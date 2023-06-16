Сили оборони досягли успіху на окремих ділянках у районі Вугледару та витіснили окупантів із позицій східніше Ступочок на Донеччині, - Генштаб

Підрозділи Збройних Сил України успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка - Роботине та Левадне - Старомайорське, мали успіх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, в районі міста Вугледар українські воїни досягли успіху на окремих ділянках. Під час проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах.

"Також підрозділи Збройних Сил України успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки, на Донеччині. Витіснили російських окупантів із займаних позицій", - йдеться у повідомленні.

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