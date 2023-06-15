УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4644 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
3 265 9

США, Британія, Данія та Нідерланди нададуть Україні сотні ракет для ППО

ппо

Міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів у спільній заяві оголосили, що разом поставлятимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Співпраця країн передбачає постачання Україні сотень ракет для ППО малої та середньої дальності та іншого обладнання, яке має допомогти українській армії у контрнаступі.

Зазначається, що передача ракет вже розпочалася і має завершитися протягом кількох тижнів.

Також читайте: Нідерланди придбають для України чотири РЛС VERA-EG вартістю 150 млн євро

Автор: 

боєприпаси (2277) ППО (3211)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це на скільки атак??? 5-7????? Краще б ракети земля-земля надали..... але про що це я????? Ми ж самі могли б виробляти....але мудрий нарід тепер пожинає плоди 2019))))) так сказать - причина і наслідок)))) Правильно зєльониє???????
показати весь коментар
15.06.2023 17:05 Відповісти
Головне, щоб «новийЧемберлен» не ліз у ці справи з прикоритними!!
Пильнуймо Україну!!
Слава Захисникам України!,
показати весь коментар
15.06.2023 17:10 Відповісти
Красно дякуємо. Але це на кілька днів...
показати весь коментар
15.06.2023 17:12 Відповісти
Шурік, що ти верзеш?!

знову український народ в усему винен?

Не ху&ло, якій ці ракети кидае, а Україна «не так себе поводить»?

Не кондитера вибрали? Оце зараз головне?

Не Перемога ?
Не захіст країни ?
Не капітуляція параші?

Якщо не Розуміешь головного- ну, і хто ти після цього?
показати весь коментар
15.06.2023 17:15 Відповісти
Якось головні мотиви Зе-виборців "лішби нє парашенко", "усталі ат вайни", "па пріколу" і "хоть паржом" погано узгоджуються с тезою про захист Держави...
показати весь коментар
15.06.2023 17:28 Відповісти
Слава Союзникам ! Слава ЗСУ! Якби не вони.. Мали би одні барабани !!! Народ може воювати до останнього свого еритроциту, переганяти на передову всі пікапи, скуплені у Східній Європі, щоденно донатити на воєнні потреби макро- й мікросуми. А вони - далі будуть собою. І, як ні в чім не бувало, безконтрольно й без звітності воротити дев'ятизначними сумами, огризаючись.
показати весь коментар
15.06.2023 17:21 Відповісти
"Не захіст країни ?"...у тому то й справа, що замість захисту у 2019 вибрали захіст...а скоро нові вибори...будемо знову обирати між захістом та захистом...і що це за кондитер? - давай пападробнєє.
показати весь коментар
15.06.2023 17:21 Відповісти
может одна из причин, почему мало и медленно

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s
показати весь коментар
15.06.2023 18:31 Відповісти
Наші союзники ! Партнери! Україні потрібні сотні тисяч цих ракет! Сотні тисяч!
показати весь коментар
15.06.2023 18:45 Відповісти
 
 