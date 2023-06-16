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Новини
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У Подільському районі Києва вибух, - Кличко

киев,почтовая,подол

У Києві прогримів вибух під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працює ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині працюють сили ППО, - КМВА

Автор: 

вибух (4481) Київ (19525) обстріл (28648) ППО (3211) Повітряні атаки на Київ (783)


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Топ коментарі
+43
Тварюки рашистські та казкарі про "ракети вже закінчуються", щоб ви повиздихали! Слава ЗСУ! Боже допоможи ППО ЗСУ!
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16.06.2023 11:45
+39
Кацапи! Одне слово кацап і сьогодні означає терорист, вбивця, гвалтівник, руйнівник всього надбання людства.
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16.06.2023 11:46
+32
прєзідєнт расіі путін-вротйбаний пдорас.
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16.06.2023 11:44
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прєзідєнт расіі путін-вротйбаний пдорас.
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16.06.2023 11:44 Відповісти
Тварюки рашистські та казкарі про "ракети вже закінчуються", щоб ви повиздихали! Слава ЗСУ! Боже допоможи ППО ЗСУ!
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16.06.2023 11:45 Відповісти
Віримо тільки ЗСУ та в ЗСУ! Усе інше - ІПСО
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16.06.2023 12:00 Відповісти
Офіційна позиція Генштаба ЗСУ та військового керівництва ЗСУ - єдине та найбільш достовірне джерело інформації. Випадків введення в оману з їхнього боку не було, скоріш більш обережне та із затримкою інформування.
А щодо українського контрнаступу - так по факту він відбувається, це позиція ЗСУ та наших іноземних партнерів
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16.06.2023 12:08 Відповісти
Кацапи! Одне слово кацап і сьогодні означає терорист, вбивця, гвалтівник, руйнівник всього надбання людства.
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16.06.2023 11:46 Відповісти
У кремлі кацапів нема.
Там порядкують інші, хто підтримує кацапів у скоському стані і науськує на сусідів...
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16.06.2023 11:49 Відповісти
Жидомасони?)
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16.06.2023 11:51 Відповісти
Рептілоїди!
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16.06.2023 11:53 Відповісти
Жидокацапорептіломасони. Вони всі на побігеньках у Гітлера, який сидить у центрі Землі.
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16.06.2023 11:58 Відповісти
У Сталіна з Гітлером усе було чікі-пікі. Розіграли партію на "ура".
Хто б не переміг - влада буде в тих самих руках, зате Європа помітно очиститься.
Сталін знав, що Гітлер лишився живий, але радянським людям підсовував "щелепу Гітлера",
засвідчену особистим дантистом.
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16.06.2023 12:12 Відповісти
Бачив людей, які вірять, бо на ютубі показали, що й досі під Антарктидою сидять німці і запускають НЛО...може Гітлер й залишився живий, але ознак його діяльності ніхто не наводить.
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16.06.2023 12:31 Відповісти
Є теорія, що Гітлер з Євою померли своєю смертю десь у Латинській Америці. Але якщо й так - Гітлеру це навіщо? Бути лідером однієї з найсильніших країн Європи, а померти "інкогніто", переховуючись на чужині.
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16.06.2023 12:38 Відповісти
Антисеміт?! Яка гидота! А між іншим немало українців - євреїв за походженням воюють за Україну на фронті і немало з них уже загинули, бо Україна - і їхня Батьківщина!
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16.06.2023 12:34 Відповісти
А росіяни воюють за Україну?
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16.06.2023 12:37 Відповісти
Є такі, що воюють за Україну.
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16.06.2023 12:39 Відповісти
А можна уточнити тому, що переглядаючи вивішені в місті фото з прізвищами загиблих містян я щось подібних не виявив. Можливо я помилився?
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16.06.2023 12:39 Відповісти
