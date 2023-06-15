По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У всіх областях України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

За попередніми даними моніторингових каналів, тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

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