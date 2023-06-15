По всій Україні оголошували повітряну тривогу: У Росії злітав МіГ-31К (оновлено)
На всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.
Винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".
Станом на 16:50 було оголошено про відбій тривоги.
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