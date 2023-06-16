У Подільському районі Києва вибух, - Кличко

У Києві прогримів вибух під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працює ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині працюють сили ППО, - КМВА