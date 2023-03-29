Зозулю уволили с должности начальника управления патрульной полиции Киева, - источник
В управлении патрульной полиции Киева сменили начальника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.
Так, начальника управления патрульной полиции в Киеве, капитана Юрия Зозулю уволили со службы 28 марта.
29 марта на его место был назначен майор полиции Ярослав Курбаков.
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+11 Bri Bri
показать весь комментарий29.03.2023 14:09
+6 Алексей Осипов #393880
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+5 Дід Василь
показать весь комментарий29.03.2023 14:48
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Лукашенківський міністр МВС курбаков,
його племінник, зеленський віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України
кубаков олександр миколайович.
чи може повістку не тому вручили?!
ганьба, що ще тоді не обнулили..((