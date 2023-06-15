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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У всіх областях України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

За попередніми даними моніторингових каналів, тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

Також читайте: Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною: зростає загроза завдання ракетних ударів для 7 областей, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

ракети (4029) повітряна тривога (922)


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Треба щось робити з цими блохольотами, вони всю економіку нам так похоронять
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15.06.2023 18:27 Відповісти
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15.06.2023 18:29 Відповісти
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15.06.2023 18:36 Відповісти
Да пошли вы нах со своей тревогой. В Харькове уже давно нас рать на тревогу. Зачем включают - непонятно. Обычно по Харькову лупят с300 из бнр, время подлета до 40 секунд. Сирену даже включить не успеют. Потому и нас рать всем. Каждый день вижу - воет сирена, а дети на детской площадке играют, и мамаши рядом сидят, и всем нас рать. Возле метро лавочки, вот казалось бы - воет сирена - тебе 5 секунд в метро забежать, это убежище. Но всем НАС РАТЬ!!!!
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15.06.2023 18:37 Відповісти
Каждый раз из-за самолетов бросать работу и всей страной прятаться в укрытие? Да так быстро вся работа и экономика ляжет.
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15.06.2023 18:57 Відповісти
 
 