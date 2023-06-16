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Ізраїль продає понад 200 старих танків: частина відправиться до Європи, - ЗМІ

меркава

Старі танки Merkava, виготовлені в Ізраїлі, незабаром будуть продані двом іноземним арміям. Частина бронетехніки відправиться до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ізраїльське видання Ynet з посиланням на джерела у Міноборони країни.

За інформацією журналістів, Міністерство оборони США має незабаром схвалити Ізраїлю продаж сотень танків Merkava - Mk2 і Mk3, які були виготовлені в 1980-90-х роках, та тепер зняті з озброєння ЦАХАЛу. Згода Пентагону для продажу необхідна, оскільки бронетехніка містить американські технології у механічних частинах цих танків, зокрема, у двигунах.

Угода, яку оцінюють у десятки мільйонів доларів, повинна бути завершена упродовж найближчих місяців.

Також читайте: Сподіваємося, Ізраїль не обмежиться системою оповіщення й надасть Україні засоби оборони, - посол Корнійчук

Джерела видання в Міноборони Ізраїлю повідомили, що можливість продати застарілу техніку раніше здавалася сумнівною, але після того, як Росія розв’язала війну в Україні, в європейських країнах відчули потребу зміцнити безпеку недорогою, але надійною бронетехнікою.

Початковий інтерес до вживаних танків виник ще в середині минулого року, і оборонне відомство, перевіривши стан старих танків, виявило, що вони достатньо справні для продажу.

У виданні наголосили, що ізраїльські танки вперше відправляться до Європи.

Також читайте: Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для системи оповіщення про ракетну загрозу, - ЗМІ

Автор: 

Ізраїль (1644) зброя (7471) танк (2071)


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Топ коментарі
+33
Биби наш Нетаниягу выразил Москве протест, что они продают оружие Ирану. Его там натурально послали *****. Мол, не ваше собачье дело. И вот пару дней спустя появилась инфа (сегодня у нас только об этом и пишут), что Израиль собирается передать партию танков "Меркава" некой европейской стране.

А что такого? В игру "не ваше собачье дело" можно играть и вдвоем. Страна эта вполне может соседствовать с Украиной. И если потом случится такое - мы тут оставили 50 танков с ключами в зажигании, поссать отошли, а они куда-то делись, то бывает. Не ваше собачье дело.

