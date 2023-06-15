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Новини
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16 червня у центрі Києва обмежать рух автомобілів, - Патрульна поліція

патрульна,поліція

У Києві завтра, 16 червня, обмежать рух автомобілів у центрі міста. Це пов’язано з проведенням заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Патрульна поліція України.

"Завтра, 16 червня, у зв'язку з проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва", - сказано в повідомленні правоохоронців.

Про відновлення руху поліцейські обіцяють повідомити додатково.

При цьому водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень та планувати свій маршрут з урахуванням вищезазначеної інформації.

Також дивіться: Патрульну поліцію Києва очолив Ярослав Курбаков. ФОТО

Автор: 

Київ (19525) патрульна поліція (1442) обмеження (244)


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15.06.2023 21:15 Відповісти
Интересно, кто на этот раз приедет вставлять на место мозги зеленому Наполеончику?
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15.06.2023 21:15 Відповісти
Чорнозаді горили з Африканського континенту 😕

Дожились.... 😕
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15.06.2023 21:25 Відповісти
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15.06.2023 21:26 Відповісти
Мабуть плем*я тумбо - юмбо робить вояж .
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15.06.2023 21:41 Відповісти
А якщо ''повітряну тривогу'' включать?
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15.06.2023 21:48 Відповісти
Тревога будет обязательно. Ну что бы гости так сказать прониклись, что война идет.
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15.06.2023 21:59 Відповісти
 
 