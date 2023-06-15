Україна задіяла у контрнаступі лише 3 з 12 бригад, - Reuters

Лише 3 з 12 бригад ЗСУ брали участь у контрнаступ на південному сході України.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Після тижня запеклих боїв справжні випробування контрнаступу Києва ще попереду, оскільки українські війська перебувають на певній відстані від головної лінії оборони Росії, а основна частина сил, підготовлених для наступу, все ще перебуває в режимі очікування", - йдеться в матеріалі.

Польський військовий аналітик Конрад Музика, який уважно стежить за ходом бойових дій, сказав, що лише 3 з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.

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Reuters пише, що для проведення контрнаступу Україна створила 12 бронетанкових бригад. 9 з них були підготовлені і оснащені Заходом. Бригада зазвичай налічує щонайменше 3500-4000 військовослужбовців. Україна також заявила, що Міністерство внутрішніх справ підготувало 8 штурмових бригад з 40 000 військових.

За даними аналітиків, основні сили ЗСУ зосереджені поблизу міста Оріхів у Запорізькій області та Великої Новосілки в Донецькій області, що приблизно за 80 км на схід.

"Це може свідчити, що українські генерали поклали око на Токмак, окуповане місто в Запорізькій області, розташоване приблизно за 25 км від лінії фронту. Ще за 50 км розташоване місто Мелітополь. Обидва населені пункти добре укріплені. Поблизу Великої Новосілки Україна звільнила групу з чотирьох сіл", - пише видання.

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Музика зазначив, що спочатку контрнаступ просувався "добре", але через п’ять-шість днів цієї основної фази, прогрес, схоже, зупинився. Проте чому це сталося, він не знає.

"Контрнаступ ускладнюється нестачею авіації України. Київ місяцями лобіював на Заході постачання винищувачів F-16", але поки ще не отримав їх, пише Reuters.

Також Музика заявив, що Україна, ймовірно, втратила до 15% Bradley та кілька відсотків Leopard 2, проте не виключає, що деякі з них ЗСУ забрали та відправили на ремонт.

Військовий аналітик Джек Уотлінг наголосив, що поки що занадто рано говорити про успіх або провал наступу: "Ми повинні утримуватися від передчасних заяв про успіх чи невдачу".

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