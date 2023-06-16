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Новини
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Офіс президента Чехії пояснив слова Павела про уважне стеження за росіянами

павел

Говорячи про стеження за росіянами, президент Чехії Павел не мав на увазі, що їх треба відправити до таборів.

Про це заявила прессекретарка президента Чехії Маркета Рехакова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.

Вона підкреслила, що "президент жодним чином не мав на увазі інтернування чи будь-яке переслідування" громадян РФ.

За словами Рехакової, режим "прискіпливого спостереження спецслужб", про який говорив Павел, стосується не кожного громадянина РФ, який мешкає за кордоном, а лише "тих, у кого є фактори ризику".

Читайте: За росіянами, які мешкають на Заході, треба уважно стежити, - президент Чехії Павел

Згадка про японців у США під час Другої світової війни, за її словами, "була зроблена Петром Павелом в контексті того, що обмежувальні заходи щодо громадян ворожих країн не є чимось новим і застосовувалися в минулому, хоча й більш жорстко".

Нагадаємо, напередодні президент Чехії Павел заявив, що "за всіма громадянами Росії, які проживають у західних країнах, потрібно стежити набагато пильніше, ніж раніше. Тому що вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну".

Також читайте: Чоловікові, який хотів зірвати прапор України з музею в Празі, присудили 4 місяці умовно

Ці слова Павела викликали великий резонанс серед росіян, які мешкають в Чехії, та російської пропаганди. Росіяни - найбільша діаспора Чехії. Станом на березень 2022 року в цій країні перебували понад 46 тис. громадян РФ (населення Чехії - 10 млн). І це лише росіяни, які мешкають там за візами та посвідкою на проживання. Тисячі росіян мають на додачу до російського ще й громадянство Чехії.

Автор: 

росія (65336) Чехія (1615) Павел Петр (154)


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Топ коментарі
+19
Не надо их в лагеря - отправляйте обратно в кацапстан. Это почти одно и то же.
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16.06.2023 16:17
+16
Піввідсотка русні не повинні вказувати всім чехам, як їм жити.
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16.06.2023 16:11
+15
Это быдло должно знать своё место.
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16.06.2023 16:08
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Это быдло должно знать своё место.
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16.06.2023 16:08 Відповісти
Піввідсотка русні не повинні вказувати всім чехам, як їм жити.
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16.06.2023 16:11 Відповісти
Мабуть уже пізно. В Чехії кацапня викупила мало не цілі міста.
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16.06.2023 16:16 Відповісти
Автократії мають свої переваги:
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16.06.2023 16:21 Відповісти
Купила тільки житло - в межах стін.
А місцеву владу, пресу, силовиків - зась.
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16.06.2023 16:28 Відповісти
Там компартія з парламенту зникла лише у 2019р. І мери міст є комуністи. В Чехії!!! Комуністи! А Ви кажете, що лише житло. Утім, і масове викуплення житла червоними варварами треба було зупинити.
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16.06.2023 16:59 Відповісти
"не мав на увазі, що їх треба відправити до таборів "

Слабак!
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16.06.2023 16:11 Відповісти
До таборів не треба. Принаймні, поки що.
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16.06.2023 16:12 Відповісти
Все ж таки ідея з таборами була б кращою
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16.06.2023 16:14 Відповісти
нехай на своїй шкурі відчують, що вони робили з людьми в ГУЛАГах і тепер продовжують робити з інакомислячими.
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16.06.2023 18:57 Відповісти
Отак би рішуче і Стефанчук із наймитами ***** у ВРУ покінчив!!
Весь світ з цим лайном бореться, а у ВРУ їх опікують та оберігают, чомусь??
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16.06.2023 16:15 Відповісти
Не можна. Їх законно обрав народ України. Чи ви за зелену диктатуру а Ішака на роль Цезаря?
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16.06.2023 16:25 Відповісти
Немає чого виправдовуватися. Гнати кацапів з Європи заради миру і безпеки самих громадян Європи. Бо кожен кацап гірше ядовитої змії, вижде час і вкусить.
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16.06.2023 16:17 Відповісти
Не надо их в лагеря - отправляйте обратно в кацапстан. Это почти одно и то же.
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16.06.2023 16:17 Відповісти
Хай чехи візьмуть в Подьщі в аренду під Легніцею німецький концтабір Грос Розен. Ці 46 тисяч кацапотварюк можуть пройти дерашизпцію за 4 заїзди. І транспортні витрати мінімальні- до коодону з Чехією десь 150км.
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16.06.2023 18:23 Відповісти
"Росіяни - найбільша діаспора Чехії."
- дурниці!
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16.06.2023 16:24 Відповісти
Надо брать пример с путина: принять закон, и не один, облегчающий подачу сигналов
о сомнительном поведении этой пятой колонны. Они должны чувствовать на себе жёсткий взгляд соседа и власти.
Иначе может начаться чешский Донбасс.
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16.06.2023 16:26 Відповісти
Та які лагєря? Ще годувати цих сук власним коштом. Конфіскували майно, забрали ВНЖ, і в радниє ***** в одних обісраних трусах хай їдуть собі. Вони ж дуже ******* мразіюшку - для чого мучить орків перебуванням в клятих ненависних країнах західної цивілізції?
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16.06.2023 16:27 Відповісти
Кацапское быдло должно жить в резервации. У меня всё.
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16.06.2023 16:27 Відповісти
Хай подякують, що їм ще "вінкель" на одяг не примушують нашивать - як у "рейху" - євреям Однак скоро їм і нашивать нічого не треба буде - їх мова видаватиме І від них будуть "шарахаться" як від "пранцюватих"
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16.06.2023 16:31 Відповісти
Ого, аж 46 тисяч качають свої права цілій країні. Бо що, *уйло нападе? Не подобається -''чамадан вакзал магадан''!
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16.06.2023 16:36 Відповісти
Чехи, відправте москалів у табори - через певний час побачите, як легко вам буде жити.
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16.06.2023 17:04 Відповісти
Нормально ж сказав чоловік!
І навіщо після цього випускати зречницю?
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16.06.2023 17:04 Відповісти
Ті расеянці, хто мешкає у Чехії та обурилися, нехай вертаються в свої "демократичні " *****. Там на вас усі сусіди доносити будуть по кожному випадку. Бо щось вони як то звикли до справжньої демократії та свободи у Європі. Резонанс у них....заслужили
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16.06.2023 17:41 Відповісти
 
 