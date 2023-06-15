Україна отримає ще 14 танків Leopard 2, - ЗМІ
За інформацією німецького видання Handelsblatt, Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 від західних партнерів за фінансування Данії та Нідерландів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Контракти на нове постачання вже підписані, і уряд Німеччини був залучений до переговорів, оскільки повинен погодити експорт військової техніки. Танки будуть поставлені та відремонтовані групою Rheinmetall, до України вони мають прибути до кінця січня, повідомляє Handelsblatt.
Напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міністерство оборони США, коли виділяє військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки.
"Тут, у Пентагоні, ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, які були надані українцям. Я не знаю, чи буде заміщення (техніки - ред.) у співвідношенні один до одного, але, як ви бачите, сьогодні оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України в її боротьбі з росіянами, щоб повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.
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Вона про це нічого не казала?
Більше ніж нічого.
Але як сотня ( може три?) танків зможе подолати тисячі кацапских танків?
на западе уже в большинстве поняли что из себя кацапская армия представляет,и что им пропагандоны вливали чухню про аналоговнеты,ото только яо и осталось,если оно такого же качества как аналоговнетные арматы то для русни есть плохие новости)))
Єдине що радує що старий Леопард 1 з наступного місяця буде стабільно поступати.