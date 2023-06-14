205 бригада РФ зізналась у підриві Каховської ГЕС: "Немного просчитались"
Військовослужбовці 205 окремої мотострілецької бригади РФ зізналися у підриві Каховської ГЕС.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення окупанти опублікували у Telegram-каналі.
"Безперечно, підрив дамби це екологічна катастрофа, яка зокрема не пройде повз Росію. Загроза масштабного наступу противника була дуже великою, і Херсонський напрямок мав відіграти важливу роль у цьому наступі. Як я писав ще в листопаді, у такому разі підрив неминучий. Але... Ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат територій", - зазначили військові 205-ї бригади.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року окупанти з 205 бригади РФ повідомили, що замінували Каховську ГЕС та підірвуть в разі просування противника.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме 205 мотострілецька бригада РФ здійснила підрив Каховської ГЕС.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.
У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".
На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.
Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.
У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.
В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перешліть до ООН, бо в них досі не все так однозначно.
От такє----по одинці всі прохфесори-а збери їх в купу-дурак на дураці і дураком поганяє.
пройшло більше 10 років...розум натовпу-не змінний..психологія натовпу,вперед і кожен буде кричати -вперед,а той хто скаже почекайте ,не робіть дурниць.обдумайте-той зостається по за межами..якось так....
Это вы о нашем наступлении?
С учетом того, что вода смыла практически все минные поля с берега, затопила их фортификацию (в т.ч. склады с б/п), форсировать сейчас Днепр - самое оно. Уверен, что москали это понимают. Поэтому я бы не сказал, что они "зараз несцять".
Боюсь, что физически невозможно в короткий срок подготовить форсирование Днепра, воспользовавшись затоплением.
Найкращим для України та ЗСУ було б скористатися таким "прорахунком" і подарунком долі та без суттєвих перешкод зайти на лівобережжя через таким чином "розміновану" територію і вдарити та знищити рашистів з тилу, нівелюючи при цьому всі їхні мінні загородження на південному сході України.
Однак, з огляду на майже 9 міс. саботаж наступальних дій на півдні та забезпечення привладними зрадниками й ворожими агентами безперешкодних можливостей рашистам замінувати всі шляхи підступу ЗСУ на лівий берег Дніпра, мені здається, цього ніколи не станеться, зелене ві-по керівництво не дасть команди ЗСУ вдарити у спину своїм союзникам рашистам, поки вони ще не замінували там цю територію повторно.
Дебіли.наслідки вашого "пращитались" ви хоть уявляєте?
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами».© (Академик Иван Павлов, 1932 год).
Да и их князь отличался таким гордым и надменным нравом, что без конца поднимал брови, выпячивал грудь, раздуваясь всем телом, в особенности, когда выслушивал свои титулы. Больше всего подходит сюда поговорка: "Каков властитель, таковы и нравы его подданных".
Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны (В подлиннике игра слов: "adversi, aversi, perversi".), чтобы не сказать бесстыдны, склонны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум. Поверь мне, они отказались ото всех добродетелей.» © Якоб Ульфельдт «Путешествие в Россию» 1578 г.
Подскажите, пожалуйста, откуда Вы взяли эти слова Ивана Петровича? Есть Полное собрание сочинений в 6 томах, 8 книгах, второе дополненное издание, издательство Академии наук СССР, М.-Л.:1951-1952. В каком томе, книге, на какой странице написаны эти слова? Ах, нет там таких слов? Ну понятно, п*здёж какляцкий обыкновенный. Что лишний раз доказывает: Буча, Ирпень, Бородянка - точно такой же какляцкий п*здёж, попытка с помощью Голливуда повесить на русских военные преступления самих какелов. Вот такъ.
Якщо цитуєте класика, давайте вихідні дані літератури. Наприклад, згадки про факти співробітництва СРСР з нацистською Германією можна знайти у автобіографічному розділі книги Федора Хітрука, творця совєцького мультфільма про Вінні-Пуха.
