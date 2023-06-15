По всій Україні оголошували повітряну тривогу: У Росії злітав МіГ-31К (оновлено)

На всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.

Винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

Станом на 16:50 було оголошено про відбій тривоги.

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