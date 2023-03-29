Зозулю уволили с должности начальника управления патрульной полиции Киева, - источник

В управлении патрульной полиции Киева сменили начальника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Так, начальника управления патрульной полиции в Киеве, капитана Юрия Зозулю уволили со службы 28 марта.

29 марта на его место был назначен майор полиции Ярослав Курбаков.

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