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НАТО може погодитися на вступ України за спрощеною процедурою, - Пісторіус

пісторіус

Країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу.

Про це журналістам сказав у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

Його запитали, чи правда США готові у випадку України відмовитися від формальних кроків, зазвичай необхідних для вступу до НАТО.

"Зростають ознаки того, що всі (країни-члени НАТО. - Ред.) зможуть про це домовитися", - відповів Пісторіус.

"Я був би відкритий до такого варіанту", - додав він.

Також читайте: Кулеба - Столтенбергу: У Вільнюсі важливо зробити крок до членства України в НАТО, усунувши ПДЧ

The Guardian нагадує, що НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни.

Автор: 

НАТО (6460) членство в НАТО (1724) Пісторіус Борис (257)


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Топ коментарі
+10
німецький Елефант розвертається ! 😊
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16.06.2023 11:34
+9
НАТО в хату
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16.06.2023 11:35
+7
Це спосіб припинити війну!
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16.06.2023 11:36
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німецький Елефант розвертається ! 😊
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16.06.2023 11:34 Відповісти
НАТО в хату
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16.06.2023 11:35 Відповісти
Це спосіб припинити війну!
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16.06.2023 11:36 Відповісти
Навiщо щодня морочити людям голову про вступ у НАТО, всi й так розумiють, поки що це питання не є актуальним.
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16.06.2023 11:41 Відповісти
Актуально, як ніколи! Тепер ми потрібні НАТО!
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16.06.2023 11:48 Відповісти
Згоден, потрібні, тому й країни НАТО розроблятимуть план багаторічної підтримки України, а конкретно про саме членство уже декілька разів сказали при яких умовах воно можливо.
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16.06.2023 12:11 Відповісти
НАТО дозріває чи замануха ?.
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16.06.2023 11:44 Відповісти
Відволікуха
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16.06.2023 11:47 Відповісти
Потрібно постійно промивати мізки тому НАТО

ДАЛЯ ГРИБОУСКАЙТЕ
Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.

Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові ‼️‼️‼️квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".

Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?

Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі.
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16.06.2023 11:47 Відповісти
Курт Волкер,зараз Борис Пісторіус,здається мені--підводять потихеньку висновок,,,
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16.06.2023 12:48 Відповісти
НАТО це про армії та про зброю.

якщо не дозволяти зажиточним жабоїдам та путінським дружбакам відволікатися на розмови про те чим НАТО не є то адекватна европа повинна визнати - іспит Україна на полі бою склала, ми на відмінно обидва пункти з білета розказали - ми воюємо проти ворогів европи і ми готові збройно захистити европу, причому ЗАХИСТИТИ а не висловлювати стурбованість.
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16.06.2023 11:54 Відповісти
дивна якась логіка

інші країни, такі як Швеція та Фінляндія, можуть вступити в НАТО, бо росія їм загрожує, тобто може почати війну.

Україна не може вступити в НАТО, бо росія їй загрожує і вже розпочала війну.

тобто і там і тут росія загрожує, і це причина для вступу в НАТО, але давайте ще поперекидаємо бумажкі з одного столу на інший.

путін каже прямим текстом : "НАТО створювалось для захисту Європи від росії (а не для захисту від монголії)"

то вже нехай НАТО теж прямим текстом йому скаже : "так і є"
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Виглядає так, що НАТО створене не для випішення військових криз, а для розподілення бюджетів на користь натівських генералів і чиновників. Фу, позорисько!
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16.06.2023 13:43 Відповісти
Двері в НАТО розміром як ворота відчиняються для Українивсе ширше. Нехай тільки коломойсько-єрмаківське кодло скаже що нас не пускають.
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16.06.2023 12:04 Відповісти
Як тільки Україна офіційно вступить в НАТО пуйло буде вимушене негайно припинити цю війну і вивести війська з усіх окупованих і анексованих територій України. Засцяє воно воювати проти НАТО бо воно сцикло.
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16.06.2023 13:40 Відповісти
 
 