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Новини Війна
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Росія програє війну, якщо контрнаступ України вдасться, - Зеленський

зеленський

Якщо контрнаступ українських захисників буде успішним, то Росія програє цю війну.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC News заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програш Україні в цій кампанії (контрнаступу. – Ред.), я б сказав, фактично означає програш у війні", - зазначив глава держави.

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За словами Зеленського, новини з передової "загалом позитивні, але дуже важкі".

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+53
Да ти батєнька стратєг))))) Якщо зійде сонце то почнеться новий день....чи як піде дощ то земля намокне...без слів
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15.06.2023 18:04
+48
Менше б ви пи#діли про контрнаступи, а більше робили...
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15.06.2023 18:03
+33
Росія програє війну якщо Єрмак і Зеля не будуть лізти туди куди не треба.
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15.06.2023 18:06
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--- Старе . як Світ : язик нам даний. щоб приховати .найпотаємніші. думки наші...Зважаючи. що пожвавлення дій ЗСУ (сінхронно ) співпадає .як Не засіданням Великої сімки- G-7 (з порядком денним щодо надання допомоги Україні.) то Європейського форуму із чергового мусолення нашого вступу -- НАТО. можна розцінувати це як :
ЗЕ--комік так хоче отої .швидкої. перемоги. як мертвий дише... Коли валом ( безконтрольно ) пливе . ГЕШЕФТНА. валютна допомога Заходу...А головне : 100% відсоткова гарантія для ЗЕ--чудил -- уникнути чергових перевиборів ...
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15.06.2023 19:32 Відповісти
"США отреагировали на заявление Зеленского о контрнаступлении" https://haqqin.az/news/283373

""Что касается президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать", - отметил представитель Белого дома. (Джон Кірбі)"
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15.06.2023 19:33 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVYkkUflM4lpZ9b8vG5otqzAYEaZup0qU86ulwjFg-zU_hnVnPXqYVWRKrZWpZQdjcWVIkKIWbnvrkCYUqSrJ1mz4nMk2wgzCraeOM2HEOnqOWjEzyncJ0fiRJgftnQmUJ74tsfxa13AOweQ-VEEFll&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0MCSuZnS3mBcn7bLi9Cg5muEAoYdrGSh3iJMBDrWR454rnWcs9miWBjACdfBCReLDl?__cft__[0]=AZVYkkUflM4lpZ9b8vG5otqzAYEaZup0qU86ulwjFg-zU_hnVnPXqYVWRKrZWpZQdjcWVIkKIWbnvrkCYUqSrJ1mz4nMk2wgzCraeOM2HEOnqOWjEzyncJ0fiRJgftnQmUJ74tsfxa13AOweQ-VEEFll&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Украинское контрнаступление набирает обороты, война еще продолжается, украинцы мечтают о деоккупации захваченных врагом территорий, а власть, похоже, уже занялась подготовкой к выборам и «зачисткой» оппозиции. А раз запущены предвыборные грязные технологии, то, значит, есть понимание скорой остановки войны. Вот только совершенно непонятно - на выгодных ли для Украины условиях? Впрочем, и после 24 февраля осталось множество вопросов о «внезапности» нападения и нашей неподготовленности после многократных предупреждений Запада.

За последнее время начался целый вал запущенных технологий против оппонентов, скоординированный Банковой. Причем в ход идут все доступные способы давления. От информационной дискредитации до уголовных дел.

Яркий пример -активизация войны власти против неподконтрольного местного самоуправления. Сначала, по сути, убрали мэров Чернигова и Одессы. А теперь занялись Кличко, организовав против него «грязную» информкомпанию, использовав в качестве причины трагедию с погибшими людьми из-за закрытого убежища.

Не обходит стороной власть и борьбу с Порошенко, которого считает главным политическом конкурентом. Причем дана команда вплотную заниматься всеми людьми, входящими в окружение экс-президента и являющимися его публичными сторонниками.

