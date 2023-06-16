Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на 500 мільйонів євро, - Столтенберг
Союзники пообіцяли збільшити підтримку Україні на 500 мільйонів євро в рамках комплексного пакета допомоги НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, яка відбулася за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що в альянсі працюють над багаторічним пакетом "зі значним фінансуванням, щоб допомогти відновити сектор безпеки й оборони України та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО".
"Українські сили посилили бойові дії вздовж лінії фронту і досягають стабільного прогресу. Але їм доведеться зіткнутися зі складною місцевістю, російськими військами, що окопалися, і запеклими боями. Оскільки агресивна війна Росії триває, вкрай важливо, щоб ми збільшили нашу підтримку. Тож я вітаю нові оголошення про постачання зброї в Україну і навчання, зокрема ініціативу Нідерландів і Данії розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 цього літа", - зауважив Столтенберг.
Він також привітав намір Великої Британії та США доставити "сотні ракет ППО малої та середньої дальності". "Тож це може стримати будь-яку майбутню російську агресію, щойно ця війна закінчиться, і наблизити Україну до НАТО в практичному плані".
Столтенберг додав, що ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, але коли це відбудеться, "нам потрібно створити основу, яка гарантуватиме майбутню безпеку України, і зробити так, щоб історія не повторилася".
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1.Чтобы Украина еще несколько лет имела возможность сдерживать агрессию РФ?
2.Чтобы Украина показала хоть какие-то результаты наступления и усадить нас за стол переговоров с РФ?
3.Чтобы Украина выдавила армию РФ до границ 2014/1991 г.? После чего РФ в течении нескольких месяцев перегруппируется, восстановит боеспособность и начнет новое наступление на Украину.
4.Чтобы Украина полностью разгромила группировку РФ в Украине? После чего в РФ начнутся тектонические изменения и им, мягко говоря, будет не до Украины.
Но я имел в виду социум.
Тотальный разгром армии РФ в Украине - это единственный путь к победе и установлении долговременного мира.
Це всі нестрачені. Ніякого оюдського гніву. Померли власною смертю, або від хвороб чи мб отруєння. А страчених, на кшталт Чаушеску, Хусейна - шт 3-4 може.
Во-первых, я не утверждал, что разгром армии диктатора обязательно приводит к "смерти диктатора от людского гнева". Я говорил о неизбежности тектонических изменений в социуме и политике государства.
Во-вторых, каждый из перечисленных вами примеров, требует отдельного и детального "разбора полетов". И этот "разбор полетов" полностью подтвердит мое утверждение, т.к. это не просто "мое утверждение", а закон диалектики.
Ваш пост - це щось на кшталт - с точки зрения каждый банальный индивидум может логически мыслить..
У Вас своя точка зору, в мене своя. Вчіть українську.
P.S.
Українською володію вільно