На Бахмутському напрямку росіяни діють акуратніше, мінімум бойових зіткнень, - Череватий

На Бахмутському напрямку за останні дві доби спостерігається мінімум бойових зіткнень, ворог став набагато акуратнішим, розуміючи, що українські сили скористаються будь-яким його промахом для проведення контратак.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У попередні тижні ми завдали штурмових, контратакуючих дій по ворогові, змусивши його бути набагато акуратнішими. Останні дві доби спостерігається мінімум бойових зіткнень. Вчора дві, за цю добу - одне бойове зіткнення. Ворог, розуміючи, що ми використовуємо кожен його недолік, промах, обов'язково будемо контратакувати, став набагато акуратнішим", - зазначив він.

За даними Череватого, російські війська 353 рази обстріляли за добу українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії, здійснили 5 авіанальотів.

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Водночас, додав він, було знищено 85 окупантів, 141 дістав поранення, 4 взято в полон. Знищено 3 гармати, РСЗВ "Град", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", самохідний міномет "Тюльпан", польовий склад із боєприпасами.

Говорячи про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку, Череватий зазначив, що противник вже багато тижнів намагається там атакувати, проте ситуація залишається контрольованою.

"Ми знаємо їхні сили та засоби, їхніх командирів, наміри. І навіть локального успіху вони не досягли за багато тижнів", - зазначив він.

Також Черевий наголосив, що противник постійно намагається посилювати і Бахмутський, і Лимано-Куп'янський напрямок, здійснюючи ротацію військ.

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