Хотя, возможно, мне это просто показалось.(с) Сергей Ауслендер
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16.06.2023 06:28
+25
Знаю таку територію. Крим.
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16.06.2023 08:38
+20
Там же написано що Ізраїль танки "продає", а не передає. Тобто, щоб їх передати Україні, треба щоб спочатку їх хтось купив у Ізраїлю. Бо в Україні грошиків нема щоби самій купити танки: то асфальт, то яйця, то барабани...
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16.06.2023 07:15
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В Україну? Бо там як ніколи потрібна Перемога над московією ,щоб здобути ще і Перемогу Демократії.
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16.06.2023 00:26 Відповісти
Схоже на те. Їх викуповують для України.
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16.06.2023 02:58 Відповісти
Танк класса Пантера вес масса 70 тонны
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16.06.2023 01:17 Відповісти
Тогда уж скорее Тигр 2
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16.06.2023 05:06 Відповісти
Пантигра
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16.06.2023 14:12 Відповісти
фінам і румунам?
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16.06.2023 00:52 Відповісти
САУ в Елбіт системз закупила Данія. Може і танки туди ж
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16.06.2023 00:56 Відповісти
Дания купила новые САУ. 30-ти летние Меркава? Маловероятно.
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16.06.2023 01:27 Відповісти
если это для нас, то зачем такой сложный механизм. А если не для нас - то по х*
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16.06.2023 01:12 Відповісти
Через логістику.
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16.06.2023 01:13 Відповісти
Израиль не в НАТО. Продадут НАТО, а НАТО передаст нам
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16.06.2023 08:50 Відповісти
Зрозуміло, що в Польщу, яка віддала всі свої радянські танки
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16.06.2023 01:47 Відповісти
Зачем полякам ,стране НАТО где основной танк Леопард 2 ,,,,покупать старые еврейские танки когда на територии Польши будет построена база обслуживания Леопардов.
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16.06.2023 02:00 Відповісти
А что отличает еврейский танк от немецкого ?
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16.06.2023 02:14 Відповісти
Многое отличает.
Меркава не приспособлена к условиям северной и центральной Европы. Танк создавался именно для условий ближневосточного ТВД, то есть сухая, каменистая почва, равнины или невысокие холмы, отсутствие водных преград и болот, сухой климат с минимальным количеством дождей. Это позволило навесить на платформу много чего дополнительного, но и соответственно вес поднялся до 70 тонн.
Но опять же - есть Европа, которая соответствует именно этим условиям. Испания, Португалия, Греция, Южная Италия, Кипр, возможно Хорватия
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16.06.2023 04:40 Відповісти
Знаю таку територію. Крим.
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16.06.2023 08:38 Відповісти
Але туди танку ще доїхати потрібно
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16.06.2023 12:26 Відповісти
Степове Приазоввя йще більш підходить саме під параметри Меркави ...
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16.06.2023 15:09 Відповісти
Все ви написали вірно. Танк специфічний для відповідної місцевості. Навряд, чи він придатний до теперішніх фронтових умов в Україні.
Є ще одна особливість цього танку - він має в кормі відсік для 10 солдатів-піхотинців, або двох поранених на носилках та медиків. Такий собі гібрид потужного танка та БМП.
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16.06.2023 10:05 Відповісти
хитрее
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16.06.2023 05:48 Відповісти
У єврейского танка дуло изогнутое под прямым углом, чтобы удобнее стрелять из укрытий)
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16.06.2023 08:57 Відповісти
Главное отличие - пружинная подвеска, что ухудшает проходимость и точность стрельбы на ходу.
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16.06.2023 09:24 Відповісти
Поляки берут все и сравнивают. Например корейские танки. А у Меркавы стоит немецкая пушка. Меркава - один из лучших танков, уже по одной компоновке - двигатель стоит впереди и принимает лобовой удар на себя.
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16.06.2023 02:20 Відповісти
Я знаю место, где можно провести реальный сравнительный тест.
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16.06.2023 02:44 Відповісти
Це наврядчи. Нащо їм до їхнього зоопарку з леопардами, абрамсами і пантерами ще й меркаву....
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16.06.2023 02:06 Відповісти
як виявилось -- танки зайвими не бувають
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16.06.2023 03:43 Відповісти
Биби наш Нетаниягу выразил Москве протест, что они продают оружие Ирану. Его там натурально послали *****. Мол, не ваше собачье дело. И вот пару дней спустя появилась инфа (сегодня у нас только об этом и пишут), что Израиль собирается передать партию танков "Меркава" некой европейской стране.

А что такого? В игру "не ваше собачье дело" можно играть и вдвоем. Страна эта вполне может соседствовать с Украиной. И если потом случится такое - мы тут оставили 50 танков с ключами в зажигании, поссать отошли, а они куда-то делись, то бывает. Не ваше собачье дело.

