Росія програє війну, якщо контрнаступ України вдасться, - Зеленський

Якщо контрнаступ українських захисників буде успішним, то Росія програє цю війну.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC News заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програш Україні в цій кампанії (контрнаступу. – Ред.), я б сказав, фактично означає програш у війні", - зазначив глава держави.

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За словами Зеленського, новини з передової "загалом позитивні, але дуже важкі".