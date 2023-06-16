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Антикорупційна рада при Міноборони заявляє про тиск на неї: Після невдачі з оскарженням торгів у суді, почали медійний тиск на представників ради - залучили Шарія і Рабіновича

міноборони

Протягом останнього тижня низкою компаній вчинено спроби судового оскарження торгів. Один позов вже виграло Міноборони, частина залишені судами без розгляду. Після цього учасники торгів почали медійний тиск на представників антикорупційної ради, звинувачуючи їх у підігруванні певним компаніям. Але перевірка бенефіціаріїв компаній, які перемогли на торгах, за допомогою You Control, заперечує всі звинувачення.

Про це йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міноборони з приводу звинувачень у продажності, передає Цензор.НЕТ.

"Громадська антикорупційна рада створена як громадський орган протидії корупції в Міністерстві оборони в часи найбільш резонансних корупційних подій. Але і раніше міністерство завжди оточували корупційні скандали, оборудки, кримінальні справи і вироки.

Є правильним, що діяльність Ради викликає увагу з боку українського суспільства. У цей складний час на членах ради лежить велика відповідальність, адже у воєнний період корупція вбиває в буквальному сенсі. Відстань від поточного стану корупції в міністерстві оборони до взірцевого є довгою, оскільки цей стан формувався десятиліттями. Сьогодні все ж не про них, на жаль.

Прагнучи кардинальних змін, які потребують системної роботи, Громадська антикорупційна рада також ставить і виконує оперативні задачі.

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Це дозволяє покращувати ситуацію вже сьогодні.

Саме такою, оперативною, стала задача участі Ради в поточних закупівлях міністерства. Зміни, яких ми прагнули досягти при закупівлях харчування на друге півріччя 2023 року, докорінно не виправили системи. Це і не було можливим.

Проте лише декілька покращень вже вартували зусиль та ризиків.

-В рамках тісної комунікації різних стейкхолдерів за лідерства Мінекономіки торги були виведені на Прозорро;
-Вони стали відкритими;
-Міністерство оборони впровадило граничні ціни на окремі харчові продукти;
-Ціна закупівлі за лотами, де визначено переможця, знижена на понад 3 мільярди.

Водночас зберігся розподіл замовлень на величезні лоти, з територіальною прив’язкою до областей, що суттєво звузило можливості для участі в аукціоні нових учасників. Фактично пул постачальників армії не змінився, як і методи їх конкуренції між собою.

Протягом останнього тижня низкою компаній вчинено спроби судового оскарження торгів. Один позов вже виграло Міноборони, частина залишені судами без розгляду.

Після цього учасники торгів почали медійний тиск на представників антикорупційної ради, звинувачуючи їх у підігруванні певним компаніям.

У зв’язку із цим ми, члени Антикорупціної Ради при МО, маємо заявити наступне:

- Антикоррада виступає за дотримання процедур прозорості та конкурентності в ході торгів, які проводить Міністерство оборони;

- Публічній тиск на нас ні до чого не призведе, ми так само відповідально та сумлінно будемо протидіяти корупції у системі МО. Оскільки корупція під час війни означає смерті наших військовослужбовці через нестачу боєприпасів, мін, техніки, медичного обладнання;

- Включення до компанії таких осіб як Шарій та Рабінович лише показує на те, звідки йде найбільше зацікавлення в руйнуванні обороноздатності України.

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Для перевірки бенефіціаріїв компаній, які перемогли на торгах, достатньо скористатись послугами You Control, яка вже надала свою підтримку антикорраді. Їх результати заперечують всі звичування.

Громадська антикорупційна рада продовжить аналіз проведених торгів.

Також у разі продовження тиску члени антикорупційної ради залишають за собою право звернутись до СБУ з вимогою встановити джерело інфоркомпанії з тиску на членів Антикорради, а також бенефіцарів компаній-учасників торгів, задля того, щоби поставити крапку у будь-яких спекуляціях", - йдеться у заяві.

