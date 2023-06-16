На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань, - Кузін

На підтоплених через підрив дамби Каховської ГЕС територіях фіксуються поодинокі випадки інфекційних захворювань.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, з моменту підриву греблі в постраждалих регіонах до лікарень з інфекційними захворюваннями було доставлено лише п'ятьох пацієнтів.

Кузін наголосив, що низького рівня захворюваності вдалося досягти, зокрема, завдяки організованому доступу населення до чистої питної води, а також тому, що "населенню на підтоплених територіях видаються таблетки для знезараження питної води".

Водночас він зазначив, що на низький рівень захворюваності впливає також низька густота населення на цих територіях.

"Певна частина населення Херсонської області все ж таки залишила свої будинки через військову агресію", - сказав Кузін.

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