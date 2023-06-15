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США, Британія, Данія та Нідерланди нададуть Україні сотні ракет для ППО
Міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів у спільній заяві оголосили, що разом поставлятимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Співпраця країн передбачає постачання Україні сотень ракет для ППО малої та середньої дальності та іншого обладнання, яке має допомогти українській армії у контрнаступі.
Зазначається, що передача ракет вже розпочалася і має завершитися протягом кількох тижнів.
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Пильнуймо Україну!!
Слава Захисникам України!,
знову український народ в усему винен?
Не ху&ло, якій ці ракети кидае, а Україна «не так себе поводить»?
Не кондитера вибрали? Оце зараз головне?
Не Перемога ?
Не захіст країни ?
Не капітуляція параші?
Якщо не Розуміешь головного- ну, і хто ти після цього?
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s