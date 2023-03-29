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Патрульную полицию Киева возглавил Ярослав Курбаков. ФОТО

патрульна,курбаков

Управление патрульной полиции Киева возглавил майор полиции Ярослав Курбаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 29 марта первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции Киева майора полиции Ярослава Курбакова.

С марта 2020 года по настоящее время Курбаков занимал должность заместителя начальника управления — начальника отдела дежурной службы управления.

Службу Курбаков начал в 2015 году. За эти годы прошел путь от инспектора до начальника управления. В частности, был начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГПП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГПП.

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Автор: 

Киев (25499) патрульная полиция (1812)


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Майор це наче рівень зама району?
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29.03.2023 22:21 Ответить
У нас уже были в милиции стада гавнохенералов-полковников и чем это закончилось? Кстати многие из них вместо шконки и конфискации имущества доживают свой век в весьма неплохих условиях, да ещё и с пенсией
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29.03.2023 22:44 Ответить
Протеже єрмака?
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29.03.2023 22:32 Ответить
По прізвищу схоже...
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29.03.2023 22:50 Ответить
А по імені - ні. Якийсь мутний.
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29.03.2023 23:07 Ответить
Курбаков это родич того кубракова?
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29.03.2023 23:56 Ответить
Ментов, прокуроров, и судей, надо через командировки на передок допускать к службе, что бы у них хоть немного чувство справедливости появилось.
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30.03.2023 00:07 Ответить
як міліція іванов/петров
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30.03.2023 06:54 Ответить
Чий родич, браток, дружок?
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30.03.2023 07:23 Ответить
 
 