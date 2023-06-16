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Повітряні сили інформуватимуть про загрози атак РФ у Telegram-каналі, - Ігнат

ппо

Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Він нагадав, що інформацію про загрози краще брати з офіційних додатків про повітряні тривоги, але додав, що після багатьох запитів від журналістів та громадян Повітряні сили вирішили самостійно повідомляти про нагальні зарози в режимі онлайн.

"Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили", - пояснив Ігнат.

Також читайте: У Києві працює ППО. Повітряні сили повідомили про застосування балістики (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2667) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+5
Дякую, що хочаб не вкантакті...
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16.06.2023 11:54
+4
Без рашистського непотребу ніяк... Залишилося ще вкантакти і аднакласснікі додати.
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16.06.2023 11:59
+2
Спустя полтора года войны решили оповещение официально сделать? Ну молодцы, что сказать... Волонтеры уже давно это сделали и довольно точно оповещают и без власти.
P.s. Интересно, сколько миллионов на это будет выделено? Ведь это надо будет создавать целую службу/отдел что бы канал вели...
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16.06.2023 12:32
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Дякую, що хочаб не вкантакті...
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16.06.2023 11:54 Відповісти
Давно пора.....а то цілий рік Кім інформував, чогось...
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16.06.2023 11:54 Відповісти
Нарешті здоровий глузд переміг!
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16.06.2023 11:54 Відповісти
щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує? серьезно? вы сначала запрещаете постить подобную информацию, а теперь на своем тг-канале будете сообщать? вы бы поменьше языком вертели про уверенную работу военных на Патриотах, может и кинжалов меньше прилетало. пару дней назад какой-то мудак в очередной раз спровоцировал ************ ******* по Киеву кинжалами и что? все в бункеры бигом!!! сковородки красивые и барабаны громкие
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16.06.2023 11:57 Відповісти
вважаєте росіяни не в курсі з якого напрямку ВОНИ нас атакують? Ви серйозно? Просять не постити в інформпросторі відео збиття ракет та бпла! А звідки вони (ракети/шахеди) до нас летять кацапня в курсі.
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16.06.2023 12:36 Відповісти
Так в телеге и так все тревоги на многих каналах иногда даже раньше сирены вылазят
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Щось не дуже в них інформація.
Загроза, в укриття, відбій.
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16.06.2023 11:59 Відповісти
так це просто мапа тривог. А будуть писати з якого напрямку, на які міста приблизно. Це все є вже, в Дніпрі є гарний інформатор називається Дніпро Aleuts з їжачками. То там доволі точні прогнози.
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16.06.2023 12:38 Відповісти
перепрошую Alerts
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16.06.2023 12:39 Відповісти
Без рашистського непотребу ніяк... Залишилося ще вкантакти і аднакласснікі додати.
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Спустя полтора года войны решили оповещение официально сделать? Ну молодцы, что сказать... Волонтеры уже давно это сделали и довольно точно оповещают и без власти.
P.s. Интересно, сколько миллионов на это будет выделено? Ведь это надо будет создавать целую службу/отдел что бы канал вели...
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16.06.2023 12:32 Відповісти
Не користуюсь телеграм і не збираюсь - а де та розрекламована система оповіщення, яка не використовує месенджери, а забезпечується операторами зв'язку? Нє, нє асілілі? Сьогодні взагалі навіть сирени не було, по факту вибухи сповістили тривогу.
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16.06.2023 13:15 Відповісти
Карты тревог
https://vikna.tv/ru/styl-zhyttya/eto-mozhet-tebe-prigoditsya-sajty-dlya-otslezhivaniya-vozdushnoj-trevogi-onlajn/
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16.06.2023 13:43 Відповісти
 
 