Рашисти обстріляли житлову забудову та медінфраструктуру Херсону, є постраждалі, - Соболевський
Російські загарбники обстріляли Херсон, внаслідок удару є постраждалі.
Про це повідомив перший заступник голови облради Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Війська терористичної російської федерації вкотре обстріляли Херсон. На жаль є постраждалі. Терористи знову били по житловій забудові та медичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.
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