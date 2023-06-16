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Новини Війна
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Ворог перетягує на схід резерви з інших напрямків, - Міноборони

окупанти

На сході ворог підтягує резерви з інших напрямків.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, станом на вечір 16 червня тривав наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків.

"Ворог всіма силами намагається стримати просування наших військ", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всіх напрямках наступу ЗСУ є просування близько 1 км, - Міноборони

Автор: 

армія рф (17502) Міноборони (7401) Маляр Ганна (525)


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Придурасики ще не зрозуміли, що вже програли.
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16.06.2023 07:35 Відповісти
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16.06.2023 08:40 Відповісти
Бідна заступник міністра Маляр. Скрізь встригає побувати і видати інформацію, як про наші ЗСУ так і про ворога. Тепер зрозуміло, чому закупляли такі дорогві яйця - не встигають. Міністр по Рамштайнам їздить щоб сфоткатися, Маляр в саме пекло - на передову, а відомство осиротіло, немає кому проводити контроль. Можливо ще вазяти заступниками міністра Верещук і Бузуглу? Бюджетних конштів витсачить на всіх. Он Юзік просто так сидить в Києві, а міг би принести користь МО.
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16.06.2023 08:52 Відповісти
 
 