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Ворог ударив по Оріхову, поранено чоловіка, - ОВА

оріхів

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів області: 61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.

Додалося 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей.

"Вранці ворог вдарив по Оріхову - постраждав 55-річний чоловік. Його оперативно доставили до медустанови", - йдеться у повідомленні.

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Ворог ударив по Оріхову, поранено чоловіка, - ОВА 01
Ворог ударив по Оріхову, поранено чоловіка, - ОВА 02
Ворог ударив по Оріхову, поранено чоловіка, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28648) Запорізька область (3634)


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