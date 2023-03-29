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Зозулю уволили с должности начальника управления патрульной полиции Киева, - источник

зозуля

В управлении патрульной полиции Киева сменили начальника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Так, начальника управления патрульной полиции в Киеве, капитана Юрия Зозулю уволили со службы 28 марта.

29 марта на его место был назначен майор полиции Ярослав Курбаков.

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назначение (2170) патрульная полиция (1812)


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Топ комментарии
+11
де ж він харчуватися буде?
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29.03.2023 14:09
+6
У нас в Україні достатньо полковників без посад і полків, той же Арестович наприклад
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29.03.2023 14:30
+5
Що Ківу призначать?
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29.03.2023 14:48
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Воно чмо і так засмерділо цю посаду !
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29.03.2023 13:57 Ответить
Курбаков.....где-то уже мелькала такая фамилия...
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29.03.2023 14:02 Ответить
зам.начальника поліції Харкова , начебто так..
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29.03.2023 14:06 Ответить
СоУпаденіє, не інакше.
Лукашенківський міністр МВС курбаков,
його племінник, зеленський віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України
кубаков олександр миколайович.

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29.03.2023 14:58 Ответить
Новопризначений.
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29.03.2023 15:00 Ответить
КубРаков Олександр Миколайович
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29.03.2023 16:32 Ответить
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29.03.2023 14:03 Ответить
ше добре мєнт відмазався "за особистим бажанням.."...
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29.03.2023 14:03 Ответить
де ж він харчуватися буде?
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29.03.2023 14:09 Ответить
Сосуля.
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29.03.2023 14:16 Ответить
а шо? зозуля не так стала куковать?
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29.03.2023 14:25 Ответить
Ніби полковницька посада (Oberst нім.), а тут цілий папітан
чи може повістку не тому вручили?!
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29.03.2023 14:26 Ответить
У нас в Україні достатньо полковників без посад і полків, той же Арестович наприклад
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29.03.2023 14:30 Ответить
Арестовича НЕ тронь !! ( он свой - зеленый )
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30.03.2023 02:13 Ответить
Що Ківу призначать?
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29.03.2023 14:48 Ответить
Коли реформували поліцію то начебто казали що ніяких полковників та генералів там не буде. Капітанів достатньо.
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29.03.2023 15:03 Ответить
Зозуля - колоритна особа
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29.03.2023 15:14 Ответить
Це, раптом, не той, що розповідав, як на якесь свято котрий день на стакані сидів?
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29.03.2023 15:40 Ответить
..це то чучело, що бухе на корпоративі з тьолкамі кричало, які вони ******* інституція...(((
ганьба, що ще тоді не обнулили..((
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30.03.2023 02:14 Ответить
 
 