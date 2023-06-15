16 червня у центрі Києва обмежать рух автомобілів, - Патрульна поліція
У Києві завтра, 16 червня, обмежать рух автомобілів у центрі міста. Це пов’язано з проведенням заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Патрульна поліція України.
"Завтра, 16 червня, у зв'язку з проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва", - сказано в повідомленні правоохоронців.
Про відновлення руху поліцейські обіцяють повідомити додатково.
При цьому водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень та планувати свій маршрут з урахуванням вищезазначеної інформації.
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