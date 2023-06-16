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Естонія придумала, як витратити активи РФ на підтримку України

тсахкна,цахкна

Уряд Естонії схвалив правове рішення для використання активів РФ на підтримку України. Естонія розробила таке рішення першою з європейських країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, при якому ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресорки та використовувати їх в якості компенсації на потреби відновлення України", - сказав Тсахкна.

Він додав, що МЗС найближчим часом запропонує уряду відповідну поправку до закону.

Також читайте: У Конгресі США представили законопроєкт про вилучення заморожених активів РФ на користь України

У глобальному масштабі аналогічний захід також розроблено у Канаді. А в США законопроект про конфіскацію та передачу Україні активів Росії як репарації за збитки від розпочатої російським президентом Володимиром Путіним війни був офіційно зареєстрований.

Автор: 

росія (65336) Естонія (1619) заморожені активи (563) Цахкна Маргус (59)


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Топ коментарі
+6
Президент Чехії заявив, що потрібно пильно стежити за всіма росіянами, які проживають на Заход
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16.06.2023 11:49
+4
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16.06.2023 11:50
+4
Дякуємо за підтримку!
Але при цих грошах в Україні мають бути естонські фінансові інспектори, бо ми їх швиденько потратимо на сковорідки та барабани... 😕
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16.06.2023 11:52
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тю, що тут думать.

до кінця війни автоматом передавати Україні і оформляти як примусову позику російських грошей/грошей російських громадян державі Україна.

а після війни це все буде неважливо, будуть инші розклади.
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16.06.2023 11:49 Відповісти
Президент Чехії заявив, що потрібно пильно стежити за всіма росіянами, які проживають на Заход
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16.06.2023 11:49 Відповісти
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16.06.2023 11:50 Відповісти
Генерал, що з нього візьмеш!

Мені подобається військова відвертість! 😂
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16.06.2023 11:54 Відповісти
Правильно-правильно !!!
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16.06.2023 12:03 Відповісти
Може і в Україні пора зробити постійний моніторинг за громадянами ( і бувшими у том чіслі) раши ?
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16.06.2023 11:52 Відповісти
Дякуємо за підтримку!
Але при цих грошах в Україні мають бути естонські фінансові інспектори, бо ми їх швиденько потратимо на сковорідки та барабани... 😕
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16.06.2023 11:52 Відповісти
Сплашная русафобия
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16.06.2023 11:52 Відповісти
Заодно передайте Галабаротькі ще один лісапет, бо той вже зламався.
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16.06.2023 11:57 Відповісти
Сколько раз встречал Зеленского, едущего на этом велосипеде на работу.
Стоит на красном свете, поправляет галстук, на багажнике портфель.
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16.06.2023 12:06 Відповісти
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16.06.2023 12:14 Відповісти
Та усе просто: країна допомагає Україні (але не грошима, а певними речами), потім в порядку регресу вилучає таку ж суму з арештованих грошей ранки за рішенням національного або європейського суду як компенсацію за форс-мажорі витрати бюджетних коштів.
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16.06.2023 13:37 Відповісти
Тю..., а от в нас вигадують, як відмазати від санкцій та конфіскацій усіх тих медведчуків, фірташей, ахмєтових... & К°, які не тільки з 2014, а взагалі з минулого сторіччя співпрацювали з рф-бандотами на пограбування та знищення України.
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16.06.2023 14:34 Відповісти
 
 