Хотя, возможно, мне это просто показалось.(с) Сергей Ауслендер
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16.06.2023 06:28 Відповісти
Как в Украине любят популизм это просто пздц какой-то.....а потом сами кричат, мол зеленые это дебилы, купились на популизм, а вот мы....
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17.06.2023 02:49 Відповісти
А чому Ізраїль, як скажімо Німеччина, не може просто передати ці танки Україні?
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16.06.2023 06:29 Відповісти
Євреї, сер.
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16.06.2023 07:12 Відповісти
Звичайно може, якщо московія напряму постачає терористичному Іранському режимові засоби ППО, літаки, ракетні, ядерні технології, тощо.
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16.06.2023 12:21 Відповісти
Бо Німеччина в НАТО
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16.06.2023 12:52 Відповісти
Там же написано що Ізраїль танки "продає", а не передає. Тобто, щоб їх передати Україні, треба щоб спочатку їх хтось купив у Ізраїлю. Бо в Україні грошиків нема щоби самій купити танки: то асфальт, то яйця, то барабани...
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16.06.2023 07:15 Відповісти
А от Німеччина танки просто передала...
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16.06.2023 07:22 Відповісти
Мене дуже зацікавила Ваша експертна думка, щодо танків Меркава. Я не настільки технар, але точно знаю, що танки за визначенням не можуть бути "дебльні" - тільки деякі люди!
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16.06.2023 18:31 Відповісти
Так я ж писав вище
- Євреї, сер!..
Ви що, хочете лишити Ізраїль його національної ідентичності?
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16.06.2023 07:25 Відповісти
Во время второй ливанской войны потеря израилем танков была значительной.... И ? Кто-то передал\продал Израилю тогда танки? Украина? Германия? Швеция ? Никто. Когда ООН голосовала антиизраильские резолюции - кто голосовал против ? Украина ? Нет...
И всё-таки Израиль встаёт над этим и помогает УКраине, потому что она ведёт справедливую войну... И - что ещё глубоко понятно израильтянам - это война на уничтожение нации...Все войны Израиля именно таковы: победить или исчезнуть... И это не может не вызвать отклика. Но делает это так. как считает нужным... учитывая реалии региона, кучу врагов вокруг и заботу о своей безопасности... И никто ему не судья... Потому что ему не помогал никто.
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16.06.2023 15:33 Відповісти
США - 3.5 млрд $ ежегодно на оборону. Не прибедняйтесь.
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16.06.2023 16:11 Відповісти
Ну - теперь-то вы можете сравнить эти три лярда с суммами США на УКраину... НО мы воюем 75 лет. А условие такое же... Проиграть ни в коем случае нельзя. Так что речь не о "прибеднении" , а том правильно ли настаивать на помощи тех, кому сам не помогал... А так - я всей душой за перемогу и за нашу помощь Украине... И ещё.... Если будут "Йгарантии безопасности" вместо НАТО - и вы будете 70 лет воевать..Не ведитесь на это. Вам надо НАТО и только он.
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16.06.2023 17:43 Відповісти
заберіть "ваших" зебілів на історичну батьківщину для перевиховання... На цілу Україну, "суук наріту" , тільки 1000штук.
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16.06.2023 22:52 Відповісти
зебилы везде одинаковые...только мы их не выбираем в президенты...
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16.06.2023 23:26 Відповісти
Влучно.
А "ваші" запроданці, приземляються в аеропорту Тель-Авіву, тільки для оформлення документів, щоб летіти далі та "страждати" тугою за океаном...
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16.06.2023 23:34 Відповісти
Можу в Вас спитати: які в Вас пред'яви з цього приводу до мене, що Ви мені пишете "ваші"... "ваші" ? Ваш президент він ваш, чи наш , а равін України, якого поранено під Херсоном - він наш чи ваш ?
Наші, шановний, мешкають у нас... А якщо ваші -наші десь шльондрають - то ви пильніше їх стережить. Чи що я - особисто маю робити, як ваші ваші , всупереч закону їх випускають вашіх-нашіх за кордон ?
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17.06.2023 13:14 Відповісти
тому й писав у лапках, хоча впевнений, що вже мають паспорти або матимуть, кольорів прапору, поряд вашого нік-нейму.
Особисто Вас, не дорікаю ні в чому.
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17.06.2023 16:56 Відповісти
То ж знайте , що ми не шануэмо таких "нашіх-вашіх" що спікулюють законом про повернення з шкірних інтересів. Фактично це шахрайствои й неповага до пам'яті ізраільтян, що за цей герб і паспорт , за державу віддалі свої життя, рівно як зараз за УКраиїну не жаліють життя ваші ті, що дійсно ваші справжні українці , а не шльондри аби якої нації..Бо ми ж з вам знаємо, що в батальоні МОнако є шльондри різної крові, що їх огидно назвати й українцями, й євреями, й порядними людьми взагалі.
