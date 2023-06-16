Естонія придумала, як витратити активи РФ на підтримку України

Уряд Естонії схвалив правове рішення для використання активів РФ на підтримку України. Естонія розробила таке рішення першою з європейських країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, при якому ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресорки та використовувати їх в якості компенсації на потреби відновлення України", - сказав Тсахкна.

Він додав, що МЗС найближчим часом запропонує уряду відповідну поправку до закону.

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У глобальному масштабі аналогічний захід також розроблено у Канаді. А в США законопроект про конфіскацію та передачу Україні активів Росії як репарації за збитки від розпочатої російським президентом Володимиром Путіним війни був офіційно зареєстрований.