Українські підрозділи просунулися під Вугледаром, - Тарнавський
Сили оборони просуваються вперед та нищать ворогів під Вугледаром.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває. Все буде Україна", - написав він у телеграмі.
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Це так, згадка з минулого. Звісно, все повернемо - і Волноваху, і Марік, і Симферополь.