Автор: 

держзакупівлі (383) Міноборони (7401)


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Топ коментарі
+49
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16.06.2023 16:57
+33
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16.06.2023 16:58
+24
Цікаво, як між собою називають Рєзнікова міністри оборони партнерів, після цих корупційних скандалів у військовий час?....
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16.06.2023 17:00
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16.06.2023 16:57 Відповісти
Поява пєтуШарія свідчить про зв'язки когось у владі із запоребріком.
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16.06.2023 17:34 Відповісти
зе як дізнається про таки зв'язки, відразу доручить єрмакам розібратися.
Після зриву оборонних замовлень 2021, руйнування армії, здачи півдня, півночі етс, "зв'язки із запоребріком" - це схоже на захист зелайна.
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16.06.2023 19:45 Відповісти
тиск на антикорупційний орган під час війни це держзрада
але декому зрадити за фінансову вигоду, як дурному з гори збігти
тим більще що навіть за яйця в кілограмах під слідством козел-відбувайло
а міністр досі робить закупки
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16.06.2023 21:49 Відповісти
Вже.
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16.06.2023 18:06 Відповісти
Тільки не теж почне в котре почне!
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16.06.2023 21:11 Відповісти
У шарікова вже все добре.
Він зі своєю клюшкою в Іспанії вже закордонний паспорт обновив.
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16.06.2023 23:10 Відповісти
А хіба рєзніков і рабінович не одне й те саме?
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16.06.2023 16:57 Відповісти
рабінович - це політично загартоване зеленське.
а рєзніков - це зеленське, що навчилося говорити без суфлера
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16.06.2023 19:48 Відповісти
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16.06.2023 16:58 Відповісти
Залужного неможна відсторонити від своїх обов`язків, тому що його вбито, взято в полон, поранено а потім ще раз вбито.
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16.06.2023 17:02 Відповісти
А ще після того як вбили, його "патєрялі" і тому оголосили в розшук.
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16.06.2023 17:03 Відповісти
в Залужого є купа двійників....ще білше ніж в путіна... одного я бачив вчора в Рамштайні....а ввечері інший був в Берліні.....та в Києві.....
тремти руZZкій мір!!

Ім`я Залужного стане тотожнім з іменем Степана Андрійовича.....
тільки при одному нагадуванні про Нього, московити будуть трястися від страху!
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16.06.2023 17:17 Відповісти
Власне, хто такий Жданов, аби взагалі звертати на нього увагу? Такий самий "експерт", як і алкашня, яка добряче випивши уявляє, що здатна розв'язувати світові проблеми будь-якого рівня.
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16.06.2023 17:34 Відповісти
ХТО такий цей йолоп жданов ???????? цей "експерт" перед війною кричав,що московія не буде нападати !!!!!! від фамілії цієї зеленої подстілки--БЛЮВАТИ тягне !
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17.06.2023 13:52 Відповісти
Таких багато....ось Чмут...
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17.06.2023 13:57 Відповісти
Оо, які зашкварені парсуни задіяли. Та за ними буцигарня плаче!
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16.06.2023 16:59 Відповісти
Цікаво, як між собою називають Рєзнікова міністри оборони партнерів, після цих корупційних скандалів у військовий час?....
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16.06.2023 17:00 Відповісти
Яйцист
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16.06.2023 17:08 Відповісти
шарібіновичі у нас вже в афтаритеті !
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16.06.2023 17:01 Відповісти
Ні шарій ні рабинович немають жодного морального права бути тими кого можна слухати. Саме люди надають чи ненадають це право медійним особам, кожен особисто і для себе.
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16.06.2023 17:01 Відповісти
20.05.23
https://www.unian.net/society/v-ispanii-zaderzhan-prorossiyskiy-bloger-anatoliy-shariy-novosti-ukrainy-11813619.html Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія , якого в Україні підозрюють за статтею про держзраду, помітили у пересувному пункті українського паспортного сервісу у Валенсії.

