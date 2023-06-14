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205 бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС: "Немного просчитались"

гес,каховська

Військовослужбовці 205 окремої мотострілецької бригади РФ зізналися у підриві Каховської ГЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення окупанти опублікували у Telegram-каналі.

"Безперечно, підрив дамби це екологічна катастрофа, яка зокрема не пройде повз Росію. Загроза масштабного наступу противника була дуже великою, і Херсонський напрямок мав відіграти важливу роль у цьому наступі. Як я писав ще в листопаді, у такому разі підрив неминучий. Але... Ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат територій", - зазначили військові 205-ї бригади.

205 бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС: Немного просчитались 01

Нагадаємо, у жовтні 2022 року окупанти з 205 бригади РФ повідомили, що замінували Каховську ГЕС та підірвуть в разі просування противника.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме 205 мотострілецька бригада РФ здійснила підрив Каховської ГЕС.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

Також читайте: В окупованій Новій Каховці почала спадати вода, в Корсунці пливуть небіжчики і труни, - мер Коваленко

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

Автор: 

армія рф (17457) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+52
Явка з повинною?
Перешліть до ООН, бо в них досі не все так однозначно.
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14.06.2023 14:02
+24
Для этого мозги нужно иметь. О чем можно говорить если ихние "спецы" на полном серьёзе предлагают начать ядерную войну? Нация одноклеточных имбецилов с таким-же во главе.
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14.06.2023 14:09
+21
ООН больше за тритонов переживает.
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14.06.2023 14:04
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Явка з повинною?
Перешліть до ООН, бо в них досі не все так однозначно.
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14.06.2023 14:02 Відповісти
ООН больше за тритонов переживает.
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14.06.2023 14:04 Відповісти
що їм до українців. Їм котікі, собачки та права лгбт
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14.06.2023 14:45 Відповісти
Аби лгбт приплести...
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14.06.2023 15:36 Відповісти
ну права і ущемленія різних під*р@сів нажаль подекуди важливіші, ніж геноцид українців.
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14.06.2023 15:40 Відповісти
Тепле з мʼяким змішали, серед українців також є лгбт.
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14.06.2023 20:37 Відповісти
Якби такі ліві "активісти", як ви, не ліпили усюди про лгбт не по темі...
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14.06.2023 20:39 Відповісти
А ГДЕ признание ?? - where document is recognition ??
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14.06.2023 15:58 Відповісти
Не заважайте ООН працювати зі своїми дамбами. Зараз ООН зайнято. Над обличчям *****. Треба його зберегти. Для нащадків.
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14.06.2023 14:35 Відповісти
Я не проти, щоб вони зберегли його в банці з формаліном.
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14.06.2023 16:17 Відповісти
Підаразззи
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14.06.2023 14:04 Відповісти
Є багато карт оборонних споруд які затопило. А ось інформація що риють нові окопи на нових ділянках непоявляється. Їх небудують бо зайняті обороною або планують вернутись на старі позиції. То ще нефакт що ми зможем там щось реалізувати але вже факт що заплановані заходи ми реалізувати незмогли. А те що вони признались то це і так було зрозуміло всім.
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14.06.2023 14:04 Відповісти
"наш наріт розумний"-якщо ви переглянете за часів Януковоща відео,з так званих- ток -шоу як регіонали стібались "наріт розумний"...
От такє----по одинці всі прохфесори-а збери їх в купу-дурак на дураці і дураком поганяє.
пройшло більше 10 років...розум натовпу-не змінний..психологія натовпу,вперед і кожен буде кричати -вперед,а той хто скаже почекайте ,не робіть дурниць.обдумайте-той зостається по за межами..якось так....
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14.06.2023 14:18 Відповісти
" ...але вже факт що заплановані заходи ми реалізувати не змогли"
Это вы о нашем наступлении?
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14.06.2023 15:06 Відповісти
Ні. Про загрозу наступу на цій ділянці. Десь тиждень до підриву москалі били кабами по Бериславу і довколішніх селах, неспроста. Сцяли. Зараз несцять. Покищо.
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14.06.2023 15:13 Відповісти
При том уровне фортификаций и минирования всего левого берега, форсирование Днепра, - это самоубийство. Возможно планировался отвлекающий, тактический удар. И для этого в Бериславе концентрировали ресурсы. Москали, на всякий случай, решили рвануть верхнюю часть дамбы, чтобы сделать её непроездной. Но учитывая, что на дамбу завезли несколько грузовиков взрывчатки ... "что-то пошло не так".
С учетом того, что вода смыла практически все минные поля с берега, затопила их фортификацию (в т.ч. склады с б/п), форсировать сейчас Днепр - самое оно. Уверен, что москали это понимают. Поэтому я бы не сказал, что они "зараз несцять".
Боюсь, что физически невозможно в короткий срок подготовить форсирование Днепра, воспользовавшись затоплением.
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14.06.2023 15:44 Відповісти
Так і я про те що такі дії на коліні не плануються.
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14.06.2023 15:49 Відповісти
Я не знаю какие результаты планировались по итогам первых 10 дней наступления. Но с т.з. "диванного эксперта" результаты не очень. Поэтому не удивлюсь, если будет срочно организовано форсирование Днепра. Ведь подобное событие (подрыв ГЭС) - явление уникальное и уже не повторится. Грех не воспользоваться такой возможностью.
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14.06.2023 15:56 Відповісти
Очевидно вже, що касапи так "прорахувалися", що вода зруйнувала практично всі їхні оборонні укріплення на лівобережжі і що найважливіше - позмивала всі мінні загородження з територій мінування.

