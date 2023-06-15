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Україна отримає ще 14 танків Leopard 2, - ЗМІ

leopard

За інформацією німецького видання Handelsblatt, Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 від західних партнерів за фінансування Данії та Нідерландів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Контракти на нове постачання вже підписані, і уряд Німеччини був залучений до переговорів, оскільки повинен погодити експорт військової техніки. Танки будуть поставлені та відремонтовані групою Rheinmetall, до України вони мають прибути до кінця січня, повідомляє Handelsblatt.

Напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міністерство оборони США, коли виділяє військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки.

"Тут, у Пентагоні, ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, які були надані українцям. Я не знаю, чи буде заміщення (техніки - ред.) у співвідношенні один до одного, але, як ви бачите, сьогодні оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України в її боротьбі з росіянами, щоб повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.

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Автор: 

Данія (776) Нідерланди (1569) танк (2071)


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Топ коментарі
+4
1:1 не дуже. Краще 2:1. У кацапів не повинно бути жодного шансу.
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15.06.2023 17:25
+4
у жидоугрофінобурятів і так нема шансу...навіть,якщо у нас залишаться лише серпи з косами...
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15.06.2023 17:29
+4
ну какие *** тысячи,шо вы все морозите,сейчас русня до 21 одного танка в мес.делает,не надо расказывать за рухлядь на хранении которое или не едет или не стреляет в большинстве своем.
на западе уже в большинстве поняли что из себя кацапская армия представляет,и что им пропагандоны вливали чухню про аналоговнеты,ото только яо и осталось,если оно такого же качества как аналоговнетные арматы то для русни есть плохие новости)))
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15.06.2023 17:45
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1:1 не дуже. Краще 2:1. У кацапів не повинно бути жодного шансу.
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15.06.2023 17:25 Відповісти
у жидоугрофінобурятів і так нема шансу...навіть,якщо у нас залишаться лише серпи з косами...
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15.06.2023 17:29 Відповісти
По ленд лизу ( якій закінчується у жовтні)техніка могла би взагали постачатися швидко та у потрібному обсязі.

Вона про це нічого не казала?
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15.06.2023 17:25 Відповісти
до кінця січня????
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15.06.2023 17:28 Відповісти
Закон про ленд лиз мае термін закінчення восени 2023 року
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15.06.2023 17:30 Відповісти
Заістно, 14 танків це багато…
Більше ніж нічого.

Але як сотня ( може три?) танків зможе подолати тисячі кацапских танків?
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15.06.2023 17:28 Відповісти
Все ще чекаєш великої танкової битви?
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15.06.2023 17:43 Відповісти
Тисяч вже давно нема,просрали.
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15.06.2023 17:44 Відповісти
Ні. Він правий. рашка досі може виставити проти ЗСУ 4600 танків. Це все що в них лишилось, включно з Т-54/55. Їх у них разом з Т-62 1500. Решта 3100 це Т-72, Т-80, Т-90.
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15.06.2023 18:58 Відповісти
Хіба що на папері.а на ділі 1 т-34 на червоній (від крові) площі.
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15.06.2023 21:52 Відповісти
ну какие *** тысячи,шо вы все морозите,сейчас русня до 21 одного танка в мес.делает,не надо расказывать за рухлядь на хранении которое или не едет или не стреляет в большинстве своем.
на западе уже в большинстве поняли что из себя кацапская армия представляет,и что им пропагандоны вливали чухню про аналоговнеты,ото только яо и осталось,если оно такого же качества как аналоговнетные арматы то для русни есть плохие новости)))
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15.06.2023 17:45 Відповісти
ну почему есть то что и едут и стреляют,только не в таком количестве как вам свинособакам хотелось.чмоньки
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15.06.2023 19:21 Відповісти
ты сыРожа расскажи какой раз вы берёте у Киева...?
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15.06.2023 21:09 Відповісти
Небось подгонят к рождеству, но новому, 25 декабря что. И за то спасибо.
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15.06.2023 17:58 Відповісти
Якщо Україна і надалі буде мати підтримку і систематично отримувати зброю від заходу то звісно Україна переможе хоча треба тривалий час для перемоги
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15.06.2023 18:37 Відповісти
У січні? Та вони *********. Україні вони потрібні негайно і до цих 14 ще 12 і ще 8 британських Челенджерів і це були б хоч дуже мінімально, але все таки забезпечені ЗСУ західними танками.
Єдине що радує що старий Леопард 1 з наступного місяця буде стабільно поступати.
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15.06.2023 18:52 Відповісти
Получим танки 14 шт когда ??К концу года или в 2024 году???
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15.06.2023 19:32 Відповісти
что тебе ****** свинорылому не ясно...?
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15.06.2023 21:11 Відповісти
 
 