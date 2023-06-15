Київрада ухвалила звернення до центральної влади дотримуватись Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування, - Кличко

На сьогоднішній сесії депутати Київради ухвалили звернення до центральної влади з вимогою дотримуватись норм Конституції щодо прав місцевого самоврядування.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київрада сьогодні ухвалила звернення до Президента, парламенту та уряду з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. А саме — щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного Суду 2001 року. Адже 90% повноважень міської адміністрації — це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень! Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади", - заявив Кличко.

Також у зверненні йдеться про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва, зазначив мер Києва.

"Нині ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що в ситуації війни всі мають працювати спільно, без політичних протиріч і боротьби. Бо тільки в єдності - запорука нашої перемоги, заявив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення військову адміністрацію Києва очолював Віталій Кличко. 1 березня 2022 року Президент своїм указом призначив керівником КМВА Миколу Жирнова, а 21 жовтня 2022 року – Сергія Попка. Зараз військова адміністрація існує в Києві попри те, що в місті не ведуться прямі військові дії.

Також повідомлялося, що зміни до порядку призначення голів РДА були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ. Зараз голови місцевих держадміністрацій призначаються та звільняються Президентом за поданням Кабінету Міністрів.