кацап це не національність - це состояніє душі, це коли сам нічого не вмієш і не хочеш за це злишся на всіх навкруги ( не на себе) і намагаєшся якмога більше цим навкруги нагадити, щоб у них було як утебе. Тому в раїсі всі від бомжа до кремля кацапи, незалежно від етнічної приналежності.
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16.06.2023 12:17 Відповісти
Русскій, кацап, москаль, росіянин...запитай їх де їхня етнічна територія і почнеться - Кієвская Русь...там головне - гаваріть па русскі.
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16.06.2023 12:34 Відповісти
Моя "етнічна територія" - Донбас, а живу я на Одещині. У світі взагалі немає народу який прживає на своїй етнічній території, є тільки різний час, коли цей народ прийшов на ******* територію проживання.
А кацапи нехай себе як хочуть визначають. Даки з волохами себе теж римлянами величають, а галли франками...
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16.06.2023 14:44 Відповісти
Щось гучно гупнуло кілька разів на Подолі !
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16.06.2023 11:48 Відповісти
Вже і в новинах є..
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16.06.2023 12:30 Відповісти
Не подобається, що вже давненько не чути про наші безпілотники коло мАцкви...
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16.06.2023 11:49 Відповісти
Їх там ніколи й не було. Хтось офіційно визнав? Ні.
Бояться...
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16.06.2023 12:00 Відповісти
Знову пр Рибальскому?
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16.06.2023 11:49 Відповісти
Поділ - старовине поселення. Звісно було за межами Київського Валу, але кожен будинок там має свою історію. Добре, що його "свічками" не забудували. Пуляти по Подолу можуть тільки варвари
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16.06.2023 11:50 Відповісти
Московити значно гірші за варварів.
Вони представники. пекла, напевно.
Антилюди. Тому нічого дивного.
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16.06.2023 11:55 Відповісти
Невже ви ще слухаєте казкаря младогенерала від ОПУ Буданова?
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16.06.2023 11:57 Відповісти
Не слухали і не слухаємо , бо гучні вибухи перешкоджають 🙁
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16.06.2023 12:01 Відповісти
Тобто якщо не по Подолу, то не варвари?
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16.06.2023 12:02 Відповісти
Який ви прспікливий 😠
Звісно , що кацапи варвари і Подол тут ні до чого !
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16.06.2023 12:08 Відповісти
Тупица, подольский район он большой, посмотри на карту неуч, сейчас говоришь именно про Контрактовую и Почтовую!!
Такие глупые бездари!
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16.06.2023 12:30 Відповісти
Африканские миротворцы прозрели или ещё колеблются ?
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16.06.2023 11:51 Відповісти
Барабанять в укритті
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16.06.2023 12:06 Відповісти
Є в ПАР є така дудка-ніби вузела називається. В 2010 році Мундііаль в ПАР дивився без звуку через їхнє гудіння.То може президент ПАР вчить щеневтіка грати на вузелі?
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16.06.2023 12:29 Відповісти
бо-казкові долбо...би
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16.06.2023 12:33 Відповісти
Ось тепер дітям буде нагода побарабанти в сховищі.
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16.06.2023 11:51 Відповісти
Сьогодні останній дзвоник у школах.Паскуди кацапські не дають дітям ні дня спокою
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16.06.2023 11:57 Відповісти
На хіба взагалі було проводити це дурне совкове "свято", підставляючи дітей під величезний ризик? Щоби що?
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Не дуже його й проводили.Діти хотіли,але є реалії війни.Все швидко пройшло(у друзів дитина випускниця).
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16.06.2023 12:07 Відповісти
Може зараз діти якісь інакші? Я ненавидів ці лінійки і дзвоники, коли був малий. Півтори години маячні... хіба тільки коли був в старших класах, то останній дзвоник сприймався як свято, виключно тому, що після нього можна було йти тусити з однокласниками і однокласницями.
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16.06.2023 12:11 Відповісти
Діти скучають за школою,друзями.Ще рік тому всі б посміялися і не повірили,а зараз так.Більше року поневірянь,страху,багато хто виїхав,багато повернулися.Діти живуть в постійній напрузі.Паскуди кацапські вкрали у них дитинство
