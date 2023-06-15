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МАГАТЕ продовжить уважно стежити за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС, - Гроссі

гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що спостерігачі організації продовжать уважно стежити за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в опублікованому у Твіттері відеозверненні після свого візиту на ЗАЕС.

"З тією кількістю води яка тут є (у ставку-охолоджувачі – ред.), АЕС може певний час перебувати в безпеці. АЕС працюватиме над поповненням води, щоб її безпекові функції могли продовжувати нормально працювати. Звичайно, це те, за чим ми продовжимо уважно стежити", - сказав Гроссі.

Він додав: дуже важливо, щоб рівень води у ставку-охолоджувачі підтримувався таким, як він є зараз.

"Є випаровування. Можуть бути деякі витоки, проте важливо, щоб рівень води підтримувався на цьому ж рівні", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Автор: 

Запорізька АЕС (1410) Гроссі Рафаель (293)


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Один ставок лишився, і той випаровується. Треба в нього сливати каналізацію з Запоріжжя, щоб не висох. А то рвоне.
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15.06.2023 21:34 Відповісти
Приїхав рибки половити?
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15.06.2023 21:36 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди.
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15.06.2023 21:43 Відповісти
можешь скупатися поки не висох... потім зробишь доклад-як я купався в ставку
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15.06.2023 21:54 Відповісти
Тиску на стіну ставка з боку водосховища вже нема, може завалитися

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15.06.2023 21:57 Відповісти
Грізна заява МАГАТЕ.
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15.06.2023 22:10 Відповісти
И какой у него план, если со ставком будет происходить что-то не то? Побыстрее свалить домой и выразить озабоченность из безопасного места?
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15.06.2023 23:14 Відповісти
як не буде вистачати то хай посцить туди
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16.06.2023 06:37 Відповісти
 
 