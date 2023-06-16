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Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot, - Пісторіус

patriot

Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

Про це на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", сказав Пісторіус.

Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.

Також читайте: НАТО може погодитися на вступ України за спрощеною процедурою, - Пісторіус

Автор: 

боєприпаси (2277) зброя (7471) Patriot (312) Пісторіус Борис (257)


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Топ коментарі
+14
Вам (-нам) ніхто нічого не винен, дякуйте за те, що є та "Велике Крадівництво"
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16.06.2023 12:06
+10
А ще краще треба було позавчора обирати Президентом Гетьмана,
то взагалі б не було війни
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16.06.2023 12:15
+8
Спасибі велетенське за Усе , що дають !!! Як ніц немає свого... Слава Союзникам !!!
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16.06.2023 12:08
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Судячи по вибуху на Подолі це потрібно було робити ще вчора
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16.06.2023 12:01 Відповісти
Вам (-нам) ніхто нічого не винен, дякуйте за те, що є та "Велике Крадівництво"
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16.06.2023 12:06 Відповісти
А ще краще треба було позавчора обирати Президентом Гетьмана,
то взагалі б не було війни
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16.06.2023 12:15 Відповісти
Може ще януковича запропонуєш, нєкрофіл?
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16.06.2023 12:23 Відповісти
Ваш гетьман усе под минськ 4 , 5 ) віддав би пів країни або продав)
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16.06.2023 13:35 Відповісти
Дякуємо. Але це на день - два...
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16.06.2023 12:02 Відповісти
Якраз на 64 шахеда
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16.06.2023 12:03 Відповісти
По мопедами Патріоти не бьють

Для них є чеські Віктори
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16.06.2023 12:05 Відповісти
А де обіцяні 2 батареї
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16.06.2023 12:03 Відповісти
64 установки нужно и тысячи ракет
Но, впринципе, и на том спасибо
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16.06.2023 12:03 Відповісти
Надо меньше асвальтоветь

И свое иметь.

У моєму будинку тотально міняють старі дерев'яні двері на лєстнічних клітках на металопластик.
На часі, млять! 👿

Замість того щоб купити спорядження для ЗСУ пішов розпил на "Відновлеництві"👿
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16.06.2023 12:10 Відповісти
Сейчас на 23 августа в Харькове меняют светофоры. С новыми столбами. Нахрена? Непонятно. Там вполне рабочие были
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16.06.2023 12:17 Відповісти
Спасибі велетенське за Усе , що дають !!! Як ніц немає свого... Слава Союзникам !!!
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16.06.2023 12:08 Відповісти
Негайно - це десь до нового року... не раніше...)
Лягушку нада варіть мєдлєнна...)
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16.06.2023 12:09 Відповісти
Іранські мапи продадуть ще 3000 шлюхедів.
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16.06.2023 12:17 Відповісти
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16.06.2023 12:41 Відповісти
 
 