Повітряні сили інформуватимуть про загрози атак РФ у Telegram-каналі, - Ігнат
Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Він нагадав, що інформацію про загрози краще брати з офіційних додатків про повітряні тривоги, але додав, що після багатьох запитів від журналістів та громадян Повітряні сили вирішили самостійно повідомляти про нагальні зарози в режимі онлайн.
"Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили", - пояснив Ігнат.
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Загроза, в укриття, відбій.
P.s. Интересно, сколько миллионов на это будет выделено? Ведь это надо будет создавать целую службу/отдел что бы канал вели...
https://vikna.tv/ru/styl-zhyttya/eto-mozhet-tebe-prigoditsya-sajty-dlya-otslezhivaniya-vozdushnoj-trevogi-onlajn/