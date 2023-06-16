Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі, - Столтенберг
НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною - Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна - НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція - мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським", - сказав він.
"Ми погодились, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом Альянсу, і що це рішення союзників та України. Росія не має права вето", - додав Столтенберг.
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Gozzalik salonu
показати весь коментар16.06.2023 15:56 Відповісти Мені подобається 1
Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар16.06.2023 16:00 Відповісти Мені подобається 0
mastorent
показати весь коментар16.06.2023 16:18 Відповісти Мені подобається 0
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