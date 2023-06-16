Ізраїль продає понад 200 старих танків: частина відправиться до Європи, - ЗМІ
Старі танки Merkava, виготовлені в Ізраїлі, незабаром будуть продані двом іноземним арміям. Частина бронетехніки відправиться до Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ізраїльське видання Ynet з посиланням на джерела у Міноборони країни.
За інформацією журналістів, Міністерство оборони США має незабаром схвалити Ізраїлю продаж сотень танків Merkava - Mk2 і Mk3, які були виготовлені в 1980-90-х роках, та тепер зняті з озброєння ЦАХАЛу. Згода Пентагону для продажу необхідна, оскільки бронетехніка містить американські технології у механічних частинах цих танків, зокрема, у двигунах.
Угода, яку оцінюють у десятки мільйонів доларів, повинна бути завершена упродовж найближчих місяців.
Джерела видання в Міноборони Ізраїлю повідомили, що можливість продати застарілу техніку раніше здавалася сумнівною, але після того, як Росія розв’язала війну в Україні, в європейських країнах відчули потребу зміцнити безпеку недорогою, але надійною бронетехнікою.
Початковий інтерес до вживаних танків виник ще в середині минулого року, і оборонне відомство, перевіривши стан старих танків, виявило, що вони достатньо справні для продажу.
У виданні наголосили, що ізраїльські танки вперше відправляться до Європи.
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Меркава не приспособлена к условиям северной и центральной Европы. Танк создавался именно для условий ближневосточного ТВД, то есть сухая, каменистая почва, равнины или невысокие холмы, отсутствие водных преград и болот, сухой климат с минимальным количеством дождей. Это позволило навесить на платформу много чего дополнительного, но и соответственно вес поднялся до 70 тонн.
Но опять же - есть Европа, которая соответствует именно этим условиям. Испания, Португалия, Греция, Южная Италия, Кипр, возможно Хорватия
Є ще одна особливість цього танку - він має в кормі відсік для 10 солдатів-піхотинців, або двох поранених на носилках та медиків. Такий собі гібрид потужного танка та БМП.
А что такого? В игру "не ваше собачье дело" можно играть и вдвоем. Страна эта вполне может соседствовать с Украиной. И если потом случится такое - мы тут оставили 50 танков с ключами в зажигании, поссать отошли, а они куда-то делись, то бывает. Не ваше собачье дело.
Хотя, возможно, мне это просто показалось.(с) Сергей Ауслендер
- Євреї, сер!..
Ви що, хочете лишити Ізраїль його національної ідентичності?
И всё-таки Израиль встаёт над этим и помогает УКраине, потому что она ведёт справедливую войну... И - что ещё глубоко понятно израильтянам - это война на уничтожение нации...Все войны Израиля именно таковы: победить или исчезнуть... И это не может не вызвать отклика. Но делает это так. как считает нужным... учитывая реалии региона, кучу врагов вокруг и заботу о своей безопасности... И никто ему не судья... Потому что ему не помогал никто.
А "ваші" запроданці, приземляються в аеропорту Тель-Авіву, тільки для оформлення документів, щоб летіти далі та "страждати" тугою за океаном...
Наші, шановний, мешкають у нас... А якщо ваші -наші десь шльондрають - то ви пильніше їх стережить. Чи що я - особисто маю робити, як ваші ваші , всупереч закону їх випускають вашіх-нашіх за кордон ?
Особисто Вас, не дорікаю ні в чому.
Кстати, к тем кто требует (именно требует) у Запада танки и пр. я тоже не отношусь. Я считаю, начинать надо с себя.
Але не слід забувати про бази ремонту та навчання українських танкістів. Отже без участі ізраїльських спеціалістів обійтися практично неможливо.
Питання, наскільки воно Ізраїлю треба.
На вооружении стоит Меркава 4. Которая скоро тоже будет списыватся ибо на вооружении будет ставиться Меркава 5
и разумеется сможет производить солидные партии дронов камикадзе - штук эдак по 10 000 в мсц )
В этом то собственно смысл затеи
Да, давление Меркавы 3 на грунт не 0.9 кг на кв.см а цельных 1.2 кг на кв.см, но на украинских югах бить лапотных валенков на них будет и комфортно и в удовольствие )))
70 т як ніяк, хоча при правильному використанні згодились би але не в дощ і багнюку.
габарит ок. 3.7м-- наши платформы -3.03м. Возить трайлерами-
вес -ок. 65т. по дорогам Украины проблемотично--мосты не готовы.
Расход топлива велик, а тех. обслуга отсутствует.
Слишком большой ассортимент б/техники.
Великий наступ це завжди багато крові . Скільки життів вояк ЗСУ він унесе ?!
Особливо з розрахунку того , що на півдні ТВД голий степ в 130 км довжиною й тут чим більш важкий танк , чив в йому більше активного захусту з повітря , тим меньше буде загиблих українців .
Й це "стар"йоооо" як раз може для того й виготовлялось колись , щоб зберігати життя танкістам , яких в той степ послали на прорив оборони супротивника !!!
Меркава один з найкращих і безпечнішизх танків у світі для екіпажу поряд з Челенжером
Танк «Меркава Mk.1» в музее бронетанковых войск возле израильского селения Латрун
***** рашитське, ваши чмобікі і надалі будуть горіти в Т 55
Так ... його в лісах Луганщинни нерозумно використовувати . Але є така "ділянка в 1000 км на 120 км на півдні України -- це відкритий степ в десятки кілометрів й усе видно на багато кілометрів . Танк спеціально розроблявся для таких умов , де його можно бачити зверху й він має більший захист від атак К-52 й інших софєцких гвинтокрилів ...
Для відкритого прориву це ідеальна техніка
Беріть приклад --- ми подайте христа раді
Допомагаєм утилізовать зброю
Не зробивши самі нічого
Танки «Меркава Mk.4» на полигоне