Хто дав дозвіл поновити їм паспорти?
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16.06.2023 19:59 Відповісти
Як я розумію питання риторичне.
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16.06.2023 20:15 Відповісти
зелена мразота
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16.06.2023 17:01 Відповісти
"Шарій та Рабінович" - это "медійний тиск"? Серьезно?
Уколов случайно не бояться "члены антикоррупционного совета"?
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16.06.2023 17:08 Відповісти
Чіп і Дейл поспішають на допомогу, блт
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16.06.2023 17:22 Відповісти
два брата піда....а
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16.06.2023 21:18 Відповісти
То тільки початок. Чекайте нацсук, які вас всіх від імені бенянаріду вишвирнуть в контейнер зі сміттям.
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16.06.2023 17:14 Відповісти
Ждем Шария на едином телемарафоне.
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16.06.2023 17:15 Відповісти
Хтось думав, що ті, що крали мільярди на постачанні армії, просто погодяться, мовляв. не можна то не можна?
Та для них це шалений "мінус", адже результати вони вже проплатили! Наперед!
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16.06.2023 17:18 Відповісти
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16.06.2023 17:21 Відповісти
Вова кіске дасть сосиски,
Що вкраде в наріду з миски.
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16.06.2023 17:27 Відповісти
Як би я зустрів тих уродів, то розірвав би їх, як бобік тряпку... Нехай ціле життя оглядаються...і живуть в страху, або на Магадан. думаю я не один такий.
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16.06.2023 17:22 Відповісти
Когось в Україні цікавить, що там думають шмарії та рабиновичі? Якби не ця стаття навіть не знав би, що цю наволоч до чогось ще залучають.
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16.06.2023 17:22 Відповісти
задіяли петуШарія? Ще досі в природі існують дебіли, які його слухають?
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16.06.2023 17:22 Відповісти
У нічим не кращих іванова,петрова, муслесучку слухають же свідки пуза дристовіча.
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16.06.2023 17:26 Відповісти
Дякуйте,що сечою не облили.
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16.06.2023 17:23 Відповісти
А шмара з некроманським синдромом тіни караль, хоч якусь заяву зробила про масові розкрадання на мільярди коштів та гумонітарнихь грузів які повинні йти на ЗСУ ? Із-за цього ж помирають військові, і просять у людей хоч щось. Чи коли в долі, то такі "дрібниці " як життя військових вже перестають турбувати?
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16.06.2023 17:32 Відповісти
Нічого дивного (маю на увазі шарія).У мене кілька знайомих щє при презідентстві Порошенка його слухали та читали і вірили,хоч і адекватні люди.А там весь набор-ліпецька фабрика,все вкрав,все сдав.Спитав у них -навіщо ? У відповідь він украінский кореспондент-антікорупціонер.
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16.06.2023 18:38 Відповісти
Повна назва:
Товариство з обмеженою відповід­альністю «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ»

Адреса: Україна, 03083, місто Київ, проспект Науки, будинок 50

ел. пошта:

Телефон: +380 (93) 831-27-27

Дата заснування: 03.02.2022

Директор Павліченко Юлія Володимирівна

Стан Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 44638778

Статутний капітал 1 000 000 грн

Основний вид діяльності 46.34 Оптова торгівля напоями

Власники Павліченко Юлія Володимирівна
Кінцевий бенефіціарний власник та засновник 1 000 000 грн.100%

Наразі в ЄДР СР є лише одна судова https://reyestr.court.gov.ua/Review/111497330 ухвала від 13.06.2023 про повернення позовної заяви.
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16.06.2023 18:42 Відповісти
"члени антикорупційної ради залишають за собою право звернутись до СБУ з вимогою встановити джерело інфоркомпанії з тиску на членів Антикорради, а також бенефіцарів компаній-учасників торгів, задля того, щоби поставити крапку у будь-яких спекуляціях" Джерело: "

