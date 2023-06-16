Офіс президента Чехії пояснив слова Павела про уважне стеження за росіянами
Говорячи про стеження за росіянами, президент Чехії Павел не мав на увазі, що їх треба відправити до таборів.
Про це заявила прессекретарка президента Чехії Маркета Рехакова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.
Вона підкреслила, що "президент жодним чином не мав на увазі інтернування чи будь-яке переслідування" громадян РФ.
За словами Рехакової, режим "прискіпливого спостереження спецслужб", про який говорив Павел, стосується не кожного громадянина РФ, який мешкає за кордоном, а лише "тих, у кого є фактори ризику".
Згадка про японців у США під час Другої світової війни, за її словами, "була зроблена Петром Павелом в контексті того, що обмежувальні заходи щодо громадян ворожих країн не є чимось новим і застосовувалися в минулому, хоча й більш жорстко".
Нагадаємо, напередодні президент Чехії Павел заявив, що "за всіма громадянами Росії, які проживають у західних країнах, потрібно стежити набагато пильніше, ніж раніше. Тому що вони є громадянами нації, яка веде агресивну війну".
Ці слова Павела викликали великий резонанс серед росіян, які мешкають в Чехії, та російської пропаганди. Росіяни - найбільша діаспора Чехії. Станом на березень 2022 року в цій країні перебували понад 46 тис. громадян РФ (населення Чехії - 10 млн). І це лише росіяни, які мешкають там за візами та посвідкою на проживання. Тисячі росіян мають на додачу до російського ще й громадянство Чехії.
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А місцеву владу, пресу, силовиків - зась.
Слабак!
Весь світ з цим лайном бореться, а у ВРУ їх опікують та оберігают, чомусь??
- дурниці!
о сомнительном поведении этой пятой колонны. Они должны чувствовать на себе жёсткий взгляд соседа и власти.
Иначе может начаться чешский Донбасс.
І навіщо після цього випускати зречницю?