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Новини
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В Україні немає механізму перевірки власників компаній, які володіють дозволом на видобування титанових руд. В одного з них виявили три судимості, - ЦПК

титан

В Україні немає механізму перевірки ані бенефіціара компанії, яка володіє спецдозволом на видобування та вивчення титанових руд, ані її засновників.

Про це у Facebook повідомив Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Україна входить до семи країн світу, які видобувають титан. Важливість титанової галузі неможливо переоцінити. Титан використовується у виробництві військової техніки (ракет, винищувачів, гелікоптерів, танків). Без титану не обходиться літакобудування, ракетно-космічна галузь, хімічна та нафтова промисловість", - йдеться в повдіомленні.

У ЦПК зазначили, що "з 16 наявних дозволів на видобування та вивчення титанових руд, більшість належать державним "Об’єднаній гірничо-хімічній компанії" (ОГКХ) та "Надра України", а також фірмам, пов’язаним із санкційним олігархом Дмитром Фірташем, власником мережі АТБ Геннадієм Буткевичем та бізнесменом Андрієм Бродським".

Водночас є ще одна фірма -  ТОВ "Житомирбуррозвідка", у якої аж чотири спецдозволи.

"Не повірите, але співвласник цієї компанії є особою з ознаками номінального власника, у якого є три судимості. Історія цієї фірми підкреслює недосконалість системи "стратегічних" дозволів на користування надрами. Виходить, що немає механізму перевірки ані бенефіціара компанії, яка володіє спецдозволом, ані її засновників. Навіть у ситуаціях, коли бенефіціар чи/та засновник схожі на фіктивного", - пояснили у Центрі протидії корупції.

Також читайте: Євросоюз не підтримав санкції проти постачальника титану з Росії, - The Wall Street Journal

Автор: 

Центр протидії корупції (265) титан (58)


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Топ коментарі
+5
як несподівано...., та тому, що всі, хто зараз чимось володіють у свій час дуже постарались, щоб закони були такі розмиті, правила непевні та була відсутня можливість когось притягнути до відповідальності навіть коли є за що...
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16.06.2023 13:58
+3
Тобто для інших власників інших компаній такий механізм існує?
Зрозуміло....
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16.06.2023 13:58
+2
Дуже корисна інформація. Дозволи на видобування можна видавати аферистам, кацапам, бомжам, давно померлим особам.
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16.06.2023 14:04
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як несподівано...., та тому, що всі, хто зараз чимось володіють у свій час дуже постарались, щоб закони були такі розмиті, правила непевні та була відсутня можливість когось притягнути до відповідальності навіть коли є за що...
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16.06.2023 13:58 Відповісти
Тобто для інших власників інших компаній такий механізм існує?
Зрозуміло....
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16.06.2023 13:58 Відповісти
Ета проста снова савпадєніє...
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16.06.2023 14:00 Відповісти
Бігом забрати і віддати "слугам народу" бо замало
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16.06.2023 14:01 Відповісти
Думаю, що там: свій до свого по своє!!!
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16.06.2023 14:08 Відповісти
Дуже корисна інформація. Дозволи на видобування можна видавати аферистам, кацапам, бомжам, давно померлим особам.
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16.06.2023 14:04 Відповісти
Зате, як швидко узаконили механізм податку для волонтерів, що збирають гроші для ЗСУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.06.2023 14:06 Відповісти
не брешіть- у держреестратора е всі засновницбкі документи

у невмілого руки не болять
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16.06.2023 14:08 Відповісти
Власники компаній сидять за кордоном, а в Україні лише смотрящі, і так уже більше 20 років!!

Тому, після приходу до влади Ющенка, Чечетов з ФДМУ і приніс та передав Піскуну чемодани матеріалів про «приватизацію», а у Піскуна нервовий зрив від такої кількості компромату… А чим це усезавершилося…
Де Піскун і де Чечетов !!
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16.06.2023 14:18 Відповісти
наскільки розумію, у нас взагалі немає закона, який заборонив би займатись підприємницькою діяльністю людині, крім випадків, коли рішенням суду їй заборонені певні її види...
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16.06.2023 14:18 Відповісти
Какие "механізму перевірки"? Какие "Законы"? О чем вы? В стране, где от коррупции сгнили все государственные институции? Кто эти "законы" выполняет? Кто и как будет эти "перевірки" осуществлять?
"ЗРИ В КОРЕНЬ"
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16.06.2023 14:49 Відповісти
В країні, де обирають фіктивного президента, можливі й не такі фіктивні речі!
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16.06.2023 16:34 Відповісти
Яка ганьба !
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16.06.2023 16:41 Відповісти
В Чехии что бы открыть компанию, необходимо предоставить справку о не судимости.
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16.06.2023 21:51 Відповісти
 
 