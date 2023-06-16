Ворог ударив по Оріхову, поранено чоловіка, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів області: 61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.
Додалося 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей.
"Вранці ворог вдарив по Оріхову - постраждав 55-річний чоловік. Його оперативно доставили до медустанови", - йдеться у повідомленні.
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