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17.06.2023 17:10 Відповісти
Это была лёгкая ирония, а не глубокий сарказм, сэр! Я к Израилю отношусь вполне нормально и адекватно. Про евреев вообще речи нет, я по убеждениям либерал во всём и в политике и в экономике, и в религии и т.д. Так что убеждать меня в очевидных вещах для любого нормального человека вовсе не обязательно.
Кстати, к тем кто требует (именно требует) у Запада танки и пр. я тоже не отношусь. Я считаю, начинать надо с себя.
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16.06.2023 18:03 Відповісти
Полный консенсус, сэр !
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16.06.2023 22:40 Відповісти
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17.06.2023 06:10 Відповісти
У московитов будет разрыв шаблона, когда на них пойдут бандеровские "Меркавы".
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16.06.2023 07:55 Відповісти
Я так понимаю если поставить эти танки для начала в Польшу, а потом передать их Украине то путиноиды не догадаются и обижаться на это не будут, хитрый план.
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16.06.2023 08:47 Відповісти
Мабуть Ліхтенштейн вирішив посилити свою армію.
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16.06.2023 08:57 Відповісти
В нинішній Європі можна продавати всім, крім угорщини. Головне, щоб в контракті не було заборони перепродажу в Україну чи зони бойових дій.
Але не слід забувати про бази ремонту та навчання українських танкістів. Отже без участі ізраїльських спеціалістів обійтися практично неможливо.
Питання, наскільки воно Ізраїлю треба.
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16.06.2023 09:14 Відповісти
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16.06.2023 11:24 Відповісти
Госдеп США в щорічному звіті по боротьбі з торгівлею людей, критикує владу Ізраілю, що вона "не відповідає мінімальним стандартам" по відношенню до українських біженців, особливо до жінок та дітей, то про які танки можна говорити, тим більше, що Меркава ІІІ стоїть на озброєнні в армії
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16.06.2023 10:14 Відповісти
Меркава 3 не стоит на вооружении а находится на хранении в кол-ве порядка 700 штук.
На вооружении стоит Меркава 4. Которая скоро тоже будет списыватся ибо на вооружении будет ставиться Меркава 5
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16.06.2023 10:27 Відповісти
нехай і далі зберігаються, в Україну ці танки не попадуть
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16.06.2023 10:35 Відповісти
Ну в Израиле на хранении 700 штучек Меркава МК3.... выносить на таких лаптей на югах Украины и России одно удовольствие. Тут главное открыть военторг ) а дальше ВПК Израиля запросто сможет обеспечить потребности Украины и в балистических ракетах с ядерной РГЧ, и в ракетах среднего радиуса действия, и в бронетехнике, и в системах ПВО и ПРО )
и разумеется сможет производить солидные партии дронов камикадзе - штук эдак по 10 000 в мсц )
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16.06.2023 10:17 Відповісти
не заперечую, щоб так і сталось, але не вірю... Вдячним буду, якщо розх.рачите Іран із шахідами.
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16.06.2023 12:24 Відповісти
Если подумати то навіщо Европейцам старі танки? вони нам весь свій мотлах віддають а собі поновіше зроблять. Може то буде Україна
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16.06.2023 10:26 Відповісти
ну никто не мешает этим европейским странам передать "старые меркава 3" с легкими модификациями типа активной защиты и современной танкотроники )) в распоряжение всу
В этом то собственно смысл затеи
Да, давление Меркавы 3 на грунт не 0.9 кг на кв.см а цельных 1.2 кг на кв.см, но на украинских югах бить лапотных валенков на них будет и комфортно и в удовольствие )))
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16.06.2023 10:33 Відповісти
мотлох- це керівництво нашої держави, а якщо ти такий праведний то тішся асфальтизацією напрямків вторгнення кацапів.
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16.06.2023 12:26 Відповісти
Меркава надтяжкі танки для України, хоча дуже безпечні для екіпажу і десанту.
70 т як ніяк, хоча при правильному використанні згодились би але не в дощ і багнюку.
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16.06.2023 10:51 Відповісти
кацап іди на х*й
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16.06.2023 17:45 Відповісти
среди старых заблудились Мк-4..
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16.06.2023 13:13 Відповісти
А зачем Украине это старьё. По ж\д они не транспортируются-
габарит ок. 3.7м-- наши платформы -3.03м. Возить трайлерами-
вес -ок. 65т. по дорогам Украины проблемотично--мосты не готовы.
Расход топлива велик, а тех. обслуга отсутствует.
Слишком большой ассортимент б/техники.
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16.06.2023 13:28 Відповісти
Включить мизк й зрозумієте , що Україні зара "не до жиру" .
Великий наступ це завжди багато крові . Скільки життів вояк ЗСУ він унесе ?!

