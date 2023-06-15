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Новини Війна
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В окупованих Олешках сьогодні ховатимуть 69 осіб, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, - журналіст

херсонщина,олешки

В окупованих російською армією Олешках Херсонської області сьогодні ховатимуть 69 людей, які потонули внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Про це заявив журналіст, засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко. Він був серед волонтерів, які допомагали людям після підриву ГЕС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське Радіо.

"Знаю, що сьогодні в Олешках начебто 69 похоронів буде. І це ж лише в Олешках. Тобто, якщо на правому березі 10 смертей, то лише в Олешках вже 69 і це тільки ті, кого вже ідентифікували. Ми прийняли кількох людей, яким після підриву Каховської ГЕС вдалось втекти з окупації, вони перепливли Дніпро й опинилися на деокупованій частині Херсонщини. Вони розповідали, що відбувалось в Олешках і там йшлося про абсолютно страшні речі. Від пострілів у бік тих, хто намагався евакуюватися, до повної заборони виїзду із Олешок, Голої Пристані, сіл навколо", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 205 бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС: "Немного просчитались"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

Також читайте: В окупованій Новій Каховці почала спадати вода, в Корсунці пливуть небіжчики і труни, - мер Коваленко

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

Читайте: Внаслідок підриву Каховської ГЕС рибній галузі завдано збитків на 11 млрд грн, - Державне агентство меліорації та рибного господарства

Автор: 

поховання (202) Олешки (58) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+36
Ось так рашисьекі варвари знищують українців ,за ці злочини кацапи вам ніколи не буде прощення ,будь те прокляті.
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15.06.2023 10:09
+31
Це ціна розмінування Чонгару
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15.06.2023 10:19
+27
Вічна Пам'ять Українцям, смерть ворогам, зневага оп.
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15.06.2023 10:16
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Ось так рашисьекі варвари знищують українців ,за ці злочини кацапи вам ніколи не буде прощення ,будь те прокляті.
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15.06.2023 10:09 Відповісти
Більшість наріду це забуде через тиждень.
Зайдіть в групи районів фейсбук в Києві і напишіть щось патріотичне. Там буде зачєм эта здесь", "какая разнітся", "там рускаязичьние ваюют" і т.д.
1932-1933 рр. не забули???
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15.06.2023 10:41 Відповісти
"Olex D"! Це в роССіянців коротка пам'ять, через що так легко їм задурювати мізки й робити з кривавого Сталіна "героя", нацьковувати їх на американців, змушують вірити у те, що роССіяни "самі" перемогли гітлерівців "без допомоги" інших народів СРСР та іноземних союзників, спонукають вірити у "штучність" України та українців та у те що роССіяни "завжди перемогали" та "ні на кого ніколи не нападали" і т.п. брехню!!! А от у українців пам'ять довго, тому вони дуже добре пам'ятають ЯК, КОЛИ й КИМ була створена Русь, ХТО є їх нащадками які мали Велике князівство Руське у складі Великого князівстїва Литовского, Руського, Жомойтського, ЯК московити обманом захопили Україну спотворенням Переяслівських угод та домовленістю московитів із поляками за спинами українців, як намагалися знищіти московські царі, імператори, комуністи українську мову, культуру та самоідентичність, як винищували українців війною з УНР, голодоморами, виселенням до Сибіру, Півночі та Далекого сходу й т.п.! Тож пам'ятаємо давнішні злочини московитів проти нас, не забудемо й *******!!!
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15.06.2023 11:08 Відповісти
Таких " розсіянців" у нас в Україні кожен другий , так що коментар нормальний , правда тих хто його дочитає мало буде , більшості #акакаяразніца ((
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15.06.2023 11:52 Відповісти
а 73 дупоголових мають довгу пам'ять та ясний розум?
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15.06.2023 18:03 Відповісти
Є такі, нажаль. Їм усе "какая разніца", хуже нє будет

І як називається вулиця, і скільки загинуло українців...