Найкращим для України та ЗСУ було б скористатися таким "прорахунком" і подарунком долі та без суттєвих перешкод зайти на лівобережжя через таким чином "розміновану" територію і вдарити та знищити рашистів з тилу, нівелюючи при цьому всі їхні мінні загородження на південному сході України.
Однак, з огляду на майже 9 міс. саботаж наступальних дій на півдні та забезпечення привладними зрадниками й ворожими агентами безперешкодних можливостей рашистам замінувати всі шляхи підступу ЗСУ на лівий берег Дніпра, мені здається, цього ніколи не станеться, зелене ві-по керівництво не дасть команди ЗСУ вдарити у спину своїм союзникам рашистам, поки вони ще не замінували там цю територію повторно.
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15.06.2023 09:46 Відповісти
рашистам пох***....війна ж не на території рашки.
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14.06.2023 14:04 Відповісти
Ну вони важають, що то їх територія)
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14.06.2023 14:41 Відповісти
як Ви вважаєте....в Україні хіба немає-ждунів?
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14.06.2023 14:56 Відповісти
Є, і не тільки зі сходу країни.
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14.06.2023 15:21 Відповісти
Мальчики немного прасчитались.
Дебіли.наслідки вашого "пращитались" ви хоть уявляєте?
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14.06.2023 14:06 Відповісти
Для этого мозги нужно иметь. О чем можно говорить если ихние "спецы" на полном серьёзе предлагают начать ядерную войну? Нация одноклеточных имбецилов с таким-же во главе.
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14.06.2023 14:09 Відповісти
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14.06.2023 15:09 Відповісти
Дебилы сопромат не учили. Спецы хреновы рукожопые. Еще мечтают догнать и перегнать Америку.
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14.06.2023 14:06 Відповісти
тварі + рукожопи по життю - не новина...
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14.06.2023 14:08 Відповісти
добре п*дари все порахували, це ху*ло свою ж*пу прикриває
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14.06.2023 14:10 Відповісти
Так ніхто і не сумнівався
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14.06.2023 14:11 Відповісти
? А ООН!
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14.06.2023 14:19 Відповісти
ООН то імпотенти
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14.06.2023 14:23 Відповісти
Уї@ани
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14.06.2023 14:11 Відповісти
Перестаньте вже дивуватись цим дебілам!
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами».© (Академик Иван Павлов, 1932 год).
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14.06.2023 14:12 Відповісти
Павлов багато правди писав.
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14.06.2023 14:16 Відповісти
І не тільки І.Павлов: «Как ведут себя эти варвары, ты можешь заключить даже из того, что все, что бы они ни говорили, они считают незыблемым и твердым и, более того, они при переговорах не позволяют возражать себе, не придерживаются никакого порядка, но говорят необдуманно обо всем сразу, бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, что придет им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова, перебивают и, по греческой пословице, действуют в своих интересах, рассматривают только то, что предлагают сами; а если предложат что-нибудь, что им не нравится, они говорят, что это вздор и не имеет никакого отношения к делу; они думают хорошо только о себе и остальных по сравнению с собой считают ничем. На основании этого справедливо можно сказать: "Среди хороших ты будешь хорош, среди дурных - дурен".

