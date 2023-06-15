Уряд Угорщини стверджує, що нічого не знав про передачу Угорщині українських військовополонених

Звільнення одинадцятьох українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могло бути особистою ініціативою віцепрем’єр-міністра Жолта Шем’єна, про яку не знала решта уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода та Європейську правду.

Усі джерела одностайно стверджують, що звільнення військовополонених із Росії здійснювалось під одноосібним керівництвом Шем’єна та його особистих контактів із Російською православною церквою.

"Про це не знали ні МЗС, ні канцелярія прем'єр-міністра, а в уряді існує серйозне обурення щодо цієї акції", – стверджують співрозмовники "Радіо Свобода", пояснюючи це зокрема небажанням ще більше погіршити й без того дуже погані відносини Києва й Будапешта.

За даними ЗМІ, йдеться про військовослужбовців, які потрапили в російський полон поблизу міста Куп'янськ на Харківщині. Усі вони мають угорські імена, але не всі з них стверджують, що вони угорці.

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Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.