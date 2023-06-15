В окупованих Олешках сьогодні ховатимуть 69 осіб, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, - журналіст
В окупованих російською армією Олешках Херсонської області сьогодні ховатимуть 69 людей, які потонули внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.
Про це заявив журналіст, засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко. Він був серед волонтерів, які допомагали людям після підриву ГЕС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське Радіо.
"Знаю, що сьогодні в Олешках начебто 69 похоронів буде. І це ж лише в Олешках. Тобто, якщо на правому березі 10 смертей, то лише в Олешках вже 69 і це тільки ті, кого вже ідентифікували. Ми прийняли кількох людей, яким після підриву Каховської ГЕС вдалось втекти з окупації, вони перепливли Дніпро й опинилися на деокупованій частині Херсонщини. Вони розповідали, що відбувалось в Олешках і там йшлося про абсолютно страшні речі. Від пострілів у бік тих, хто намагався евакуюватися, до повної заборони виїзду із Олешок, Голої Пристані, сіл навколо", - сказав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.
У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".
На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.
Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.
У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.
В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.
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1932-1933 рр. не забули???
І як називається вулиця, і скільки загинуло українців...
Виховали потвор таких як і ті, що прийшли на нашу землю вбивати українців
прохання до журналістів...
не називайте українців особами
українці, люди, громадяни, але не особи
бо тоді, про це заявив не журналіст Богдан а фізична особа
і особа, без статі і роду надрукувала тукст...
як і совісті.
Це ще треба подумати хто переключає увагу
Исчезнуть навсегда, чтобы человечество наконец-то избавилось от этих ядовитых гадин
Вистачило якихось двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України.
Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом… За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах.
Всі знали, що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали...
10 грудня 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування.
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
24 лютого 2022 року через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
https://ukrainainc.net/2022/05/08/
Перестать стрелять, розмінувати Чонгар...
Кожна люина - це цілий світ, загибель - трагедія.
Але... 83,2% херсонців голосували за зе, майже 500 000 виборців.
яке їхало таке здибало
-Вода холодна;
-повно сміття у воді(дошки і т.п.);
-велика швидкість припливу;
-хворі, інваліди, діти.