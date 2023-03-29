Патрульную полицию Киева возглавил Ярослав Курбаков. ФОТО

Управление патрульной полиции Киева возглавил майор полиции Ярослав Курбаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 29 марта первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции Киева майора полиции Ярослава Курбакова.

С марта 2020 года по настоящее время Курбаков занимал должность заместителя начальника управления — начальника отдела дежурной службы управления.

Службу Курбаков начал в 2015 году. За эти годы прошел путь от инспектора до начальника управления. В частности, был начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГПП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГПП.

Читайте также: Зозулю уволили с должности начальника управления патрульной полиции Киева, - источник