Антикорупційна рада при Міноборони заявляє про тиск на неї: Після невдачі з оскарженням торгів у суді, почали медійний тиск на представників ради - залучили Шарія і Рабіновича
Протягом останнього тижня низкою компаній вчинено спроби судового оскарження торгів. Один позов вже виграло Міноборони, частина залишені судами без розгляду. Після цього учасники торгів почали медійний тиск на представників антикорупційної ради, звинувачуючи їх у підігруванні певним компаніям. Але перевірка бенефіціаріїв компаній, які перемогли на торгах, за допомогою You Control, заперечує всі звинувачення.
Про це йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міноборони з приводу звинувачень у продажності, передає Цензор.НЕТ.
"Громадська антикорупційна рада створена як громадський орган протидії корупції в Міністерстві оборони в часи найбільш резонансних корупційних подій. Але і раніше міністерство завжди оточували корупційні скандали, оборудки, кримінальні справи і вироки.
Є правильним, що діяльність Ради викликає увагу з боку українського суспільства. У цей складний час на членах ради лежить велика відповідальність, адже у воєнний період корупція вбиває в буквальному сенсі. Відстань від поточного стану корупції в міністерстві оборони до взірцевого є довгою, оскільки цей стан формувався десятиліттями. Сьогодні все ж не про них, на жаль.
Прагнучи кардинальних змін, які потребують системної роботи, Громадська антикорупційна рада також ставить і виконує оперативні задачі.
Це дозволяє покращувати ситуацію вже сьогодні.
Саме такою, оперативною, стала задача участі Ради в поточних закупівлях міністерства. Зміни, яких ми прагнули досягти при закупівлях харчування на друге півріччя 2023 року, докорінно не виправили системи. Це і не було можливим.
Проте лише декілька покращень вже вартували зусиль та ризиків.
-В рамках тісної комунікації різних стейкхолдерів за лідерства Мінекономіки торги були виведені на Прозорро;
-Вони стали відкритими;
-Міністерство оборони впровадило граничні ціни на окремі харчові продукти;
-Ціна закупівлі за лотами, де визначено переможця, знижена на понад 3 мільярди.
Водночас зберігся розподіл замовлень на величезні лоти, з територіальною прив’язкою до областей, що суттєво звузило можливості для участі в аукціоні нових учасників. Фактично пул постачальників армії не змінився, як і методи їх конкуренції між собою.
Протягом останнього тижня низкою компаній вчинено спроби судового оскарження торгів. Один позов вже виграло Міноборони, частина залишені судами без розгляду.
Після цього учасники торгів почали медійний тиск на представників антикорупційної ради, звинувачуючи їх у підігруванні певним компаніям.
У зв’язку із цим ми, члени Антикорупціної Ради при МО, маємо заявити наступне:
- Антикоррада виступає за дотримання процедур прозорості та конкурентності в ході торгів, які проводить Міністерство оборони;
- Публічній тиск на нас ні до чого не призведе, ми так само відповідально та сумлінно будемо протидіяти корупції у системі МО. Оскільки корупція під час війни означає смерті наших військовослужбовці через нестачу боєприпасів, мін, техніки, медичного обладнання;
- Включення до компанії таких осіб як Шарій та Рабінович лише показує на те, звідки йде найбільше зацікавлення в руйнуванні обороноздатності України.
Для перевірки бенефіціаріїв компаній, які перемогли на торгах, достатньо скористатись послугами You Control, яка вже надала свою підтримку антикорраді. Їх результати заперечують всі звичування.
Громадська антикорупційна рада продовжить аналіз проведених торгів.
Також у разі продовження тиску члени антикорупційної ради залишають за собою право звернутись до СБУ з вимогою встановити джерело інфоркомпанії з тиску на членів Антикорради, а також бенефіцарів компаній-учасників торгів, задля того, щоби поставити крапку у будь-яких спекуляціях", - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після зриву оборонних замовлень 2021, руйнування армії, здачи півдня, півночі етс, "зв'язки із запоребріком" - це схоже на захист зелайна.
але декому зрадити за фінансову вигоду, як дурному з гори збігти
тим більще що навіть за яйця в кілограмах під слідством козел-відбувайло
а міністр досі робить закупки
Він зі своєю клюшкою в Іспанії вже закордонний паспорт обновив.
а рєзніков - це зеленське, що навчилося говорити без суфлера
тремти руZZкій мір!!
Ім`я Залужного стане тотожнім з іменем Степана Андрійовича.....
тільки при одному нагадуванні про Нього, московити будуть трястися від страху!
https://www.unian.net/society/v-ispanii-zaderzhan-prorossiyskiy-bloger-anatoliy-shariy-novosti-ukrainy-11813619.html Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія , якого в Україні підозрюють за статтею про держзраду, помітили у пересувному пункті українського паспортного сервісу у Валенсії.
Хто дав дозвіл поновити їм паспорти?
Уколов случайно не бояться "члены антикоррупционного совета"?
Та для них це шалений "мінус", адже результати вони вже проплатили! Наперед!
Що вкраде в наріду з миски.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ»
Адреса: Україна, 03083, місто Київ, проспект Науки, будинок 50
ел. пошта:
Телефон: +380 (93) 831-27-27
Дата заснування: 03.02.2022
Директор Павліченко Юлія Володимирівна
Стан Зареєстровано
Код ЄДРПОУ 44638778
Статутний капітал 1 000 000 грн
Основний вид діяльності 46.34 Оптова торгівля напоями
Власники Павліченко Юлія Володимирівна
Кінцевий бенефіціарний власник та засновник 1 000 000 грн.100%
Наразі в ЄДР СР є лише одна судова https://reyestr.court.gov.ua/Review/111497330 ухвала від 13.06.2023 про повернення позовної заяви.
А у мене цікаве з'явилось питання: А чому це СБУ допустило виникнення такої ситуації, що до нього потрібно звертатись щоби усунути загрозу національній безпеці? - Команди не було чи не було замовлення усунути загрозу в зародку?
Без сенсу переконувати зелених долбойобів, що вони долбойоби. Вони просто цього не розуміють
-----------------------------------------------------------------------------
А Резников как всегда ничего не знает.
Тогда вопрос.
А кто тогда руководит МО, раз Резников при всех коррупционных громких скандалах не при делах и все в первый раз слышит?
Неужели Резников всего лишь марионетка, а ведомством занимается, для извлечения собственной выгоды, кто-то другой?
А, всем рулит ФСБешная БАНДА из ОП - поэтому такие результаты, что на 2-й год войны у армии ничего своего нет - ни дальнебойных дронов, ни ракет, вообще НИХЕРА.
Натомість КОРУПЦІЯ багатогранна і всебічно охоплює всі сфери нашого життя.включаючи політику... Як приклад : варто було Байдену ініціювати розгляд корупційних витівок махінатора Коломойського. у міжнародному суді. як наші ЗЕ- срулята ( у відповідь ) вчинили бойкот... Миттєво ЗЕ--хрипло --запросив у гості ліліПУТІНСЬКОГО протеже Трампа... Мовляв : будеш тормошити нашого шефа- Коломойшу так ми здамо пуй-лу цю .твою. Україну з патрохами і твоїми " Леопардами " і F-16 навздогін... І почалося : " Леопарди" --загнали на мінне поле ( без розвідки). що стало тріумфом для метання ікри кремлівських трубадурів... На тлі блеяння заступниці командувача ЗСУ Маляр-ки : -- Іще НЕ винайшли таких танків . яких зброя б НЕ брала ... Сінхронно попливло ниття ЗЕ- коміка : -- нам Захід мало надає зброї... і.т.і. Ось так буває. коли тумани обирають у владу зайд--срулят !!! Мене ж найбільш гнітить . що у нас ( на місцях) кермує всим всеохоплююча-- корумпована гидота і саме пропутінсько--КДБ-істського штибу( за тотальної підтримки .схвалення ЗЕ-обраних...)