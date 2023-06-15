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Новини Війна
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Україна задіяла у контрнаступі лише 3 з 12 бригад, - Reuters

зсу

Лише 3 з 12 бригад ЗСУ брали участь у контрнаступ на південному сході України.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Після тижня запеклих боїв справжні випробування контрнаступу Києва ще попереду, оскільки українські війська перебувають на певній відстані від головної лінії оборони Росії, а основна частина сил, підготовлених для наступу, все ще перебуває в режимі очікування", - йдеться в матеріалі.

Польський військовий аналітик Конрад Музика, який уважно стежить за ходом бойових дій, сказав, що лише 3 з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.

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Reuters пише, що для проведення контрнаступу Україна створила 12 бронетанкових бригад. 9 з них були підготовлені і оснащені Заходом. Бригада зазвичай налічує щонайменше 3500-4000 військовослужбовців. Україна також заявила, що Міністерство внутрішніх справ підготувало 8 штурмових бригад з 40 000 військових.

За даними аналітиків, основні сили ЗСУ зосереджені поблизу міста Оріхів у Запорізькій області та Великої Новосілки в Донецькій області, що приблизно за 80 км на схід.

"Це може свідчити, що українські генерали поклали око на Токмак, окуповане місто в Запорізькій області, розташоване приблизно за 25 км від лінії фронту. Ще за 50 км розташоване місто Мелітополь. Обидва населені пункти добре укріплені. Поблизу Великої Новосілки Україна звільнила групу з чотирьох сіл", - пише видання.

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Музика зазначив, що спочатку контрнаступ просувався "добре", але через п’ять-шість днів цієї основної фази, прогрес, схоже, зупинився. Проте чому це сталося, він не знає.

"Контрнаступ ускладнюється нестачею авіації України. Київ місяцями лобіював на Заході постачання винищувачів F-16", але поки ще не отримав їх, пише Reuters.

Також Музика заявив, що Україна, ймовірно, втратила до 15% Bradley та кілька відсотків Leopard 2, проте не виключає, що деякі з них ЗСУ забрали та відправили на ремонт.

Військовий аналітик Джек Уотлінг наголосив, що поки що занадто рано говорити про успіх або провал наступу: "Ми повинні утримуватися від передчасних заяв про успіх чи невдачу".

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Автор: 

ЗСУ (7577) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+18
Мар"ян Безуглий готовий до наступу.

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15.06.2023 14:44
+11
Взагалі не розумію , як з дєрмаком і бубонним шашличником який суне свій кошерний ніс всюди - у нас взагалі якийсь наступ йде? Вони ж тупо знають про всі плани. І це все коштує життя наших воїнів, які можна було зберегти.
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15.06.2023 14:48
+7
Навіщо так сильно лякати Цапію? Їм же сказали, що ЗСУ задіяла всіх і навіть резерви і доблєсниє цапські війська ашвабадітєлєй їх розбили і наступ захлинувся.
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15.06.2023 14:40
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Навіщо так сильно лякати Цапію? Їм же сказали, що ЗСУ задіяла всіх і навіть резерви і доблєсниє цапські війська ашвабадітєлєй їх розбили і наступ захлинувся.
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15.06.2023 14:40 Відповісти
"Моя головна проблема через п'ять або шість днів після початку цієї основної фази полягає в тому, що прогрес, схоже, припинився. Імпульс, який вони набрали за перші пару днів, по суті, тепер зник, і ми не знаємо, чому це відбувається "

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-counteroffensive-takes-shape-main-test-still-come-2023-06-14/
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15.06.2023 16:26 Відповісти
Мар"ян Безуглий готовий до наступу.

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15.06.2023 14:44 Відповісти
зараз це талісман якої бригади?
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15.06.2023 14:46 Відповісти
Ну й мрдяка.
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15.06.2023 15:54 Відповісти
Рязанська морда
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15.06.2023 17:15 Відповісти
Взагалі не розумію , як з дєрмаком і бубонним шашличником який суне свій кошерний ніс всюди - у нас взагалі якийсь наступ йде? Вони ж тупо знають про всі плани. І це все коштує життя наших воїнів, які можна було зберегти.
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15.06.2023 14:48 Відповісти
Вони знають тільки ту невеличку частину, яку їм Залужним дозволено знати.
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15.06.2023 15:28 Відповісти
Це інформація для зазіжного споживача і не несе для нас жодної цінності.
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15.06.2023 14:48 Відповісти
Так їх не 12. Але хай буде
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15.06.2023 14:52 Відповісти
Підрозділи ОСУВ "Таврія" - в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух уперед. Дякую, вам воїни!
Джерело:

Якщо це правда, то це якесь нове слово у військовій науці - наступати не маючи переваги над ворогом.
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15.06.2023 14:54 Відповісти
Зазвичай такий наступ веде до необгрунтованих втрат.
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15.06.2023 15:01 Відповісти
У України ніколи і не було альтернативи. Ворог завжди чисельністю перевищував.
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15.06.2023 15:29 Відповісти
На ділянці прориву завжди можливо і необхідно створювати триразове перевагу в бійцях і броні, і переважна перевагу в артилерії.
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15.06.2023 15:45 Відповісти
Абсолютно точно. Тільки чисельністю це неможливо зробити, тому робимо трикратну перевагу у точністі (насправді, там приблизно десятикратна перевага у точністі саме на максимальних дистанціях контрбатарейної боротьби, 40-50км), якісті броні та техніки, та у якісті інформації, надаваємої розвідками.
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15.06.2023 21:11 Відповісти
о, **********. я тебе тричі палив вже, кацапідор. а ну пшла нахй, свинособака
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15.06.2023 15:11 Відповісти
не ний, швайнехунд. вчи китайську
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15.06.2023 15:21 Відповісти
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15.06.2023 15:27 Відповісти
Ну да, не всех. Третью линию обороны кацап еще не задействовал, она сейчас в Мариуполе окапывается, роняя кал.
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15.06.2023 15:30 Відповісти
Це не « утишение».

Це констатація факти.

Слава ЗСУ! Героям Слава!
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15.06.2023 15:05 Відповісти
то кацапєд ниє
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15.06.2023 15:12 Відповісти
лол. завтра перевзуються і буде не з 12, а з 24-х.
треба щось писати.
не зважаємо, робимо своє
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15.06.2023 15:10 Відповісти
В мене всього лише 2 запитання: де наступає "гвардія наступу", і куди поділися нацдружини???
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15.06.2023 15:53 Відповісти
 
 