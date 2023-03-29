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Новини
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Зозулю звільнили з посади начальника управління патрульної поліції Києва, - джерело

зозуля

В управлінні патрульної поліції Києва змінено начальника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.

Так, начальника управління патрульної поліції у Києві, капітана Юрія Зозулю звільнили зі служби 28 березня.

29 березня на його місце призначили майора поліції Ярослава Курбакова.

Дивіться: Кадри з камер патрульних на місці російського ракетного удару по будинку у Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

призначення (2280) патрульна поліція (1441)


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Топ коментарі
+11
де ж він харчуватися буде?
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29.03.2023 14:09
+6
У нас в Україні достатньо полковників без посад і полків, той же Арестович наприклад
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29.03.2023 14:30
+5
Що Ківу призначать?
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29.03.2023 14:48
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Воно чмо і так засмерділо цю посаду !
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29.03.2023 13:57 Відповісти
Курбаков.....где-то уже мелькала такая фамилия...
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29.03.2023 14:02 Відповісти
зам.начальника поліції Харкова , начебто так..
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29.03.2023 14:06 Відповісти
СоУпаденіє, не інакше.
Лукашенківський міністр МВС курбаков,
його племінник, зеленський віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України
кубаков олександр миколайович.

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29.03.2023 14:58 Відповісти
Новопризначений.
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29.03.2023 15:00 Відповісти
КубРаков Олександр Миколайович
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29.03.2023 16:32 Відповісти
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29.03.2023 14:03 Відповісти
ше добре мєнт відмазався "за особистим бажанням.."...
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29.03.2023 14:03 Відповісти
де ж він харчуватися буде?
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29.03.2023 14:09 Відповісти
Сосуля.
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29.03.2023 14:16 Відповісти
а шо? зозуля не так стала куковать?
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29.03.2023 14:25 Відповісти
Ніби полковницька посада (Oberst нім.), а тут цілий папітан
чи може повістку не тому вручили?!
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29.03.2023 14:26 Відповісти
У нас в Україні достатньо полковників без посад і полків, той же Арестович наприклад
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29.03.2023 14:30 Відповісти
Арестовича НЕ тронь !! ( он свой - зеленый )
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30.03.2023 02:13 Відповісти
Що Ківу призначать?
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29.03.2023 14:48 Відповісти
Коли реформували поліцію то начебто казали що ніяких полковників та генералів там не буде. Капітанів достатньо.
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29.03.2023 15:03 Відповісти
Зозуля - колоритна особа
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29.03.2023 15:14 Відповісти
Це, раптом, не той, що розповідав, як на якесь свято котрий день на стакані сидів?
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29.03.2023 15:40 Відповісти
..це то чучело, що бухе на корпоративі з тьолкамі кричало, які вони ******* інституція...(((
ганьба, що ще тоді не обнулили..((
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30.03.2023 02:14 Відповісти
 
 