205 бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС: "Немного просчитались"

Військовослужбовці 205 окремої мотострілецької бригади РФ зізналися у підриві Каховської ГЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення окупанти опублікували у Telegram-каналі.

"Безперечно, підрив дамби це екологічна катастрофа, яка зокрема не пройде повз Росію. Загроза масштабного наступу противника була дуже великою, і Херсонський напрямок мав відіграти важливу роль у цьому наступі. Як я писав ще в листопаді, у такому разі підрив неминучий. Але... Ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат територій", - зазначили військові 205-ї бригади.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року окупанти з 205 бригади РФ повідомили, що замінували Каховську ГЕС та підірвуть в разі просування противника.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме 205 мотострілецька бригада РФ здійснила підрив Каховської ГЕС.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

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В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.