Виховали потвор таких як і ті, що прийшли на нашу землю вбивати українців
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15.06.2023 11:42 Відповісти
Моя бабуся розповідала що вони в голод дітьми ходили по полям збирали що поїсти, навіть гнилий буряк, в той час коли на москві все було і не було ніякого голоду.
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15.06.2023 21:58 Відповісти
а ще,
прохання до журналістів...
не називайте українців особами
українці, люди, громадяни, але не особи
бо тоді, про це заявив не журналіст Богдан а фізична особа
і особа, без статі і роду надрукувала тукст...
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15.06.2023 22:29 Відповісти
Вічна Пам'ять Українцям, смерть ворогам, зневага оп.
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15.06.2023 10:16 Відповісти
Ще 32 роки тому ВСІ українці їх захищали та абустраівалі.
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15.06.2023 10:16 Відповісти
Це ціна розмінування Чонгару
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15.06.2023 10:19 Відповісти
никто Чонгар не разминировал , предатели сдали карты минных полей
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15.06.2023 10:29 Відповісти
Карти картами але деактивація таки була проведена за розпорядженням політичного керівництва бо "хаби будували".
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15.06.2023 10:47 Відповісти
А шатли хто запускав? Про це купа новин була в мережі. Погугли. І тоді не будеш писати подоляцьку хєрню.
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15.06.2023 10:49 Відповісти
Розмінування переходів Чонгар та Чаплинка, а точніше мостів та переходів, було виконано за два тижні до повномасштабного нападу Московії (т.з. "роССії") на Україну згідно розпорядження керівництва СБУ на прохання Верещук для "забезпечення можливості безперешкодного проїзду транспорту" бо їй було дуже, дуже шкода того, що людям доводиться йти пішки між КПП українців та рашистів для пересадки на автобуси (легковий транспорт і так пропускали через малу вагу)!!! Тож "Лис" відверто бреше!!!
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15.06.2023 10:52 Відповісти
зуб даю
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15.06.2023 11:02 Відповісти
Тоді віддавай вже усі свої шелепи "Лис", бо одного зуба на усю твою брехливість буде недостатньо!
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15.06.2023 11:09 Відповісти
бо мозок дати не може, нема!
як і совісті.
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15.06.2023 18:07 Відповісти
пан "яйця по 17" запевняв що там 10 доріг як можна об їхати мости на Чонгарі, також як і сдача операціі по вагнеру.
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15.06.2023 22:04 Відповісти
Не бреши, Ермак с Верещучкой розминировали
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15.06.2023 11:28 Відповісти
Це тобі нову методучку з ОП скинули чи особисто Арестовіч в ушко нашопотів?
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15.06.2023 11:40 Відповісти
Якщо "предатели" на чолі країни, то які ж вони зрадники?! То населення дупоголове.
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15.06.2023 18:05 Відповісти
Баканов первый сдал
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15.06.2023 10:32 Відповісти
Можливо ти "Лис" був раніше, бо виходячи з твого троллінгу ти робиш дописи виключно провокативного характеру які НЕ МАЮТЬ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ до теми статті, а навмисно переключають увагу зі злочинів рашистів на дії української влади, які нам і так відомі, але тобі головне відволікти увагу від дій роССійських нацистів?! Здається ти працюєш на кремлядей!!!
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15.06.2023 10:42 Відповісти
Сдал Баканов, а виноват Лис? Оригинально-с
Це ще треба подумати хто переключає увагу
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15.06.2023 11:30 Відповісти
Скажемо так - наслідок. Наслідок поперед усього війни Московії (т.з. "роССії") проти України, та дій ********* керівництва України яке своїми діями дало можливість агресору захопити більше та швидше аніж це було б можливим для роССійських нацистів при наступі на південні області нашої країни з Криму при належній підготовці оборони до повномасштабної війни рашистів проти України!!!
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15.06.2023 10:33 Відповісти
Це ціна вибору 2010 року.
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15.06.2023 11:52 Відповісти
це ціна вибору 73% довбо#бів
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15.06.2023 11:54 Відповісти
Ну что вы все с этим Чонгаром носитесь? Основной выход из Крыма - это Перекоп, перешеек шириной 7-8 километров, там было вообще что-то заминировано? Ни разу про это не слышал. Но укрепрайона по аналогии с Донбассом там точно не было.
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15.06.2023 16:32 Відповісти
Виходячи з того що несе один з найвідвертіших роССійсько-нацистських пропагандонів Мардан, який працює на радіо рашистської "КП", московити (т.з. =роССіяни=) вважають українців тими, хто незрозуміло звідки "прийшов на їх землю" де "рашисти "все побудували" та й тільки й роблять що "буянять, розважаються, розкидують сміття" й т.п., вірити у що нам здається неможливим, але роССіянці та колаборанти й можуть, й ВІРЯТЬ. Приблизно таким же був погляд німецьких нацистів на інші народи перед та під час 2-ї світової війни. Тому не дивно що роССійськи нацисти, їх військові та колаборанти що захворіли їх ідеями поводять себе по відношенню до українців таким чином. Як кажуть - горбатого тільки могила вилікує! А маразм у головах роССійських нацистів нічим не виліковніший ніж той горб. Тож "ліки" нам відомі, а лікарями рашисти та їх підручні обрали саме українців, отже вибору не має, треба "лікувати", або ця "епідемія" знищить Україну, а потім і увесь світ!!!
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15.06.2023 10:27 Відповісти
Я читтал что если комментатор много печатает так это Троль
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15.06.2023 10:30 Відповісти
Сповіси нам про джерело у якому ти "Лис" ТАКЕ "читав", бо згідно самого походження та тлумачення терміну "інтернет тролль" - це людина яка публікує КОРОТКІ провокаційні пости задля підданя сумніву тексти інтернет-користувача, або заради провокування суперечок між дописувачами часто використовуючи відверто брехливі твердження та слова образливого змісту! Тож ХТО З НАС СПРАВЖНІЙ ТРОЛЛЬ???!!!
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15.06.2023 10:38 Відповісти
ты Пончик !
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15.06.2023 11:08 Відповісти
А ти лис трольчик?!
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15.06.2023 11:10 Відповісти
Цього Мардана треба вішати у першу чергу, і при чому двічі для впевненості. В ньому стільки ненависті до українців, що вистачить на 1000 московитів. А начебто інтелигент, в окулярах.
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15.06.2023 10:38 Відповісти
Мені здається що треба зробити з ним усе те, що він призиває робити по відношенню до українців й ТАК, щоб він не вмирав на протязі усього процесу ВТІЛЕННЯ У ЖИТТЯ усіх його мерзотних фантазій, до того ж стільки разів, скільки було вбито рашистами громадян України!!!
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15.06.2023 10:44 Відповісти
Пончик с Корра нас посетил и засрал всю ветку
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15.06.2023 11:04 Відповісти
Що "Лис", на "Кореспондент.нет" вже не так затишно для пригожинських троллів, щвидко банять і ви зараз усім табором працюєте на "Цензор.нет"?! Це погана для нього "реклама" та робить його вже чимось схожим на "жовту пресу" якій "Яка різниця" хто й що тут пише!!!
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15.06.2023 11:14 Відповісти
больше 300 пропали без вести
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15.06.2023 11:07 Відповісти
На підконтрольній Україні території таких 35 осіб, тож звідки це в тебе "Лис" ТАКІ дані що можуть стосуватись лише окупованої рашистами частини Херсонської області?!
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15.06.2023 11:15 Відповісти
Кацапи - тварюки, які мають бути, або знищені, або ізольовані
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15.06.2023 11:09 Відповісти
Непоганий варіант ізолювати їх як змій у серпентарії, щоб вони там зайнялись самознищенням!
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15.06.2023 11:17 Відповісти
оставь одного для зоопарка
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15.06.2023 11:24 Відповісти
... є підозра..що тебе і залишать!!!
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15.06.2023 13:15 Відповісти
Даже для зоопарка не нужно оставлять, они должны исчезнуть как вид.

