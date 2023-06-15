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Болгарія хоче долучитися до клубу "снаряди для України", - Politico

болгарія

Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що його країна прагне долучитись до ініціативи Європейського Союзу з надання Україні мільйона артилерійських снарядів за 12 місяців.

Про це він розповів у інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ. 

Болгарія стала однією з двох країн ЄС, окрім нейтральної Ірландії, які не долучились до спільної закупівлі боєприпасів для України через Європейське оборонне агентство. Тагарєв заявив, що уряд хоче переглянути це рішення.

"Ми дуже чітко налаштовані на приєднання до цієї коаліції. Я думаю, що ми зможемо надати частину необхідних боєприпасів для України. Політичного рішення ще не було, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що ми знайдемо спосіб", – сказав Тагарєв.

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За його словами, перевага Болгарії полягає в тому, що вона традиційно спеціалізується на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів" ще з часів Холодної війни. Однак Тагарєв додав, що із важкою технікою, на кштал танків або МІГ-29, ситуація складніша, бо це, переважно, застарілі зразки. 

боєприпаси (2277) Болгарія (784) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+8
там у «шматі» з млрд. справа, і певно той млрд. буде не один. Крім того в Болгарії за ініціативи США відновили виробництво 152, 122 кілька місяців тому
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15.06.2023 21:30
+6
Болгарские выстрелы,термобары к РПГ7 уже давно,у наших на фронте.Это не тайна,куча видео,как наши ЗСУ работают.Болгарский ВПК спец в том числе по патронам и снарядам,ещё со времён СССР.
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15.06.2023 21:37
+3
Послиця подає знаки .
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15.06.2023 21:22
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15.06.2023 21:22 Відповісти
там у «шматі» з млрд. справа, і певно той млрд. буде не один. Крім того в Болгарії за ініціативи США відновили виробництво 152, 122 кілька місяців тому
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15.06.2023 21:30 Відповісти
Не треба долучатись, в тебе є свій мільйон.
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15.06.2023 21:34 Відповісти
Болгарские выстрелы,термобары к РПГ7 уже давно,у наших на фронте.Это не тайна,куча видео,как наши ЗСУ работают.Болгарский ВПК спец в том числе по патронам и снарядам,ещё со времён СССР.
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15.06.2023 21:37 Відповісти
Болгари поміняли владу й почали адекватно розуміти ситуацію...
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15.06.2023 21:54 Відповісти
там високоякісна послиця-секстросенс від зеблазня - алілуйя
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15.06.2023 22:17 Відповісти
та ослиця туди точно доїхала?
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15.06.2023 23:28 Відповісти
Болгары решили своим лапотным братушка снаряды по воздуху передать.
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15.06.2023 22:27 Відповісти
Дякуємо за допомогу!
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15.06.2023 22:30 Відповісти
всі зочуть долучитися. Бо вигідно.
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15.06.2023 23:29 Відповісти
Вгадайте з одного разу, хто друга країна. Підказую - Угорщина. А що до Ірландії: Це країна, яка в роки Другої Світової війни заборонила своїм воякам воювати проти гітлеровської Німеччини. І посадила за грати більше 5 тисяч своїх громадян за це. Амністували їх аж в 2013 році. Цікаво, скільки з них дожило до амністії. Заборонила кораблям, які йшли до Великої Британії, заходити в їхні порти. Тобто приєдналися до гитлерівської блокади Великої Британії. Найцікавіше: 3 травня 1945 року! прем'єр-міністр Ірландії Де Валера відвідав посольство рейху (з якою всю Другу Світову війну Ірландія підтримувала дипломатичні відносини) і зробив запис у книзі відвідувачів зі співчуттям у зв'язку зі смертю канцлера Німеччини Адольфа Гітлера.
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16.06.2023 01:25 Відповісти
 
 