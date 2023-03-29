Патрульну поліцію Києва очолив Ярослав Курбаков. ФОТО

Управління патрульної поліції Києва очолив майор поліції Ярослав Курбаков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що 29 березня перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький представив нового керівника управління патрульної поліції Києва майора поліції Ярослава Курбакова.

Від березня 2020 року й до цього часу Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу чергової служби управління.

Службу Курбаков розпочав у 2015 році. За ці роки пройшов шлях від інспектора до начальника управління. Зокрема, був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зозулю звільнили з посади начальника управління патрульної поліції Києва, - джерело