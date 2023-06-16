Ворог перетягує на схід резерви з інших напрямків, - Міноборони
На сході ворог підтягує резерви з інших напрямків.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, станом на вечір 16 червня тривав наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків.
"Ворог всіма силами намагається стримати просування наших військ", - додала вона.
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Alex T #490765
показати весь коментар16.06.2023 07:35 Відповісти Мені подобається 0
Вольный Каменьщик #566019
показати весь коментар16.06.2023 08:40 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий К #427424
показати весь коментар16.06.2023 08:52 Відповісти Мені подобається 0
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