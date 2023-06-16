Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі, - Столтенберг

НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною - Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна - НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція - мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським", - сказав він.

"Ми погодились, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом Альянсу, і що це рішення союзників та України. Росія не має права вето", - додав Столтенберг.

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