Зозулю звільнили з посади начальника управління патрульної поліції Києва, - джерело

В управлінні патрульної поліції Києва змінено начальника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.

Так, начальника управління патрульної поліції у Києві, капітана Юрія Зозулю звільнили зі служби 28 березня.

29 березня на його місце призначили майора поліції Ярослава Курбакова.

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