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Новини Війна
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Сили оборони досягли успіху на окремих ділянках у районі Вугледару та витіснили окупантів із позицій східніше Ступочок на Донеччині, - Генштаб

наступ

Підрозділи Збройних Сил України успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка - Роботине та Левадне - Старомайорське, мали успіх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, в районі міста Вугледар українські воїни досягли успіху на окремих ділянках. Під час проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах.

"Також підрозділи Збройних Сил України успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки, на Донеччині. Витіснили російських окупантів із займаних позицій", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наступальні операції Сил оборони створюють умови для ширшого контрнаступу, - ISW

Автор: 

Генштаб ЗС (6622) визволення (565) контрнаступ (435)


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Молимось за наших хлопців!
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16.06.2023 09:23 Відповісти
В сенсі до Кліщіївка, бо це село ,як і поряд не окупація, а Бахмут десь за 17 км.
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16.06.2023 09:29 Відповісти
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16.06.2023 09:46 Відповісти
Давим потихоньку болотных новохудоносоров.
И спешить не нада ,нужно шоб они сами полезли к нам по своим же минам,сначала шоб отбить нами занятые села а потом при отступлении опять на свои же мины.
Так минные поля и почистим
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16.06.2023 09:52 Відповісти
Бережи БОЖЕ Українських ВОЇНІВ! Дай КОЖНОМУ ВОЇНУ наснаги, терпіння та вдачі! Слава ЗСУ!
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16.06.2023 09:59 Відповісти
Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ, захисникам всього світу!
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16.06.2023 10:19 Відповісти
 
 