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Рашисти обстріляли житлову забудову та медінфраструктуру Херсону, є постраждалі, - Соболевський

херсон

Російські загарбники обстріляли Херсон, внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомив перший заступник голови облради Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Війська терористичної російської федерації вкотре обстріляли Херсон. На жаль є постраждалі. Терористи знову били по житловій забудові та медичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28648) Херсон (3380) Соболевський Юрій (85)


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