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Новини Війна
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Росіяни продовжують переміщувати найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, ЗСУ ведуть наступальні дії, - Сирський

сирський

Ситуація на Сході залишається напружено, російські загарбники продовжують переміщувати найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою. Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ", - йдеться в повідомленні

Водночас, додав він, Сили оборони продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмуту.

"Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір. Тому зрозуміло, що наші плани потребують періодичного корегування і уточнення. Саме цьому зараз присвячена моя робота у військах. Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення.

І звичайно, я зустрівся з нашими військовослужбовцями низки частин, які беруть безпосередню участь в наступальних діях, вручив кращим з них відзнаки, цінні подарунки і грошові премії. Як і завжди, ми знаємо що ми робимо, для чого і як. Разом до Перемоги! Слава Україні!" - підсумував Сирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський про Бахмутський напрямок: Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах. ВIДЕО

Автор: 

Сирський Олександр (623)


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Топ коментарі
+22
сирский хоче по трендежу замінити всіх- ігната ветеринара кулебу буденого чотири в одному
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16.06.2023 09:56
+19
Мама і папа бойового генерала орки і там живуть, і орк вчився в московському орковському училищі. Зараз довірена рука єрмака в ВСУ, а Залужний ні. Ще не один орк не переродився.
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16.06.2023 12:56
+8
Так про нього кажуть і зеля і єрмак і ви. Я дуже сумніваюсь. Це моя думка. А фахівці Наєв, Залужний у них мечі Королеви.
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16.06.2023 17:06
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Слава ЗСУ! Бережи Боже українських ВОЇНІВ! Смерть рашистським виродкам!
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16.06.2023 09:54 Відповісти
сирский хоче по трендежу замінити всіх- ігната ветеринара кулебу буденого чотири в одному
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16.06.2023 09:56 Відповісти
будь ласка, з повагою коли пишете про бойового генерала
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16.06.2023 09:59 Відповісти
Мама і папа бойового генерала орки і там живуть, і орк вчився в московському орковському училищі. Зараз довірена рука єрмака в ВСУ, а Залужний ні. Ще не один орк не переродився.
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16.06.2023 12:56 Відповісти
не смійте так говорити!!! Генерал Сирський порядна людина, патріот України і фахівець своєї справи
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16.06.2023 14:18 Відповісти
Так про нього кажуть і зеля і єрмак і ви. Я дуже сумніваюсь. Це моя думка. А фахівці Наєв, Залужний у них мечі Королеви.
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16.06.2023 17:06 Відповісти
Генерал СИРСЬКИЙ - досвідчений, бойовий, виважений, мудрий Український ГЕНЕРАЛ, який командував обороною Києва, коли майже всі повтікали, звільненням Харківщини, Херсонщини та вже скільки місяців ХОРТИЦЯ під його командуванням мужньо тримає Бахмутський напрямок та кришить рашистів пачками! ****** цього ГЕНЕРАЛА брудом - рашистська ІПСО. Смерть рашистам!
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16.06.2023 10:02 Відповісти
ніхто не забирає його заслуги
але і кожен день мандіти- це не генерал баба базарна
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16.06.2023 10:17 Відповісти
Усім в Україні та у світі цікаво, що відбувається у нас на війні. А у нього в підпорядкуванні одні з найбільш гарячих напрямів. Краще постійно чути офіційну позицію ЗСУ та повідомлення військового керівництва, а не усіляких "воєнних блогерів" та політиків, які безпосередньо на фронті не задіяні
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16.06.2023 10:21 Відповісти
а також і генштабу і маляр і всякого іншого трендла а потім запити інститутом з британііі
от ти так і роби
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16.06.2023 13:15 Відповісти
Він мудрий генерал і зробить все, що йому накажуть з цирку шапіто. От вся мудрість. А Київ чомусь боронив Кличко, Кривонос і Наєв. А вже потім там бігав єрмак на п'ятий день з гранатометом і сирським.
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16.06.2023 17:14 Відповісти
Він підпорядкований Головнокомандувачу ЗСУ та Генштабу ЗСУ. Виконує завдання та доручення цих організацій, а також проявляє сам ініціативу як керівник. Кацапи дуже хочуть напружених відносин між Головнокомандувачем ЗСУ та Сирським, тому і проводять це ІПСО.
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16.06.2023 17:16 Відповісти
То хто з них зняв міни?
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16.06.2023 17:26 Відповісти
Зе сказав, що "кримінальна справа встановить", це якщо Ви про Чонгар, Перекоп, Херсон, Миколаїв та Маріуполь А до цього - це таємниця досудового розслідування А під Києвом міни ставили, а не знімали. При чому ставили усі підряд, мінували дороги, мости, сараї та палаци
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16.06.2023 17:29 Відповісти
Насправді Київ боронили генерали Залужний, Шаптала, Наєв, Сирський, Забродський, Кривонос, Буданов, бійці бригади Чорних Запорожців, львівської бригади ДШВ, артбригад, Нацгвардії, ГУР МО ЗСУ, СБУ, ДБР, НАБУ, бійці Нацполіції та звісно тероборона. Слава ЗСУ!
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16.06.2023 17:20 Відповісти
А забув, ще генерал Муженко
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16.06.2023 17:23 Відповісти
Ще єрмак з гранатометом
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16.06.2023 17:23 Відповісти
Не знав Значить молодець
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16.06.2023 17:30 Відповісти
Якщо правда, то феєричні довбодятли, побажаємо їм йти цим курсом не звертаючи.
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16.06.2023 09:57 Відповісти
Якщо найбільш боєздатні підроділи кацапів переміщуються на Бахмутський напрямок, то на якомусь напрямку мають залишитись найменш боєздатні підрозділи.
Логічно?
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16.06.2023 10:35 Відповісти
Якщо довіряти цій інформації від сирського, то цілком не логічно. Для касапів південь України і Крим набагато важливіші цілі ніж Бахмут.
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16.06.2023 11:55 Відповісти
 
 