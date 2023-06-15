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Новини Війна
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Українські підрозділи просунулися під Вугледаром, - Тарнавський

війна,зсу

Сили оборони просуваються вперед та нищать ворогів під Вугледаром.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває. Все буде Україна", - написав він у телеграмі.

Читайте: Україна задіяла у контрнаступі лише 3 з 12 бригад, - Reuters

Автор: 

ЗСУ (7577) Тарнавський Олександр (277) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+16
бережіть себе, Герої
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15.06.2023 15:49
+15
Бережіть себе Слава ЗСУ
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15.06.2023 15:50
+11
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.06.2023 15:53
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15.06.2023 15:47 Відповісти
бережіть себе, Герої
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15.06.2023 15:49 Відповісти
Бережіть себе Слава ЗСУ
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15.06.2023 15:50 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.06.2023 15:53 Відповісти
Хлопці, нищіть кацапське лайно.
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15.06.2023 16:00 Відповісти
До Волновахи прорватись би. Там ж/д вузел, постачання кацапів...
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15.06.2023 16:01 Відповісти
Неплохо бы также пробиться в фюреры. "Хайль Штрилиц" - звучит неплохо.
Це так, згадка з минулого. Звісно, все повернемо - і Волноваху, і Марік, і Симферополь.
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15.06.2023 16:38 Відповісти
"написав він у телеграмі" - у телеграмі кому?
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15.06.2023 16:02 Відповісти
Бл.... , для армии россиян ( где, куда , когда и на сколько ) - ЭТО НЕ тайна , НО тайна для нас (!!) Идиотизм какой-то .. Нахрена нужны такие СМИ ??
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15.06.2023 16:40 Відповісти
операція ****** йде за планом та чітким графіком....
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15.06.2023 16:16 Відповісти
На мою думку, щоби не розчаровуватись, не треба пропагувати в суспільстві завищених очікувань. Ця війна страшна і кривава, а ворог лютий і підступний. До того ж зрозуміло, що ми маємо справу з противником, який в декілька раз перевершує нас чисельно. Наше командування і ЗСУ, ціною неймовірних зусиль, роблять усе можливе щоби звільнити захоплені ворогом території і здобути таку бажану перемогу. Це, власне, все, що ми достовірно знаємо. А ще будуть і локальні перемоги і поразки, і не раз. Як колись казав Жорж Клемансо: «Війна - це серія катастроф, що ведуть до перемоги» ©. Перемога все одно буде за нами, бо ми воюємо за рідну землю, свій дім, свою рідню - тому наше діло праве! А слухати, напевно, краще наших військових і воєнкорів, безпосередньо з фронту, а усі марафони- це звичайний піар і балабольство. Можна зі мною не погоджуватись, але я і не претендую на істину в останній інстанції. Я так думаю.
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15.06.2023 16:18 Відповісти
Насправді, той же Марафон щодня запрошує військових експертів, і різних.
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15.06.2023 16:40 Відповісти
Діло смаку. На початку війни я також їх слухав, але дуже швидко зрозумів, що потрібно переходити в інтернет і відключив телебачення.
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15.06.2023 18:33 Відповісти
Хай вам бог помагає хлопці ! Слава Україні !!
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15.06.2023 17:00 Відповісти
В мене є чуйка що там і почнеться справжній наступ .
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15.06.2023 18:32 Відповісти
 
 