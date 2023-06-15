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Російська ФСБ рекомендує адміністраціям в’язниць припинити набір до ПВК "Вагнер", – Генштаб

рф,зеки,в’язні

Співробітники ФСБ усно рекомендують адміністраціям російських колоній припинити вербувати ув’язнених до лав ПВК "Вагнер", пояснюючи це відсутністю взаємодії підрозділів ПВК з силами, підпорядкованими Міноборони РФ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Співробітники ФСБ доводять адміністрації усні вказівки припинити набір спецконтингенту до лав ПВК "Вагнер", обумовлюючи відсутністю взаємодії цього ПВК з підрозділами збройних сил РФ на фронті", – зазначив Громов.

За його словами, поповнення втрат на полі бою Кремль знову ж намагається вирішити й шляхом вербування найманців з числа ув'язнених. За наявною інформацією, у травні було завербовано близько 460 в'язнів з Тюменської, Липецької та Смоленської областей. У тому числі йдеться про громадян інших країн, які відбувають покарання в Росії. У разі відмови добровільно вступати до лав росармії засудженим погрожують відкриттям щодо них кримінальних справ.

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Раніше підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін, який начебто обстріляв автомобіль з "вагнерівцями" поблизу Бахмуту та віддавав накази про мінування тилів ПВК "Вагнер", заявляв, що верхівка ПВК "зливала позиції підрозділів Збройних сил РФ ворогу".

Генштаб ЗС (6622) ФСБ (1454) зеки (62) ПВК Вагнер (1540)


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а шо случилось? штанцы все больше дерьмом наполняются?
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15.06.2023 16:20 Відповісти
оленяр з кухарем ***** зайшли в штопор ..
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15.06.2023 16:26 Відповісти
а то сидеть больше некому ? урки заканчиваются, в хаты заежают блогеры ? типа "слыш, мышь, у тебя сколько подписчиков в инстаграме ? 20 тысяч ? а у меня 100 тыс. поэтому меня и короновали ! а ну пошел под шконку, шнырь!"
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15.06.2023 16:27 Відповісти
 
 