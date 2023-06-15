Росія програє війну, якщо контрнаступ України вдасться, - Зеленський
Якщо контрнаступ українських захисників буде успішним, то Росія програє цю війну.
Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC News заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програш Україні в цій кампанії (контрнаступу. – Ред.), я б сказав, фактично означає програш у війні", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, новини з передової "загалом позитивні, але дуже важкі".
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+53 Oleksandr Zabolotnyy #551965
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ЗЕ--комік так хоче отої .швидкої. перемоги. як мертвий дише... Коли валом ( безконтрольно ) пливе . ГЕШЕФТНА. валютна допомога Заходу...А головне : 100% відсоткова гарантія для ЗЕ--чудил -- уникнути чергових перевиборів ...
""Что касается президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать", - отметил представитель Белого дома. (Джон Кірбі)"
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0MCSuZnS3mBcn7bLi9Cg5muEAoYdrGSh3iJMBDrWR454rnWcs9miWBjACdfBCReLDl?__cft__[0]=AZVYkkUflM4lpZ9b8vG5otqzAYEaZup0qU86ulwjFg-zU_hnVnPXqYVWRKrZWpZQdjcWVIkKIWbnvrkCYUqSrJ1mz4nMk2wgzCraeOM2HEOnqOWjEzyncJ0fiRJgftnQmUJ74tsfxa13AOweQ-VEEFll&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
Украинское контрнаступление набирает обороты, война еще продолжается, украинцы мечтают о деоккупации захваченных врагом территорий, а власть, похоже, уже занялась подготовкой к выборам и «зачисткой» оппозиции. А раз запущены предвыборные грязные технологии, то, значит, есть понимание скорой остановки войны. Вот только совершенно непонятно - на выгодных ли для Украины условиях? Впрочем, и после 24 февраля осталось множество вопросов о «внезапности» нападения и нашей неподготовленности после многократных предупреждений Запада.
За последнее время начался целый вал запущенных технологий против оппонентов, скоординированный Банковой. Причем в ход идут все доступные способы давления. От информационной дискредитации до уголовных дел.
Яркий пример -активизация войны власти против неподконтрольного местного самоуправления. Сначала, по сути, убрали мэров Чернигова и Одессы. А теперь занялись Кличко, организовав против него «грязную» информкомпанию, использовав в качестве причины трагедию с погибшими людьми из-за закрытого убежища.
Не обходит стороной власть и борьбу с Порошенко, которого считает главным политическом конкурентом. Причем дана команда вплотную заниматься всеми людьми, входящими в окружение экс-президента и являющимися его публичными сторонниками.
Так, особо пристально правоохранительные органы заинтересовались экс-замминистром юстиции и бывшим зампредом «Укргазбанка» Денисом Чернышовым. Который не скрывал и не скрывает свою поддержку Порошенко. Следствие обвинило его в каких-то махинациях в банке еще в 2014-2019 годах, хотя международный аудит это не подтвердил. Ну, а сам фигурант в банке вообще не работал с 2016 года. Хотя, как говорится, кого интересуют эти аудиты и логика дат, если речь идет о политическом «заказе». По крайней мере, именно так это выглядит со стороны.
Самое интересное, что там, где нет политического преследования или там, где замешана власть, то мы наблюдаем совершенно иную картину. Как это произошло с огромным скандалом о закупках продовольствия по завышенным в разы ценам для Министерства обороны во время войны. Но в итоге власть сделала все, чтобы министр обороны Резников не понес никакого наказания.
К сожалению, даже война не изменила главное правило жизни наших власть имущих: боязнь честной политической борьбы. И с политическими конкурентами продолжат разбираться методами «черных» технологий и давления со стороны «силовиков».
Собственно, поэтому не надо потом удивляться, почему нас не принимают в Европейский Союз или в НАТО. На Западе все прекрасно видят. И не хотят пускать в свои ряды страну, погрязшую в коррупции верхов и строяющую недодиктатуру…
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Чего то бред несет