Зозулю звільнили з посади начальника управління патрульної поліції Києва, - джерело
В управлінні патрульної поліції Києва змінено начальника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.
Так, начальника управління патрульної поліції у Києві, капітана Юрія Зозулю звільнили зі служби 28 березня.
29 березня на його місце призначили майора поліції Ярослава Курбакова.
Топ коментарі
+11 Bri Bri
показати весь коментар29.03.2023 14:09
+6 Алексей Осипов #393880
показати весь коментар29.03.2023 14:30
+5 Дід Василь
показати весь коментар29.03.2023 14:48
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Лукашенківський міністр МВС курбаков,
його племінник, зеленський віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України
кубаков олександр миколайович.
чи може повістку не тому вручили?!
ганьба, що ще тоді не обнулили..((