Исчезнуть навсегда, чтобы человечество наконец-то избавилось от этих ядовитых гадин
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15.06.2023 11:36 Відповісти
Традиції 1932-33 років... Майже через 100 років нічого не змінилось.
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15.06.2023 11:36 Відповісти
чому офіційні дані до сьогоднішньог дня оголошували в рази менші про загиблих чому прикривався злочин окупантів.
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15.06.2023 11:45 Відповісти
Коли ви спитаєте, чому не можна було врятувати Маріуполь, знайте, що Маріуполь був приречений рівно в той день, коли почали розміновувати Чонгар.

Вистачило якихось двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України.

Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом… За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах.

Всі знали, що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали...
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15.06.2023 11:52 Відповісти
Так про ГЕС також знали що замінована і нікого не евакуювали, також як і знали що буде війна, і готувалися до шашликів.
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15.06.2023 22:08 Відповісти
26 лютого 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 грудня 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування.

«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.

24 лютого 2022 року через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

https://ukrainainc.net/2022/05/08/
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15.06.2023 12:01 Відповісти
Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики
Перестать стрелять, розмінувати Чонгар...
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15.06.2023 12:05 Відповісти
На мій погляд, важливо підкреслювати, що зелайно - похідна від 73.
Кожна люина - це цілий світ, загибель - трагедія.
Але... 83,2% херсонців голосували за зе, майже 500 000 виборців.
яке їхало таке здибало
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15.06.2023 18:25 Відповісти
Честно говоря непонятно, как можно так утонуть. Достаточно двух 5литровых бутылей из-под воды.....
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15.06.2023 15:00 Відповісти
Не кожен довго протримається на тих пляшках в подібних умовах:
-Вода холодна;
-повно сміття у воді(дошки і т.п.);
-велика швидкість припливу;
-хворі, інваліди, діти.
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15.06.2023 15:18 Відповісти
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15.06.2023 16:31 Відповісти
- потужне виробництво органічних добрив.
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15.06.2023 18:27 Відповісти
 
 