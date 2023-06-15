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Новини
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Уряд Угорщини стверджує, що нічого не знав про передачу Угорщині українських військовополонених

венгрия

Звільнення одинадцятьох українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могло бути особистою ініціативою віцепрем’єр-міністра Жолта Шем’єна, про яку не знала решта уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода та Європейську правду.

Усі джерела одностайно стверджують, що звільнення військовополонених із Росії здійснювалось під одноосібним керівництвом Шем’єна та його особистих контактів із Російською православною церквою.

"Про це не знали ні МЗС, ні канцелярія прем'єр-міністра, а в уряді існує серйозне обурення щодо цієї акції", – стверджують співрозмовники "Радіо Свобода", пояснюючи це зокрема небажанням ще більше погіршити й без того дуже погані відносини Києва й Будапешта.

За даними ЗМІ, йдеться про військовослужбовців, які потрапили в російський полон поблизу міста Куп'янськ на Харківщині. Усі вони мають угорські імена, але не всі з них стверджують, що вони угорці.

Також читайте: Польща, Угорщина й Чехія захищатимуть небо Словаччини, яка передала всі літаки Україні

Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорщина (2291) полонені (2267)


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Топ коментарі
+26
підараси
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15.06.2023 20:25
+16
Мадяри споконвіків були продажними сикунами і ***********. Вони "хоробро" скавчали лише з-за чужих широких спин. Цю продажну шантрапу не ******* всі сусіди, не лише українці, бо до всіх вони мають територіальні, історичні, мовні та ін. претнзії і ведуть себе високопарно і зневажливо..
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15.06.2023 20:26
+15
звільнили то звільнили. А де вони???? де звільнені? ЄС схвалює работоргівлю? якщо ні, то поцікавтесь, що там у вас робиться
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15.06.2023 20:30
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15.06.2023 20:24 Відповісти
підараси
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15.06.2023 20:25 Відповісти
Мадяри споконвіків були продажними сикунами і ***********. Вони "хоробро" скавчали лише з-за чужих широких спин. Цю продажну шантрапу не ******* всі сусіди, не лише українці, бо до всіх вони мають територіальні, історичні, мовні та ін. претнзії і ведуть себе високопарно і зневажливо..
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15.06.2023 20:26 Відповісти
Ну так "У межах колишньої Австро-Угорщини повністю знаходилися такі ******* держави як Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Боснія та Герцеговина. Держави, які частково володіють землями, що входили до складу Австро-Угорщини - це Польща, Україна, Румунія, Сербія, Італія."
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15.06.2023 20:57 Відповісти
По пам"яті і розповідях - мої односельчани - гуцули, старші люди, що служили тоді в Австро-угорській армії ("угорська" вона називалася вельми умовно - там командували і правили в-основному австрійці), розповідали, що австрійські, українські, боснійські ... солдати і офіцери сторонилися мадярів і не сідали з ними за одного стола.
І вже "поближче" до нинішніх часів - підчас Другої СВ мадяри лише грабували і тероризували наші українські села за спинами у німців, чим викликали незадоволення німецької адміністрації (німці такого не чинили - то все кацапсько-жидівська пропаганда). Щоправда - лише до того часу, як у наших горах з"явилися підрозділи УПА. Після того, люди розповідали, що мадярів "не стало".
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15.06.2023 21:16 Відповісти
У всіх відносинах в цій імперії керували австрійці, угорці там були як московія при золотій орді, тобто холуї!!!!
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15.06.2023 21:25 Відповісти
звільнили то звільнили. А де вони???? де звільнені? ЄС схвалює работоргівлю? якщо ні, то поцікавтесь, що там у вас робиться
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15.06.2023 20:30 Відповісти
Была информация, что условием их освобождения будет записанное видео, типа прессконференции в Венгрии, где они расскажут какая Украина плохая и т.д. но возможно что то пошло не так и они отказались это делать.
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15.06.2023 20:40 Відповісти
ну так. праблємка... ну не топити ж тих полонених тепер чи віддавати назад в рашку... такого навіть ЄС не витримає
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15.06.2023 21:06 Відповісти
Уже интереснее, похоже что-то пошло не так
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15.06.2023 20:32 Відповісти
Малорашисти.
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15.06.2023 20:33 Відповісти
Пипец отмазка... Интересно, сколько путлер "замадьярил" в эту "элиту" страны ЕС?
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15.06.2023 20:35 Відповісти
Ще одна москалота, але вже на заході України!
Ну і сусідів нам Всесвіт послав, одні гав...юки!
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15.06.2023 20:36 Відповісти
Какая то глупая отмазка... Не поверю что Орбан был не в курсе.
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15.06.2023 20:37 Відповісти
Такі ж брехливі як кацапи!
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15.06.2023 20:45 Відповісти
Ого! Напевне вже від когось отримали ''втикон'' , то вирішили ''дурку включити'' . Геть як це *уйло робить.
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15.06.2023 20:46 Відповісти
"Что ж ты, фраер, сдал назад?"(с)
Не вірю. Жодному слову.
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15.06.2023 20:51 Відповісти
Та ну ***** його *******, прямо таки нічоґо
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15.06.2023 21:02 Відповісти
Це що взагалі за дурня коїться в країні - членкіні ЄС і НАТО? Як таке можливо в нібито демократичній країні майже в самому центрі Європи? Схоже, що під впливом своїх поводирів із застрягшої в середньовіччі Московії Угорщина і сама з успіхом позбувається досягнень демократії, верховенства права, та й взагалі ознак самостійності і суверенності!

Агов, Європа - Вам точно потрібен таки от "Союзник" і "Член"? Може вже розберетесь між собою, і позбудетесь оцієї недокраїни?
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15.06.2023 21:10 Відповісти
🤢🤮
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15.06.2023 21:18 Відповісти
Упс...Віце-прем'єра злили! Вирішили його зробити крайнім? Цей віце-прем'єр зламався,несіть іншого!.. Певно,задум провалився,тепер відповзають від епіцентру подій
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15.06.2023 21:55 Відповісти
ЦЫганы по задам дали)
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15.06.2023 22:08 Відповісти
"Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині." Це говорить про одне: розвідка України - це дно. Потенційний союзник Московії і наш супротивник - не пахане поле.
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15.06.2023 22:20 Відповісти
 
 