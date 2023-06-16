Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на 500 мільйонів євро, - Столтенберг

Союзники пообіцяли збільшити підтримку Україні на 500 мільйонів євро в рамках комплексного пакета допомоги НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, яка відбулася за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що в альянсі працюють над багаторічним пакетом "зі значним фінансуванням, щоб допомогти відновити сектор безпеки й оборони України та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО".

"Українські сили посилили бойові дії вздовж лінії фронту і досягають стабільного прогресу. Але їм доведеться зіткнутися зі складною місцевістю, російськими військами, що окопалися, і запеклими боями. Оскільки агресивна війна Росії триває, вкрай важливо, щоб ми збільшили нашу підтримку. Тож я вітаю нові оголошення про постачання зброї в Україну і навчання, зокрема ініціативу Нідерландів і Данії розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 цього літа", - зауважив Столтенберг.

Він також привітав намір Великої Британії та США доставити "сотні ракет ППО малої та середньої дальності". "Тож це може стримати будь-яку майбутню російську агресію, щойно ця війна закінчиться, і наблизити Україну до НАТО в практичному плані".

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Столтенберг додав, що ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, але коли це відбудеться, "нам потрібно створити основу, яка гарантуватиме майбутню безпеку України, і зробити так, щоб історія не повторилася".