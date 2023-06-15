Українські підрозділи просунулися під Вугледаром, - Тарнавський

Сили оборони просуваються вперед та нищать ворогів під Вугледаром.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває. Все буде Україна", - написав він у телеграмі.

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