По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
У всіх областях України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.
За попередніми даними моніторингових каналів, тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валерий Сузима #530685
показати весь коментар15.06.2023 18:27 Відповісти Мені подобається 6
5 копійок
показати весь коментар15.06.2023 18:29 Відповісти Мені подобається 0
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар15.06.2023 18:36 Відповісти Мені подобається 6
Олег Мандрівник #569779
показати весь коментар15.06.2023 18:37 Відповісти Мені подобається 4
Артем Круглов
показати весь коментар15.06.2023 18:57 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль