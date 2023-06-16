На південному напрямку зафіксовано рух "Шахедів", працює ППО, - Повітряні Сили

Вночі 16 червня на півдні України зафіксовано рух безпілотників-камікадзе типу Shahed.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Заявляється, що "шахеди" рухаються по південному напрямку. Станом на момент публікації в Херсонській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу.

"Прямуйте в укриття!" - закликали в Повітряних силах.

Пізніше тривогу оголосили і в Одеській області, а в Повітряних силах заявили, що там і в Миколаївській області працює ППО.

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