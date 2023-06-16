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Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі, - Столтенберг

столтенберг,зеленський

НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною - Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна - НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція - мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським", - сказав він.

"Ми погодились, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом Альянсу, і що це рішення союзників та України. Росія не має права вето", - додав Столтенберг.

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Автор: 

НАТО (6460) Столтенберг Єнс (1596)


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Без угорців? Бо в іншому випадку з цієї ради як з козла молока
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16.06.2023 15:56 Відповісти
тоді треба посадити Орбана в катапульту і перекинути через кордон !
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16.06.2023 16:00 Відповісти
Пока эта старая ссыкливая гнида во главе нато, говорить вообще не о чем. Ждём решительного дядьку вроде Бори Джонсона. А это говно мамонта может только хитрить и выкручиваться, у них это со времён холодной войны сформировалось - импотенция действий. Два шага направо, два шага налево - их максимум. Кабычегоневышло.
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16.06.2023 16:18 Відповісти
 
 