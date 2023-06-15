ЗСУ поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано, - Міллі про контрнаступ
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що ЗСУ в ході контрнаступу поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Міллі назвав контрнаступ "дуже важкою битвою". ЗСУ, за його оцінкою, поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано.
Він також відзначив дуже високий моральних дух українських солдатів на відміну від російських.
"Війна динамічна, вона є змаганням волі, але можна бути впевненими, що готовність українців захищати свою землю і свободу, їх мужність і майстерність переможуть", - додав Міллі.
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Нам надо было начинать готовиться к войне со дня получени независимости,котора была фактически только на бумаге.
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Почему вырезали данное заявление ?