Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot, - Пісторіус

Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

Про це на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", сказав Пісторіус.

Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.

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