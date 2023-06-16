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Новини Допомога Україні
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Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на 500 мільйонів євро, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Союзники пообіцяли збільшити підтримку Україні на 500 мільйонів євро в рамках комплексного пакета допомоги НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, яка відбулася за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він зазначив, що в альянсі працюють над багаторічним пакетом "зі значним фінансуванням, щоб допомогти відновити сектор безпеки й оборони України та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО".

"Українські сили посилили бойові дії вздовж лінії фронту і досягають стабільного прогресу. Але їм доведеться зіткнутися зі складною місцевістю, російськими військами, що окопалися, і запеклими боями. Оскільки агресивна війна Росії триває, вкрай важливо, щоб ми збільшили нашу підтримку. Тож я вітаю нові оголошення про постачання зброї в Україну і навчання, зокрема ініціативу Нідерландів і Данії розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 цього літа", - зауважив Столтенберг.

Він також привітав намір Великої Британії та США доставити "сотні ракет ППО малої та середньої дальності". "Тож це може стримати будь-яку майбутню російську агресію, щойно ця війна закінчиться, і наблизити Україну до НАТО в практичному плані".

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Столтенберг додав, що ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, але коли це відбудеться, "нам потрібно створити основу, яка гарантуватиме майбутню безпеку України, і зробити так, щоб історія не повторилася".

НАТО (6460) Столтенберг Єнс (1596) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+4
А гроші підуть на барабани?
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16.06.2023 17:25
+2
Слава Союзникам !!! p/s Обережно ( бо є низка ілюзіаністів ))).
Актори та знімальна група фільму «Ілюзіоніст» (The Illusionist, 2023).
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16.06.2023 17:27
+2
І горни.
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16.06.2023 17:40
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А гроші підуть на барабани?
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16.06.2023 17:25 Відповісти
І горни.
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16.06.2023 17:40 Відповісти
І пиво
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16.06.2023 17:45 Відповісти
Слава Союзникам !!! p/s Обережно ( бо є низка ілюзіаністів ))).
Актори та знімальна група фільму «Ілюзіоніст» (The Illusionist, 2023).
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16.06.2023 17:27 Відповісти
Открытым остается вопрос "збільшити підтримку Україні" для ЧЕГО?
1.Чтобы Украина еще несколько лет имела возможность сдерживать агрессию РФ?
2.Чтобы Украина показала хоть какие-то результаты наступления и усадить нас за стол переговоров с РФ?
3.Чтобы Украина выдавила армию РФ до границ 2014/1991 г.? После чего РФ в течении нескольких месяцев перегруппируется, восстановит боеспособность и начнет новое наступление на Украину.
4.Чтобы Украина полностью разгромила группировку РФ в Украине? После чего в РФ начнутся тектонические изменения и им, мягко говоря, будет не до Украины.
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16.06.2023 17:43 Відповісти
Тектонічні??? Це в них почнуть рухатись й деформуватись гірські породи й підземні тектонічні плити суватись??
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16.06.2023 17:49 Відповісти
Это была бы идеально.
Но я имел в виду социум.
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16.06.2023 18:06 Відповісти
І які ж тектонічні зміни можуть бути у соціумі?
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16.06.2023 22:23 Відповісти
Мировая история учит, что диктатору прощают (терпят) все, кроме полного военного поражения в войне. После этого происходит смена власти и политики государства.
Тотальный разгром армии РФ в Украине - это единственный путь к победе и установлении долговременного мира.
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17.06.2023 07:53 Відповісти
Франсіско Франко (Італія), Сталін (СРСР), Енвер-паша (Туреччина), Кім Ір Сен (Північна Корея), Пол Пот (Камбоджа), Ях'я Хан (Пакистан), Мао Дзедун (Китай), Аугусто Піночет (Чилі), Мамбуто Сесе Секо (Конго), Франсуа Дювалтє (Гаїті), Роберт Мугабе (Зімбабве), Іді Амін (Уганда). Тут ще й Ленін - хз від чого.

Це всі нестрачені. Ніякого оюдського гніву. Померли власною смертю, або від хвороб чи мб отруєння. А страчених, на кшталт Чаушеску, Хусейна - шт 3-4 може.
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17.06.2023 08:54 Відповісти
Смешались в кучу кони, люди ...

Во-первых, я не утверждал, что разгром армии диктатора обязательно приводит к "смерти диктатора от людского гнева". Я говорил о неизбежности тектонических изменений в социуме и политике государства.
Во-вторых, каждый из перечисленных вами примеров, требует отдельного и детального "разбора полетов". И этот "разбор полетов" полностью подтвердит мое утверждение, т.к. это не просто "мое утверждение", а закон диалектики.
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17.06.2023 09:07 Відповісти
Як же кацапська набридла..

Ваш пост - це щось на кшталт - с точки зрения каждый банальный индивидум может логически мыслить..

У Вас своя точка зору, в мене своя. Вчіть українську.
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17.06.2023 09:13 Відповісти
Моя "кацапська" - это тест на адекватность. Очень интересует кол-во людей для которых форма важнее содержания, т.е. тех, кто голосовал за Зеленского (и дальше будет голосовать за популистов)

P.S.
Українською володію вільно
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17.06.2023 09:21 Відповісти
Соціолог-аналітик-тестерун. Вам до психіатра, або до Зе.
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17.06.2023 09:47 Відповісти
Така собі допомога,тут і прибарахлітца для внуків і правнуків нема на чому, вистачить на пару лотків яєць і десяток жарених барабанів на "сковородах".
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16.06.2023 18:16 Відповісти
Від НАТО нам потрібна лише одна допомога - членство. Усе інше, як мертвому припарки.
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16.06.2023 18:19 Відповісти
після промови речника НАТО,про те,що Україну не запросять до НАТО,члени НАТО вирішили влаштувати для себе фуршет , оголосивши виділення 500 млн Україні
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16.06.2023 19:27 Відповісти
 
 