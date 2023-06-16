НАТО може погодитися на вступ України за спрощеною процедурою, - Пісторіус

Країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу.

Про це журналістам сказав у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

Його запитали, чи правда США готові у випадку України відмовитися від формальних кроків, зазвичай необхідних для вступу до НАТО.

"Зростають ознаки того, що всі (країни-члени НАТО. - Ред.) зможуть про це домовитися", - відповів Пісторіус.

"Я був би відкритий до такого варіанту", - додав він.

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The Guardian нагадує, що НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни.