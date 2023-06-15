Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі НАЕК "Енергоатом" у четвер.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", - ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 14 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію в Україні, доки подорожувати не стане безпечніше.