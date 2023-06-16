Українські льотчики пройдуть "ознайомче навчання" на винищувачах Gripen, - уряд Швеції
Міністерство оборони Швеції підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в "ознайомчому навчанні" на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.
Про це йдеться у заяві Міноборони Швеції, передає Цензор.НЕТ.
Збройним силам Швеції "буде доручено провести ознайомче навчання українських пілотів та авіаційного технічного персоналу на літаку JAS 39".
"Передумовами є те, що Збройні сили України висловили бажання мати можливість оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним з найбільш нагальних заходів є посилення протиповітряної оборони України сучасною винищувальною авіаційною системою", – додали у відомстві.
Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.
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Але нашому Соколу краще сісти на Grippen (Mercedes, Honda, BMW) та крошити рашистів, аніж на МІГ-31 чи СУ-27 (УАЗ). За Соколів не хвилюйтеся - усе розуміють та вчаться швидко, мають гарну мотивацію. СЛАВА ЗСУ!
царьГрипен! Грипен, очень приятно...
якщо дадуть БОДАЙ ЩОСЬ - це вже було би добре, рак - теж риба...
тут незле було б згадати про А-1 чи F-4 --- могли би й організувати обмежене виробництво цих моделей - виключно для України
проблема ж не в назві: проблема в тім, що якщо від ********* аероплана відірвати та лишити вдома все високотехнологічне - він може взагалі нікуди не полетіти --- отже, спитали розробників про таке, вони відповіли: тоді пізда буде ----- ось тому й досі ніц не дають
1) США-936(889), НОРВЕГІЯ-57, БЕЛЬГІЯ-53, ПОЛЬЩА-48, ДАНІЯ-44, НІДЕРЛАНДИ-42, ПОРТУГАЛІЯ-30;
2) (БРИТАНІЯ-0), (ІТАЛІЯ-0), (КАНАДА-0), (ЛЮКСЕМБУРГ-0), (НІМЕЧЧИНА-0), (ФРАНЦІЯ-0), (ШВЕЦІЯ-0);
3) ТУРЕЧЧИНА-260(243), ГРЕЦІЯ-154(153), РУМУНІЯ-17 // ІЗРАЇЛЬ(224), ЄГИПЕТ(218), ТАЙВАНЬ(202), ПІВД.КОРЕЯ(167)