТІ країни НАТО починають прокидатися та приходити до тями та РЕАЛЬНОСТІ війни в УКРАЇНІ...!!!
Україні НЕГАЙНО ПОТРІБНІ ці ATACMS, винищувачі F-16 та штурмовики A-10...!!!
Повне знищення Чорноморського флоту підоросії та їх баз чорноморського та азовського базувань ПРИВЕДЕ ДО ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ в УКРАЇНІ та відкине підоросію на 50-100 років від Азово-Чорноморського регіону...!!!
А дальше почнеться ПОВСТАННЯ народів Кавказько-Азіатського регіонів, котрий приведе до повного розпаду та знищення підоросії та повернення усіх анексованих земель підоросією їх історично споконвічним власникам...!!!
Це покоління ще застане та побачить ПЕРЕТВОРЕННЯ мацкви на спалене до тла та зруйноване болото...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
СЛАВА ЗСУ та ССО УКРАЇНИ...!!!
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15.06.2023 13:48 Відповісти
Небуде негайно Ф-16. Це питання років. Будь хто, хто каже інше - бреше.
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15.06.2023 13:52 Відповісти
А10 можуть з'явитися швидьше за ф16, адже їм не потрібна така складна інфраструктура як еФкам.
Було б круто!
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15.06.2023 13:51 Відповісти
Просто їм треба Фки для захисту з повітря під час роботи на полі бою та в місцях базування і обслуговування. Тому спочатку наземне ППО (зараз реалізується), потім винищувачі (можливо з якимось АВАКС), а вже потім бородавочники )
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15.06.2023 14:26 Відповісти
Літаки потрібні аби із них запускати різні далекобійні подарунки також. Просто...а10ми можемо почати оперувати у двічи швидше ніж Ф16 а тим більше Ф-18. А10 також надасть додаткові тактичні прийоми для застосування на полю бою.
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15.06.2023 15:09 Відповісти
Правильно, але враховуючи розмаїття систем ППО у нас, на яких системи Свій-чужий різних типів (радянські і НАТО), то там де будуть працювати штурмовики НАТО повинні забезпечувати ППО в цей час літаки НАТО з натівською системою ідентифікації, бо дружній вогонь нам буде обходитись дуже дорого.
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15.06.2023 15:22 Відповісти
А-10 шикарная штучка. Мало того что эта пушка с крыльями имеет огромную огневую мощь, так ещё и маневренная - попасть трудно
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15.06.2023 13:53 Відповісти
Було б чудово.
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15.06.2023 13:55 Відповісти
В Америці цілі поля списаної авіатехніки. Здавалося б, бери, відновлюй, ніяких тобі спекуляцій про великі видатки.

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15.06.2023 13:58 Відповісти
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15.06.2023 14:03 Відповісти
2 в 1. На відновленні можна навчати технічний персонал, поки пілоти на тренажерах готуються
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15.06.2023 14:05 Відповісти
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15.06.2023 14:07 Відповісти
Чомусь колишні діячі такі радикальні. А коли при владі, то такі помірковані та неквапні.
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15.06.2023 14:03 Відповісти
поэтапно тестят свое оружие в войне с козломордыми. Куда американцам спешить? Только развернули производство, сворачивать рано. Сначала посмотрели насколько Хаймарсы эффективны, сейчас проанализировали как Брэдли себя ведут при попадании росийских птуров, потом атакамсы, потом Абрамсы, потом ф16. Не все ж сразу, тогда сложно будет разобраться какое оружие реально сработало. А так, пока идет война, можно анализировать логику действий руских, их оружие, их действия при отступлении и наступлении, насколько эффективно американское оружие. Это ж полигон! Для США вообще идеальный вариант сравнить эффективность вооружения. Пока они на все свои вопросы не получат ответ, война не закончится. Возможно это цена их военной помощи, может нет, кто скажет? Мы же все прекрасно понимаем, что используй мы всю мощь США, русни бы не было через неделю на территории Украины. Там одни томагавки чего стоят.
А мы вот получили задачу наступать. Идет наша пехота на минные поля. Без особой поддержки с воздуха, без полной артподготовки, когда пехота заходит уже на трупы оборонявшихся. Американцы смотрят как машины пехоты Брэдли справляются с этим и т.д. Минимум просто дали. Чтоб держать хоть какой то паритет с русскими. Думали об этом? Нам запад дает оружие для поддержания условного паритета вооружения с русскими. Ну и все, деритесь, показывайте на что способны. росия вот подкатила свои Балы к границе, значит нам дадут атакамс или что то похожее, будут смотреть на противоборство двух систем вооружений: атакамс и Балов.
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15.06.2023 15:46 Відповісти
Волкера, Уолиса и Борю кандидатами на генсека НАТы.
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15.06.2023 18:27 Відповісти
Ех, Волкер, погано, що ти не Байден.
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15.06.2023 19:56 Відповісти
 
 