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16.06.2023 12:18 Відповісти
Є лише дві думки: Ваша та неправильна.
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16.06.2023 12:19 Відповісти
Це мені пише людина, яка захлинається від ненависті до багатих?
Не витрачайте намарно час. У вашому випадку так і є, ваша точка зору - неправильна.
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16.06.2023 13:09 Відповісти
боже бережи наш народ та державу, Слава ЗСУ, Героям Слава!
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16.06.2023 11:52 Відповісти
Тримаймося, браття!! Нам Бог помагає!!!
Кари, московітам ***** та їх опозажопним прихвостням у ВРУ, страшної кари!!
Слава Україні!!
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16.06.2023 11:55 Відповісти
Алярм - півень свинорилий в коментах !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.06.2023 12:08 Відповісти
вам свиноцабакам кадыровский член...
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16.06.2023 12:13 Відповісти
Мій папуга ,, Жако " сьогодні весь ранок кричить
,, путін ***** "
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Везёт же людям!
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16.06.2023 12:10 Відповісти
Яка розумна тваринка!
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16.06.2023 12:19 Відповісти
Навчив?
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16.06.2023 12:35 Відповісти
Ага
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16.06.2023 13:24 Відповісти
эта бьют по президенту Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса,
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16.06.2023 12:00 Відповісти
Наука егологія, за якою майбутнє, буде вилучати з егофонду суб'єкти злочинців - типу Нерона, Талермана, Наполеона, Гітлера, Путіна івсіх, всіх носіїв зла. Слава Україні!
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16.06.2023 12:00 Відповісти
Наука егологія, за якою майбутнє, буде вилучати з егофонду вбивць - неронів, наполеонів, гітлерів, путіних... Слава Україні!
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16.06.2023 12:03 Відповісти
Мій папуга Жако , сьогодні весь ранок кричить ,, путін ***** ",
А також каже «какал», що разом треба розуміти як «срати я хотів на *****вські обстріли».
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16.06.2023 12:04 Відповісти
Везёт же людям!
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16.06.2023 12:08 Відповісти
Яка розумна тваринка!
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16.06.2023 12:20 Відповісти
Stark.
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16.06.2023 12:24 Відповісти
Агонія бункерного чорта і ще є бидло яке захищає "русский мир" ,здохніть рашисти разом з своєю росією.
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16.06.2023 12:06 Відповісти
Горе - розвідник, що ти на це скажеш?
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16.06.2023 12:07 Відповісти
Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot.
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16.06.2023 12:13 Відповісти
Типа -ближе к зиме??
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16.06.2023 12:35 Відповісти
суфлер, можешь идти за путлером своим!
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16.06.2023 12:38 Відповісти
Хто у нас тут україномовознавець. Як правильно - Подільський чи Подольський? Адже Подол, а не Поділ.
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16.06.2023 12:48 Відповісти
навпаки- Поділ, але подольский)
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16.06.2023 14:53 Відповісти
Дякую. То все ж таки Подольский? А м'який знак після с треба чи ні?
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16.06.2023 17:27 Відповісти
Да наразі пишуть- подільського.) Тому мабуть таки подільського ,якщо хочете п'ятірку) Доречі Поділ, але на Подолі, з Подолу..
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16.06.2023 18:41 Відповісти
Хочаб правильно було, на мою думку ПодОл, бо воно походить від слова -долина
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16.06.2023 14:54 Відповісти
Я теж багато чого ненавиділа при Радянській владі і ще більше речей ненавиджу зараз. Ну і що з того! Мене хтось слухає і зі мною хтось рахується?! Так що сидіть тихо і не висувайтеся!
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16.06.2023 12:49 Відповісти
 
 