Да и их князь отличался таким гордым и надменным нравом, что без конца поднимал брови, выпячивал грудь, раздуваясь всем телом, в особенности, когда выслушивал свои титулы. Больше всего подходит сюда поговорка: "Каков властитель, таковы и нравы его подданных".

Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны (В подлиннике игра слов: "adversi, aversi, perversi".), чтобы не сказать бесстыдны, склонны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум. Поверь мне, они отказались ото всех добродетелей.» © Якоб Ульфельдт «Путешествие в Россию» 1578 г.
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14.06.2023 14:22 Відповісти
А де він таке писав? Можна посилання на літературне джерело, не десь текст в Інтернеті?
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14.06.2023 16:46 Відповісти
Підтвердження дивіться у Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Маріїнці, Бахмуті, Каховській ГЕС.. нормальні люди на таке нездатні.
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14.06.2023 18:05 Відповісти
От я такий цю цитату пхаю під носа черговому руснявому тролю, а троль трапляється не простий, розумний, мені відказує:
Подскажите, пожалуйста, откуда Вы взяли эти слова Ивана Петровича? Есть Полное собрание сочинений в 6 томах, 8 книгах, второе дополненное издание, издательство Академии наук СССР, М.-Л.:1951-1952. В каком томе, книге, на какой странице написаны эти слова? Ах, нет там таких слов? Ну понятно, п*здёж какляцкий обыкновенный. Что лишний раз доказывает: Буча, Ирпень, Бородянка - точно такой же какляцкий п*здёж, попытка с помощью Голливуда повесить на русских военные преступления самих какелов. Вот такъ.
Якщо цитуєте класика, давайте вихідні дані літератури. Наприклад, згадки про факти співробітництва СРСР з нацистською Германією можна знайти у автобіографічному розділі книги Федора Хітрука, творця совєцького мультфільма про Вінні-Пуха.
22 июля немцы начали бомбить Москву. Одна из первых бомб попала прямо в студийный зал и разбила проявочную машину, только что полученную из Германии (ирония судьбы!)
Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор. В 2 тт., т.1 - М.:Гаятри, 2007. Страница 66
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15.06.2023 09:08 Відповісти
І не намагайтесь зараз щось знайти російських джерелах. Після того як до влади прийшов путлер, а міністром культури став Мединський, ви нічого більше не знайдете негативного про Московію і її народ. Це точно так як і після приходу до влади Катерини ІІ ви нічого не знайдете про справжню історію Росії. Всі аутентичні літописи були знищені, а лишились тільки переписи, в яких Катерина ІІ прагнула від істориків створити нову версію історії Росії, яка підкреслювала б велич держави і її монарха і це немає нічого спільного з реальною історією російської імперії. Вся історія цього утворення побудована на брехні, фальсифікаціях і підміною понять.

Було в Росії ще таке цікаве видання «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г. Це видання на 300 сторінок. Не знаю чи є його виклад і сьогодні в інтернеті, не перевіряв. Там, не зважаючи на тодішню цензуру, дуже багато цікавого. Я колись давно скопіював його в PDF але сумніваюсь що воно і зараз є в інтернеті.Пару цитат цього видання:

«Издали Россия представляется такою сплошною массою безобразия, что здорового ядра под этою толстою корою и не видно». И. Аксаков © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«В России лишь одна десятитысячная часть наличных мозгов работала кое-как».Д. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«Удивителен русский народ, но удивителен только еще в возможности. В действительности он низок, ужасен и скотен. Что можно из него сделать?» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«Нужно сознаться, что мы, вообще говоря, очень бездарны. Действительно, даже такие, казалось бы, коренные слова, как дурак и кулак, мы заимствовали от татар.» Ф. Достоевский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«У русского человека и ум набекрень.» И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«За редкими исключениями, грамотные люди наши мало умны, а умные люди - мало грамотны.» Кн. П. Вяземский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«Воля, свобода, легкое житье, обилие денег, т. е. все то, что необходимо человеку для того, чтобы устроиться, причиняет ему (мужику), напротив, крайнее расстройство до того, что он делается вроде свиньи.» Глеб Успенский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«Как будто провиденциальная наша задача в том состоит, чтобы все без остатка в три дня разрушить и в сто лет ничего не воздвигнуть.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«Во-первых - мы бедны, а во-вторых - глупы». Это было сказано сорок лет тому назад. Но с тех пор мы не только не разбогатели, а по мнению одних так же бедны, по мнению других стали еще беднее. А если мы спустя сорок лет все же бедны, ясно, что мы так же и глупы, если еще не стали глупее.» Я. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