Так, особо пристально правоохранительные органы заинтересовались экс-замминистром юстиции и бывшим зампредом «Укргазбанка» Денисом Чернышовым. Который не скрывал и не скрывает свою поддержку Порошенко. Следствие обвинило его в каких-то махинациях в банке еще в 2014-2019 годах, хотя международный аудит это не подтвердил. Ну, а сам фигурант в банке вообще не работал с 2016 года. Хотя, как говорится, кого интересуют эти аудиты и логика дат, если речь идет о политическом «заказе». По крайней мере, именно так это выглядит со стороны.

Самое интересное, что там, где нет политического преследования или там, где замешана власть, то мы наблюдаем совершенно иную картину. Как это произошло с огромным скандалом о закупках продовольствия по завышенным в разы ценам для Министерства обороны во время войны. Но в итоге власть сделала все, чтобы министр обороны Резников не понес никакого наказания.

К сожалению, даже война не изменила главное правило жизни наших власть имущих: боязнь честной политической борьбы. И с политическими конкурентами продолжат разбираться методами «черных» технологий и давления со стороны «силовиков».

Собственно, поэтому не надо потом удивляться, почему нас не принимают в Европейский Союз или в НАТО. На Западе все прекрасно видят. И не хотят пускать в свои ряды страну, погрязшую в коррупции верхов и строяющую недодиктатуру…
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15.06.2023 19:38 Відповісти
Помню как он угорал с Кличка как тот разговаривает, а сам без листка говорит не лучше "Якщо люди виїжають з міста, то вони виїжають. Якщо ракета летить, то летить. Якщо каплі з неба падають, то йде дощ" и так далее.
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15.06.2023 19:45 Відповісти
деградація макітри через хронічний передоз чи травма під час пологів, як вважаєте?
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15.06.2023 22:54 Відповісти
Не знаю, но факт остаётся фактом
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15.06.2023 23:06 Відповісти
Хотелось написать про контрнаступление, но тоже передумал. Удачи нашим ребятам! Верим ВСУ
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15.06.2023 19:47 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4598699-mynoborony-na-vsekh-napravlenyiakh-nastuplenyia-est-prodvyzhenye Минобороны: На всех направлениях наступления есть продвижение
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15.06.2023 19:51 Відповісти
Чому цей парєнь таке дурило?Контрнаступ -єто же не гра в карти...
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15.06.2023 19:55 Відповісти
А если не удастся, то выиграет ?
---
Чего то бред несет
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15.06.2023 19:56 Відповісти
Читайте не бред,а прмую речь и не выдумывайте.
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15.06.2023 21:16 Відповісти
Нельзя употреблать слово "если", оно несёт негативный смысл. Нужно говорить "контрнаступление украинских защитников будет успешным, Россия проиграет эту войну". Слава Украине!!!
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15.06.2023 19:57 Відповісти
"Наш народ" - это оно про какой народ?
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15.06.2023 20:07 Відповісти
оплески...
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15.06.2023 22:55 Відповісти
Уявляю чого воно ще наплело в цьому інтервю.
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15.06.2023 20:23 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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15.06.2023 20:46 Відповісти
Наш Бісмарк! Чи Велінгтон...
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15.06.2023 21:05 Відповісти
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15.06.2023 21:07 Відповісти
"позитивні але важкі" - це класичний приклад оксюморону!
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15.06.2023 21:30 Відповісти
А якщо контрнаступ не вдасться?
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15.06.2023 21:38 Відповісти
Если..! Если ты со своими кротами в ОП останешься, то война будет ещё долго..
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15.06.2023 22:17 Відповісти
Украина уже проиграла, так как все , что есть в Украине принадлежит президенту Ермаку и его помощникам - Зе, Арахамия, Татарову и прочим недобиткам партии регионов. Даже до ЕС дошло - пока не рекомендуют подписывать закон о градостроительстве, но Зе термиры все подпишут и ,, сожрут,
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16.06.2023 09:10 Відповісти
Знову в ролі Наполеона?
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16.06.2023 10:33 Відповісти
...поэтому я и срываю его, как только могу
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03.07.2023 22:57 Відповісти
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