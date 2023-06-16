Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot, - Пісторіус
Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.
Про це на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", сказав Пісторіус.
Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.
Топ коментарі
+14 Dmitry Ender
показати весь коментар16.06.2023 12:06
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.06.2023 12:15
+8 Богдан Хмельницький #556703
показати весь коментар16.06.2023 12:08
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то взагалі б не було війни
Для них є чеські Віктори
Но, впринципе, и на том спасибо
И свое иметь.
У моєму будинку тотально міняють старі дерев'яні двері на лєстнічних клітках на металопластик.
На часі, млять! 👿
Замість того щоб купити спорядження для ЗСУ пішов розпил на "Відновлеництві"👿
Лягушку нада варіть мєдлєнна...)