Особливо з розрахунку того , що на півдні ТВД голий степ в 130 км довжиною й тут чим більш важкий танк , чив в йому більше активного захусту з повітря , тим меньше буде загиблих українців .

Й це "стар"йоооо" як раз може для того й виготовлялось колись , щоб зберігати життя танкістам , яких в той степ послали на прорив оборони супротивника !!!
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16.06.2023 15:00 Відповісти
Навіщо ти з ботами з Лахти сперечаєшся
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16.06.2023 17:28 Відповісти
Хер Лахтинський, що ти тут срач развів цитуючи ваш кацапський ТБ канал Звєзда 😁

Меркава один з найкращих і безпечнішизх танків у світі для екіпажу поряд з Челенжером

Танк «Меркава Mk.1» в музее бронетанковых войск возле израильского селения Латрун
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16.06.2023 17:27 Відповісти
На ху* кацап пішов
***** рашитське, ваши чмобікі і надалі будуть горіти в Т 55
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16.06.2023 17:47 Відповісти
"Меркава" самий важкий з 10 найкращих й тому там пожертвували маневріністю заради більшої беспеки екіпажу . Крім усього -- він адаптованний під рел"єф й клімат Ізраїлю й ближчих країн .

Так ... його в лісах Луганщинни нерозумно використовувати . Але є така "ділянка в 1000 км на 120 км на півдні України -- це відкритий степ в десятки кілометрів й усе видно на багато кілометрів . Танк спеціально розроблявся для таких умов , де його можно бачити зверху й він має більший захист від атак К-52 й інших софєцких гвинтокрилів ...

Для відкритого прориву це ідеальна техніка

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16.06.2023 14:51 Відповісти
Дерхави оновлюють свою зброю
Беріть приклад --- ми подайте христа раді
Допомагаєм утилізовать зброю
Не зробивши самі нічого
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16.06.2023 15:15 Відповісти
Не до жиру, бути б живу. І не лохом.
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16.06.2023 16:17 Відповісти
Чи не годі заглядатись на чужі танки? Зараз, коли вже система ППО дозволяє прикривати заводи, перебазувати харківський завод в Карпати і пахати, пахати в три зміни.
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16.06.2023 16:47 Відповісти
Перевезити завод не так просто, тим паче Зевлада у цьому не зацікавлена, а от з імпорта можна щось вкрасти.
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16.06.2023 17:30 Відповісти
Це простіше, ніж сидіти в окопі з кулеметом.
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17.06.2023 02:51 Відповісти
Хоча щось і виробляють і в Харкові, просто не афішують, бачив пару екземлярів БМП з новими модулями на вантажівці тільки з цеху.
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17.06.2023 21:01 Відповісти
Меркава красава - єдиний танк у світі що перевозить десант
Танки «Меркава Mk.4» на полигоне

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16.06.2023 17:32 Відповісти
Суперовий танк
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16.06.2023 18:01 Відповісти
 
 