22 июля немцы начали бомбить Москву. Одна из первых бомб попала прямо в студийный зал и разбила проявочную машину, только что полученную из Германии (ирония судьбы!)
Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор. В 2 тт., т.1 - М.:Гаятри, 2007. Страница 66
Було в Росії ще таке цікаве видання «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г. Це видання на 300 сторінок. Не знаю чи є його виклад і сьогодні в інтернеті, не перевіряв. Там, не зважаючи на тодішню цензуру, дуже багато цікавого. Я колись давно скопіював його в PDF але сумніваюсь що воно і зараз є в інтернеті.Пару цитат цього видання:
«Издали Россия представляется такою сплошною массою безобразия, что здорового ядра под этою толстою корою и не видно». И. Аксаков © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«В России лишь одна десятитысячная часть наличных мозгов работала кое-как».Д. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Удивителен русский народ, но удивителен только еще в возможности. В действительности он низок, ужасен и скотен. Что можно из него сделать?» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Нужно сознаться, что мы, вообще говоря, очень бездарны. Действительно, даже такие, казалось бы, коренные слова, как дурак и кулак, мы заимствовали от татар.» Ф. Достоевский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«У русского человека и ум набекрень.» И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«За редкими исключениями, грамотные люди наши мало умны, а умные люди - мало грамотны.» Кн. П. Вяземский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Воля, свобода, легкое житье, обилие денег, т. е. все то, что необходимо человеку для того, чтобы устроиться, причиняет ему (мужику), напротив, крайнее расстройство до того, что он делается вроде свиньи.» Глеб Успенский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Как будто провиденциальная наша задача в том состоит, чтобы все без остатка в три дня разрушить и в сто лет ничего не воздвигнуть.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Во-первых - мы бедны, а во-вторых - глупы». Это было сказано сорок лет тому назад. Но с тех пор мы не только не разбогатели, а по мнению одних так же бедны, по мнению других стали еще беднее. А если мы спустя сорок лет все же бедны, ясно, что мы так же и глупы, если еще не стали глупее.» Я. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Багато часу пройшло з 1905 року, а там майже нічого не змінилось.
Скальковский К.А. (Сост.) Мнения русских о самих себе: Маленькая хрестоматия для взрослых. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. - 304 с. - ISBN: 5-275-00190-8.
В первом издании: Скальковский, К.А. Маленькая хрестоматия для взрослых: Мнения русских о самих себе / Собрал К. Скальковский. - 3-е изд. - СПб.: тип. А.С. Суворина, 1905. - XXVIII, 238 с.- (Материалы для физиологии русского общества).
Цитати перевірив, автентичні.
Вони завжди були.
«Варил черт с москалем пиво, да и от солода отрекся». Малороссийская пословица © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«От черта открестишься, от москаля и дубиной не отобьешься». Малороссийская пословица © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Я сижу на мели с моим томом «Доблестные черты из жизни русских людей»… Пересмотрел за семь лет «Современник», «Отечественные записки», «Москвитянин», «Библиотеку для чтения» и ни одной доблестной черты - хоть повесься! Неужели у нас их в самом деле так мало?» Д. Григорович © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Для того чтобы заставить русского человека сделать что-нибудь порядочное, надо сперва разбить ему рожу в кровь».Д. Елагин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г
«В России, как в северной Сибири, оттаяла только поверхность, а внизу, в глубине, лед, и русские похожи на овец, которые пойдут через реку за козлом.» М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов, отцов и благодетелей-взяточников… Там что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!» И. Аксаков © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью.» Князь И. Хворостинин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
https://web.archive.org/web/20230614110748/https://t.me/mototroopers_205/1033
Тепер не відкрутяться.
Таких слов как "бесспорно" рашисты не употребляют. Ни одной грамматической ошибки, литературна мова, ни слова матом...
У рашистов вот прям каждая бригада имеет и ведет свой Телеграм?
Серьезно?!
але потрібної інформаціі нуль , тільки відосики і інша лабуда нікому не потрібна !!😠