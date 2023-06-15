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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: У Росії злітав МіГ-31К (оновлено)

тривога,повітряна

На всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.

Винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

Станом на 16:50 було оголошено про відбій тривоги.

Також читайте: Українські підрозділи просунулися під Вугледаром, - Тарнавський

Автор: 

повітряна тривога (922)


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Задолбал этот микуй из лейки...
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15.06.2023 15:54 Відповісти
саваслєйку б дронами б закатати.. тільки не одного чи два. А пару, тройку б десятків...
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15.06.2023 15:56 Відповісти
Томагавками б...
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15.06.2023 15:57 Відповісти
Гої! хто йде в укриття барабани брати з собою не потрібно - там видадуть під особистим контролем Зеленського
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15.06.2023 15:58 Відповісти
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15.06.2023 16:18 Відповісти
Наивно, но когда-нибудь я прочитаю новость, что в Украине взлетел наш самолёт, поэтому недоимперия вся прячется в подвалах
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15.06.2023 16:43 Відповісти
Из-за одного самолета бросать работу и всей страной прятаться в укрытие? Да так быстро вся работа и экономика ляжет.
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15.06.2023 18:54 Відповісти
 
 