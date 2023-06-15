Болгарія хоче долучитися до клубу "снаряди для України", - Politico

Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що його країна прагне долучитись до ініціативи Європейського Союзу з надання Україні мільйона артилерійських снарядів за 12 місяців.

Про це він розповів у інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

Болгарія стала однією з двох країн ЄС, окрім нейтральної Ірландії, які не долучились до спільної закупівлі боєприпасів для України через Європейське оборонне агентство. Тагарєв заявив, що уряд хоче переглянути це рішення.

"Ми дуже чітко налаштовані на приєднання до цієї коаліції. Я думаю, що ми зможемо надати частину необхідних боєприпасів для України. Політичного рішення ще не було, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що ми знайдемо спосіб", – сказав Тагарєв.

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За його словами, перевага Болгарії полягає в тому, що вона традиційно спеціалізується на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів" ще з часів Холодної війни. Однак Тагарєв додав, що із важкою технікою, на кштал танків або МІГ-29, ситуація складніша, бо це, переважно, застарілі зразки.