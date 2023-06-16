Ізраїль продає понад 200 старих танків: частина відправиться до Європи, - ЗМІ

Старі танки Merkava, виготовлені в Ізраїлі, незабаром будуть продані двом іноземним арміям. Частина бронетехніки відправиться до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ізраїльське видання Ynet з посиланням на джерела у Міноборони країни.

За інформацією журналістів, Міністерство оборони США має незабаром схвалити Ізраїлю продаж сотень танків Merkava - Mk2 і Mk3, які були виготовлені в 1980-90-х роках, та тепер зняті з озброєння ЦАХАЛу. Згода Пентагону для продажу необхідна, оскільки бронетехніка містить американські технології у механічних частинах цих танків, зокрема, у двигунах.

Угода, яку оцінюють у десятки мільйонів доларів, повинна бути завершена упродовж найближчих місяців.

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Джерела видання в Міноборони Ізраїлю повідомили, що можливість продати застарілу техніку раніше здавалася сумнівною, але після того, як Росія розв’язала війну в Україні, в європейських країнах відчули потребу зміцнити безпеку недорогою, але надійною бронетехнікою.

Початковий інтерес до вживаних танків виник ще в середині минулого року, і оборонне відомство, перевіривши стан старих танків, виявило, що вони достатньо справні для продажу.

У виданні наголосили, що ізраїльські танки вперше відправляться до Європи.

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