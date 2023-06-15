Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі НАЕК "Енергоатом" у четвер.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію в Україні, доки подорожувати не стане безпечніше.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Leon #550614
показати весь коментар15.06.2023 12:11 Відповісти Мені подобається 7
Микола Чуприна #550945
показати весь коментар15.06.2023 12:15 Відповісти Мені подобається 0
Vova #564839
показати весь коментар15.06.2023 12:27 Відповісти Мені подобається 2
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар15.06.2023 14:08 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль