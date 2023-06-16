Ворог обстріляв Сумщину, пошкоджено будинки, газопровід та ЛЕП, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів. Зафіксовано 51 вибух. Зазнали обстрілів Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади.

- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (18 вибухів) та обстріл із гранатомету АГС-17 (20 вибухів).

- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки, газопровід побутового газопостачання, ЛЕП.

- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).

- Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

- Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

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