Багато часу пройшло з 1905 року, а там майже нічого не змінилось.
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15.06.2023 11:11 Відповісти
У відкритому доступі є репринт цієї книги на новій граматиці.
Скальковский К.А. (Сост.) Мнения русских о самих себе: Маленькая хрестоматия для взрослых. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. - 304 с. - ISBN: 5-275-00190-8.
В первом издании: Скальковский, К.А. Маленькая хрестоматия для взрослых: Мнения русских о самих себе / Собрал К. Скальковский. - 3-е изд. - СПб.: тип. А.С. Суворина, 1905. - XXVIII, 238 с.- (Материалы для физиологии русского общества).
Цитати перевірив, автентичні.
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15.06.2023 12:01 Відповісти
Заради бога! Не намагайтесь їм що не будь доказувати, це марна справа! Зовсім свіже: вони, пришли нас вбивати, а ще за день до повномаштабного вторгнення били себе в гуди і казали, що такого ніколи не буде, причому так казали буквально всі керівники Московії. Їм вірити і щось доказувати - багато честі! Це нація, вбивць, мародерів і насильників. такими.https://www.youtube.com/watch?v=r_UIVjqpGlY
Вони завжди були.
«Варил черт с москалем пиво, да и от солода отрекся». Малороссийская пословица © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«От черта открестишься, от москаля и дубиной не отобьешься». Малороссийская пословица © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Я сижу на мели с моим томом «Доблестные черты из жизни русских людей»… Пересмотрел за семь лет «Современник», «Отечественные записки», «Москвитянин», «Библиотеку для чтения» и ни одной доблестной черты - хоть повесься! Неужели у нас их в самом деле так мало?» Д. Григорович © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«Для того чтобы заставить русского человека сделать что-нибудь порядочное, надо сперва разбить ему рожу в кровь».Д. Елагин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г

«В России, как в северной Сибири, оттаяла только поверхность, а внизу, в глубине, лед, и русские похожи на овец, которые пойдут через реку за козлом.» М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

«Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов, отцов и благодетелей-взяточников… Там что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!» И. Аксаков © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью.» Князь И. Хворостинин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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15.06.2023 13:58 Відповісти
Публічна дискусія ведеться для того, щоб переконати не опонента, а стороннього читача, який поки не має чіткої позиції.
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15.06.2023 14:00 Відповісти
Увага! Wayback Machine таки навчилась зберігати динамічний контент з телеги.
https://web.archive.org/web/20230614110748/https://t.me/mototroopers_205/1033
Тепер не відкрутяться.
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14.06.2023 14:12 Відповісти
І що ж воно там зберегло? Порожню сторінку?
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14.06.2023 15:32 Відповісти
Може у Вас Телеграм не встановлений? Я щойно подивився - все є.
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14.06.2023 22:18 Відповісти
У мене теж не встановлений, але збережену сторінку нормально відображує.
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15.06.2023 09:10 Відповісти
" намножко просчитались"... як завжди.., кацапсвинособаки прорахувались.
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14.06.2023 14:13 Відповісти
А як вам це-------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.
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14.06.2023 22:51 Відповісти
якщо Подоляк і влада це визнають, це позитивний сигнал... люди мають здатність мінятись....
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14.06.2023 23:06 Відповісти
це піздьож з відбілювання *****, впевнений, наказ йшов саме такий з Москви.
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14.06.2023 14:15 Відповісти
покурили сидя на взрывчатке
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14.06.2023 14:25 Відповісти
Как говаривал наш старшина-чуваш - "На воре и шапка говорит"
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14.06.2023 14:16 Відповісти
Я об этом писал с самого начала подрыва , план был взорвать ГЭС когда ВСУ выйдут на левый берег , а так русня себя потопила
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14.06.2023 14:17 Відповісти
Як в тому анекдоті-"я дівчата прощитався хотів пкунути та вср**я''.
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14.06.2023 14:23 Відповісти
Цей світ угроблять довбойоби...
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14.06.2023 14:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dhw3IXv-czc ПОТУЖНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ! (анімація)
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14.06.2023 14:27 Відповісти
Просчитались? А что, рашисты считать умеют? У них же две извилины в голове: жевательная и ...бательная. Считательной там природой не предусмотрено.
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14.06.2023 14:28 Відповісти
хіба такі зізнання пишуть у мережах??
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14.06.2023 14:31 Відповісти
Ни хрена себе "просчитались", но местных коллаборантов заранее эвакуировали!
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14.06.2023 14:36 Відповісти
І ви повірили їм. "ми трохи прорахувалися...." Так було заплановано ще у 2022 році в самому крЄмлЄ. Скільки тротилу, скільки затопить. Своїх підТОПИЛИ, щоб весь світ повірив у випадковість! Ніколи не вірте цим Брехунам ! Ніколи !
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14.06.2023 14:38 Відповісти
Якось не можу я вірити такій інформації у явці з повинною, бо скільки вже було злочинів рашистами скоєно, а ось так, ніби офіційно, ще ніхто не зізнавався окрім окремих осіб і як правило не за себе. У винуватості роССійських нацистів в підриві Коховської греблі в мене сумнівів не має, є сумніви у визнанні ними своєї провини. Тож що це за ТГ-канал, ким створений, невідомо. А новина більше нагадує статтю у "жовтій пресі"!!!
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14.06.2023 14:42 Відповісти
Було б гарно, щоб Руслан Левієв з цим познайомився!
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14.06.2023 15:03 Відповісти
Фейк.
Таких слов как "бесспорно" рашисты не употребляют. Ни одной грамматической ошибки, литературна мова, ни слова матом...

У рашистов вот прям каждая бригада имеет и ведет свой Телеграм?
Серьезно?!
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14.06.2023 15:10 Відповісти
Ці кацапи теж "нємного просчіталісь"
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14.06.2023 15:21 Відповісти
Тут дивує наша нікчемна інформм . політика ,адже в перший день підриву рашиські так звані ЗМІ рознесли по всьому світі інформацію що це Україна підірвала ГЕС в нас відмовчувалися ,до того в нас немає засобів масової інформації іноземними мовами ,зате створили нікому не потрібний фрі дом ,за такий провал міністр культури і інформ. політики ткаченко мав би піти в відставку.
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14.06.2023 15:43 Відповісти
Щось похоже на бла-бла. Проте ,що москалі мінували греблю--відомо давно І підрив могли зробити тільки вони. Це уроди . Але писати,що хтось,десь признався--це не серйозно. Ми знаєм чітко,що це наш споконвічний ворог-фашист підірвав греблю,а для світу потрібно показати і надати докази. А ми більше говоримо .
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14.06.2023 15:56 Відповісти
У нас є марахФон , куди мілліони бабла вбухівають із держ. бюджету ,
але потрібної інформаціі нуль , тільки відосики і інша лабуда нікому не потрібна !!😠
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14.06.2023 15:59 Відповісти
Скоріш за все це фейкова сторінка з фейковим зізнанням, щоб використовувати її для обвинувачування України в створенні фейків.
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14.06.2023 16:33 Відповісти
Рашисти хай згорять якнайшвидше в пеклі! В рашці нелюді і раби - що кумир скаже, те і зроблять. Перше - це ізолювати її, а в країни, які відокремляться, вводити контроль. Рашу проклинають і прокляли ще тоді, коли вона захоплювала країни РФ, руйнувала і руйнує сусідні і інші країни в світі.
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14.06.2023 19:47 Відповісти
У лишнехромосомных в пабликах как повымело - резко поисчезали посты, где выдавалась куча версий, что это Украина виновата и почему..
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14.06.2023 21:07 Відповісти
не расстраивайте маска, трампа и карсона. Они уже руки потирали, как Укратна сама себя взорвала, а тут такое.....
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14.06.2023 22:30 Відповісти
 
 