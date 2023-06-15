УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4708 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 522 5

ЗСУ поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано, - Міллі про контрнаступ

міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що ЗСУ в ході контрнаступу поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Міллі назвав контрнаступ "дуже важкою битвою". ЗСУ, за його оцінкою, поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано. 

Він також відзначив дуже високий моральних дух українських солдатів на відміну від російських.

"Війна динамічна, вона є змаганням волі, але можна бути впевненими, що готовність українців захищати свою землю і свободу, їх мужність і майстерність переможуть", -  додав Міллі.

Також читайте: На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний

Міллі Марк (156) контрнаступ (435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якшо просуваємся вперед -- то які висновки -- можем -- тільки якою ціною .
показати весь коментар
15.06.2023 18:00 Відповісти
Как много за нас рассазывают....и нас успокаивают.Президенты,эвродепутаты..эстонская разведка и тд.и тп.Голова идёт кругом....и сколько ракет осталось,и кацапы бредли,под разными кутами фоткают....и вообще.....тик ток забит барабанами с киевских бомбоубежищ....Лерос новые видео за мародёров зелённых.Тарифы подняли.....И это я не смотрю марафон.......Это страшно.Это очень и очень,для тех кто думает.....
показати весь коментар
15.06.2023 18:09 Відповісти
Звичайно, без підтримки країнами Демократії, одній Україні важкувато буде, з шматками асфальту в руках, протистояти озброєним оркам *****, які 4 роки готувалися до повномаштабноії війни проти України!!
Дякуємо, за підтримку і розуміння Народу України!
показати весь коментар
15.06.2023 18:24 Відповісти
4 года?Да это планировалось до захвата Крыма отжать как минимум весь юг и выйти к приднестровью.А говить свой впк они начали как только набили себе пузо американскими окорочками и потекли нефтедоллары.Тут подвернулся внеплановый лугандон и решили пока подождать с наступлением на юг,да и реакци мировой общественности поутихнет,ведь это украинцы воюют с украинцами ,мы тут "неприделах".А вот когда появился такой плацдарм,как лугандон,тогда они решили не заморачиватьс только с югом,а захватить всю Украину.Запад проспал этот момент и не накачал нас достаточным количеством вооружения.
Нам надо было начинать готовиться к войне со дня получени независимости,котора была фактически только на бумаге.
показати весь коментар
16.06.2023 12:43 Відповісти
Щодня українці борються не лише зброєю, а й своїм залізним непереможним духом, підкреслив воєначальник.
----
Почему вырезали данное заявление ?
показати весь коментар
15.06.2023 19:55 Відповісти
 
 