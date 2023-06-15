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Новини
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Київрада ухвалила звернення до центральної влади дотримуватись Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування, - Кличко

київрада

На сьогоднішній сесії депутати Київради ухвалили звернення до центральної влади з вимогою дотримуватись норм Конституції щодо прав місцевого самоврядування.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київрада сьогодні ухвалила звернення до Президента, парламенту та уряду з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. А саме — щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного Суду 2001 року. Адже 90% повноважень міської адміністрації — це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень! Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади", - заявив Кличко.

Також у зверненні йдеться про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва, зазначив мер Києва.

"Нині ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що в ситуації війни всі мають працювати спільно, без політичних протиріч і боротьби. Бо тільки в єдності - запорука нашої перемоги, заявив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення військову адміністрацію Києва очолював Віталій Кличко. 1 березня 2022 року Президент своїм указом призначив керівником КМВА Миколу Жирнова, а 21 жовтня 2022 року – Сергія Попка. Зараз військова адміністрація існує в Києві попри те, що в місті не ведуться прямі військові дії.

Також повідомлялося, що зміни до порядку призначення голів РДА були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ. Зараз голови місцевих держадміністрацій призначаються та звільняються Президентом за поданням Кабінету Міністрів.

Автор: 

Київ (19525) Київрада (795) Кличко Віталій (3516) місцеве самоврядування (321)


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Топ коментарі
+10
А мижна заткнуть дебилмарафон раз і на завжди.
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15.06.2023 18:05
+8
Це удар на випередження і досить правильне. Конституція є Гарантія, а не президент з своїм баченням законів
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15.06.2023 18:22
+6
Та ухвалюйте в що хочете! Зельоним потрібна повноцінна влада в країні, а не демократія. Яке народовладдя, якщо тут кримінальні справи світять після зельоного терміну...
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15.06.2023 18:56
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Це і є обіцяний зеленським нокаут???Схоже,від такого нокауту зеля 10 секунд пролежить непритомним!!!
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15.06.2023 18:01 Відповісти
Це удар на випередження і досить правильне. Конституція є Гарантія, а не президент з своїм баченням законів
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15.06.2023 18:22 Відповісти
Ніякого там бачення нема, є тільки бажання узурпувати всю владу, зелебобіками.
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15.06.2023 19:57 Відповісти
Я ж і пишу своє бачення, а воно часто канабіозне
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15.06.2023 20:18 Відповісти
сьогодні вранці їхав в тролейбусі і якийсь дідусь щирою українською на весь тролейбус розповідав який Кличко поганий що не побудував бомбосховище - от скільки ми їхали а він все говорив і говорив голосно , так і казав "кличко тільки грабує і не будує бомбосховища" не знаю де він це почув - може на телемарафоні або десь у газеті виданій державним коштом... на наступних київських виборах буду голосувати за Кличка )))
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15.06.2023 18:05 Відповісти
Дідусь старий, але ще не осліп.
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15.06.2023 18:07 Відповісти
Скоріш за все, це через те, що багато людей не знають нещодавніх змін і того факту, що Кличко не назначає голів районів тепер, а це робить президент
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15.06.2023 18:24 Відповісти
А мижна заткнуть дебилмарафон раз і на завжди.
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15.06.2023 18:05 Відповісти
Кличко вже перейменував вулицю Скоропадського в вулицю свого батька Омельченка?
Треба поспішати!
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15.06.2023 18:06 Відповісти
гниди Киівради,вам не звертатись потрібно,а саморозпуститися,позорники гребані
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15.06.2023 18:19 Відповісти
Бабусі в Києві такі раді були, що їм «ОСОБИСТО», пройдисвіт Черновецький, аткритки з 8 Марта надіслав!! Правда, за це «добре розрахувалися грошима», діти та онуки отих щасливих жіночок!!!
От так і цей дідок…
Тому Черновецький і казав узимку, я не сипав цей сніг, тому і прибирати його я небуду!!! А потім співав дурням пісню, «Рідна мати моя»…
Такі от, мери Столиці України, обиралися вЧОними виборцями…
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15.06.2023 18:37 Відповісти
От не свисти!
Черновецького обсирала тюлька і проффессор, бо хотіли мати свою людину в Києві, на радість таким лохам, як ти..
А Льоня після злодія Омельченка повернув в місто комунальний транспорт, казино та ігрові клуби знову зробив гастрономами.
Побудував метро на Теремки, запустив міську електричку, швидкісний трамвай на Троєщині.
Повідкривав безкоштовні харчевні для малоімущих, вивіз бомжів за київ в санаторій.
Підготував місто до чемпіонату з футболу.
А Кличко тільки краде і крапка.
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15.06.2023 19:02 Відповісти
Кличко не Кличко, але краще ніж зЕбіли!
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15.06.2023 18:52 Відповісти
Та ухвалюйте в що хочете! Зельоним потрібна повноцінна влада в країні, а не демократія. Яке народовладдя, якщо тут кримінальні справи світять після зельоного терміну...
показати весь коментар
15.06.2023 18:56 Відповісти
 
 