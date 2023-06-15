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Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі НАЕК "Енергоатом" у четвер.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: Говорили про мінімізацію ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, - Зеленський зустрівся із Гроссі

Нагадаємо, 14 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію в Україні, доки подорожувати не стане безпечніше.

Автор: 

Запорізька АЕС (1410) Гроссі Рафаель (293)


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команда Зе-підорасів як є

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15.06.2023 12:11 Відповісти
а шо, гарний прикид, тікі мабудь памперс треба було одягати під штани а не зверху, хоча може це дрескод такий
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15.06.2023 12:15 Відповісти
І який в цьому сенс? Висловить занепокоєння.
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15.06.2023 12:27 Відповісти
Этого деятеля надо там поселить, иначе все достаточно предсказуемо
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15.06.2023 14:08 Відповісти
 
 