А у мене цікаве з'явилось питання: А чому це СБУ допустило виникнення такої ситуації, що до нього потрібно звертатись щоби усунути загрозу національній безпеці? - Команди не було чи не було замовлення усунути загрозу в зародку?
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16.06.2023 18:45 Відповісти
Ахахаха, пєтушарік, який піарив клоуна у 2019-му тепер допомагає клоунам грабувати країну під час війни. Як, ****, всьо неадназначна!
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16.06.2023 18:56 Відповісти
Ну і що? Я недавно говорив з одним упоротим зебілом, наводив факти про рєзнікова, про сексотів фсб у сбу. А зебіл мені заявив: "при Порошенко було би ще гірше".
Без сенсу переконувати зелених долбойобів, що вони долбойоби. Вони просто цього не розуміють
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16.06.2023 19:20 Відповісти
Коли вже на раду при МО, а по простому на владу яка представляє державу тисне Шарій і Рабінович агенти ФСБ через суди чи ще якось ,то грош ціні цій владі тим паче коли в цей час ЗСУ захищають країну, а вони соплі жують, чи вони всі разом в темі і в долях третього не дано.
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16.06.2023 19:30 Відповісти
А как они хотели ( антиуорупцийна рада)? С волками жить..., свои зубы нужно иметь! Иначе загрызут рабиновичи!
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16.06.2023 19:50 Відповісти
Полный зашквар.
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16.06.2023 20:02 Відповісти
Неожиданно, *****.
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16.06.2023 20:51 Відповісти
Сране МО при Антикорупційній раді треба розпустити.
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16.06.2023 21:58 Відповісти
певно, сподiваються здриснути ранiше нiж схоплять за sраку. Але температура росте. Краще вже працювати за зарплату, але зберегти життя, бо такими темпами ЗАСТАВУ скоро вiдмiнять.
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16.06.2023 22:56 Відповісти
Антикорупційна рада при Міноборони заявляє про тиск на неї
-----------------------------------------------------------------------------
А Резников как всегда ничего не знает.
Тогда вопрос.
А кто тогда руководит МО, раз Резников при всех коррупционных громких скандалах не при делах и все в первый раз слышит?
Неужели Резников всего лишь марионетка, а ведомством занимается, для извлечения собственной выгоды, кто-то другой?
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17.06.2023 08:43 Відповісти
Да, СРАННЫЙ АДВАКАТИШКА - Резников, это подставная ШАВКА, который занимается не МО, а траханьем своей молодой БАБЫ.
А, всем рулит ФСБешная БАНДА из ОП - поэтому такие результаты, что на 2-й год войны у армии ничего своего нет - ни дальнебойных дронов, ни ракет, вообще НИХЕРА.
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17.06.2023 10:49 Відповісти
---- Затронутий лише один аспект махрової корупції ( торги для потреб ЗСУ...) І обожнювач яєл Резніков постав у всій своїй порочній красі махінатора найвищого ЗЕ- рангу.
Натомість КОРУПЦІЯ багатогранна і всебічно охоплює всі сфери нашого життя.включаючи політику... Як приклад : варто було Байдену ініціювати розгляд корупційних витівок махінатора Коломойського. у міжнародному суді. як наші ЗЕ- срулята ( у відповідь ) вчинили бойкот... Миттєво ЗЕ--хрипло --запросив у гості ліліПУТІНСЬКОГО протеже Трампа... Мовляв : будеш тормошити нашого шефа- Коломойшу так ми здамо пуй-лу цю .твою. Україну з патрохами і твоїми " Леопардами " і F-16 навздогін... І почалося : " Леопарди" --загнали на мінне поле ( без розвідки). що стало тріумфом для метання ікри кремлівських трубадурів... На тлі блеяння заступниці командувача ЗСУ Маляр-ки : -- Іще НЕ винайшли таких танків . яких зброя б НЕ брала ... Сінхронно попливло ниття ЗЕ- коміка : -- нам Захід мало надає зброї... і.т.і. Ось так буває. коли тумани обирають у владу зайд--срулят !!! Мене ж найбільш гнітить . що у нас ( на місцях) кермує всим всеохоплююча-- корумпована гидота і саме пропутінсько--КДБ-істського штибу( за тотальної підтримки .схвалення ЗЕ-обраних...)
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17.06.2023 14:16 Відповісти
 
 