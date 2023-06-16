НАТО може погодитися на вступ України за спрощеною процедурою, - Пісторіус
Країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу.
Про це журналістам сказав у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.
Його запитали, чи правда США готові у випадку України відмовитися від формальних кроків, зазвичай необхідних для вступу до НАТО.
"Зростають ознаки того, що всі (країни-члени НАТО. - Ред.) зможуть про це домовитися", - відповів Пісторіус.
"Я був би відкритий до такого варіанту", - додав він.
The Guardian нагадує, що НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни.
Топ коментарі
+10 Алекс Мышкевич
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Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.
Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові ‼️‼️‼️квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".
Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".
Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?
Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі.
якщо не дозволяти зажиточним жабоїдам та путінським дружбакам відволікатися на розмови про те чим НАТО не є то адекватна европа повинна визнати - іспит Україна на полі бою склала, ми на відмінно обидва пункти з білета розказали - ми воюємо проти ворогів европи і ми готові збройно захистити европу, причому ЗАХИСТИТИ а не висловлювати стурбованість.
інші країни, такі як Швеція та Фінляндія, можуть вступити в НАТО, бо росія їм загрожує, тобто може почати війну.
Україна не може вступити в НАТО, бо росія їй загрожує і вже розпочала війну.
тобто і там і тут росія загрожує, і це причина для вступу в НАТО, але давайте ще поперекидаємо бумажкі з одного столу на інший.
путін каже прямим текстом : "НАТО створювалось для захисту Європи від росії (а не для захисту від монголії)"
то вже нехай НАТО теж прямим текстом йому скаже : "так і є"