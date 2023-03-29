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Патрульну поліцію Києва очолив Ярослав Курбаков. ФОТО

патрульна,курбаков

Управління патрульної поліції Києва очолив майор поліції Ярослав Курбаков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що 29 березня перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький представив нового керівника управління патрульної поліції Києва майора поліції Ярослава Курбакова.

Від березня 2020 року й до цього часу Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу чергової служби управління.

Службу Курбаков розпочав у 2015 році. За ці роки пройшов шлях від інспектора до начальника управління. Зокрема, був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

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Автор: 

Київ (19441) патрульна поліція (1441)


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Майор це наче рівень зама району?
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29.03.2023 22:21 Відповісти
У нас уже были в милиции стада гавнохенералов-полковников и чем это закончилось? Кстати многие из них вместо шконки и конфискации имущества доживают свой век в весьма неплохих условиях, да ещё и с пенсией
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29.03.2023 22:44 Відповісти
Протеже єрмака?
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29.03.2023 22:32 Відповісти
По прізвищу схоже...
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29.03.2023 22:50 Відповісти
А по імені - ні. Якийсь мутний.
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29.03.2023 23:07 Відповісти
Курбаков это родич того кубракова?
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29.03.2023 23:56 Відповісти
Ментов, прокуроров, и судей, надо через командировки на передок допускать к службе, что бы у них хоть немного чувство справедливости появилось.
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30.03.2023 00:07 Відповісти
як міліція іванов/петров
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30.03.2023 06:54 Відповісти
Чий родич, браток, дружок?
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30.03.2023 07:23 Відповісти
 
 