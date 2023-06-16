У Подільському районі Києва вибух, - Кличко
У Києві прогримів вибух під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети", - зазначив він.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працює ППО.
Тим часом, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістики.
Топ коментарі
+43 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар16.06.2023 11:45
+39 Анатолий К #427424
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+32 Yakov Yakov #551834
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А щодо українського контрнаступу - так по факту він відбувається, це позиція ЗСУ та наших іноземних партнерів
Там порядкують інші, хто підтримує кацапів у скоському стані і науськує на сусідів...
Хто б не переміг - влада буде в тих самих руках, зате Європа помітно очиститься.
Сталін знав, що Гітлер лишився живий, але радянським людям підсовував "щелепу Гітлера",
засвідчену особистим дантистом.
А кацапи нехай себе як хочуть визначають. Даки з волохами себе теж римлянами величають, а галли франками...
Бояться...
Вони представники. пекла, напевно.
Антилюди. Тому нічого дивного.
Звісно , що кацапи варвари і Подол тут ні до чого !
Такие глупые бездари!
Не витрачайте намарно час. У вашому випадку так і є, ваша точка зору - неправильна.
Кари, московітам ***** та їх опозажопним прихвостням у ВРУ, страшної кари!!
Слава Україні!!
,, путін ***** "
А також каже «какал», що разом треба розуміти як «срати я хотів на *****вські обстріли».