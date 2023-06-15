В окупованих Олешках вода відступає, але багато будинків руйнуються, - мер Рищук

Постраждалих від затоплення у захопленій росіянами Олешківській громаді на Херсонщині вивозять у Лазурне та Скадовськ, на території громади вода відступає, але багато будинків при цьому руйнуються, точної інформації про загиблих наразі немає.

Про це Укрінформу повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук, передає Цензор.НЕТ.

"В Олешківській громаді вода відходить. На жаль, дуже багато будинків попадало, наразі не можна сказати про точну кількість, люди залишилися без домівок…На тій території хаос і сказати, скільки людей загинули, неможливо", - зазначив Рищук.

Він попросив не поширювати інформацію із соцмереж про начебто сотні загиблих, не нагнітати паніку.

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Наразі ніхто в окупації системно роботи щодо загиблих не проводить. За інформацією Рищука, свідоцтва про смерть потопельників представники самопроголошеної "влади" видають лише ідентифікованим особам, у морзі, де немає світла, лежать два неідентифіковані тіла – ніхто не знає, хто ці люди. Також є інформація, що росіяни начебто вивозять якісь трупи – чиї це тіла і куди їх везуть не відомо.

За словами мера, та ж ситуація із інформацією про зниклих безвісти – люди повідомляють, що рідні зникли, але потім можуть не поінформувати, що ті знайшлися, так само є мешканці громади, яких вивезли росіяни і які без зв’язку.

Російські загарбники, додав Рищук, автобусами вивозять людей у Лазурне, людей вивозили і в Скадовськ, хтось їде у Раденськ. Зокрема, вивезли частину з тих 190 людей, які знайшли прихисток під час затоплення у місцевій лікарні. Скільки саме людей звідти вивезли і куди, йому невідомо.

Рищук також повідомив, що у громаді є проблема з питною водою.

Він підкреслив, що інформацію отримувати важко, адже для людей в окупації це становить небезпеку – за це загарбники можуть покарати.

Міський голова зазначив, що, за його даними, у громаді росіяни провели ротацію своїх військових – ті, що прибули, як зазначають місцеві, "дуже злі".

Рищук закликав правоохоронців з різних регіонів країни приймати у людей, які приходять у відділки, заяви про втрату їх будинків, будинків їх рідних чи знайомих, що були зруйновані внаслідок затоплення на окупованій території – це потрібно для фіксації факту злочину.