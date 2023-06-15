МАГАТЕ продовжить уважно стежити за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС, - Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що спостерігачі організації продовжать уважно стежити за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в опублікованому у Твіттері відеозверненні після свого візиту на ЗАЕС.

"З тією кількістю води яка тут є (у ставку-охолоджувачі – ред.), АЕС може певний час перебувати в безпеці. АЕС працюватиме над поповненням води, щоб її безпекові функції могли продовжувати нормально працювати. Звичайно, це те, за чим ми продовжимо уважно стежити", - сказав Гроссі.

Він додав: дуже важливо, щоб рівень води у ставку-охолоджувачі підтримувався таким, як він є зараз.

"Є випаровування. Можуть бути деякі витоки, проте важливо, щоб рівень води підтримувався на цьому ж рівні", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

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