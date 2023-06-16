В Україні немає механізму перевірки власників компаній, які володіють дозволом на видобування титанових руд. В одного з них виявили три судимості, - ЦПК

В Україні немає механізму перевірки ані бенефіціара компанії, яка володіє спецдозволом на видобування та вивчення титанових руд, ані її засновників.

Про це у Facebook повідомив Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Україна входить до семи країн світу, які видобувають титан. Важливість титанової галузі неможливо переоцінити. Титан використовується у виробництві військової техніки (ракет, винищувачів, гелікоптерів, танків). Без титану не обходиться літакобудування, ракетно-космічна галузь, хімічна та нафтова промисловість", - йдеться в повдіомленні.

У ЦПК зазначили, що "з 16 наявних дозволів на видобування та вивчення титанових руд, більшість належать державним "Об’єднаній гірничо-хімічній компанії" (ОГКХ) та "Надра України", а також фірмам, пов’язаним із санкційним олігархом Дмитром Фірташем, власником мережі АТБ Геннадієм Буткевичем та бізнесменом Андрієм Бродським".

Водночас є ще одна фірма - ТОВ "Житомирбуррозвідка", у якої аж чотири спецдозволи.

"Не повірите, але співвласник цієї компанії є особою з ознаками номінального власника, у якого є три судимості. Історія цієї фірми підкреслює недосконалість системи "стратегічних" дозволів на користування надрами. Виходить, що немає механізму перевірки ані бенефіціара компанії, яка володіє спецдозволом, ані її засновників. Навіть у ситуаціях, коли бенефіціар чи/та засновник схожі на фіктивного", - пояснили у Центрі протидії корупції.

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