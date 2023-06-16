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Українські льотчики пройдуть "ознайомче навчання" на винищувачах Gripen, - уряд Швеції

gripen,jas-39

Міністерство оборони Швеції підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в "ознайомчому навчанні" на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це йдеться у заяві Міноборони Швеції, передає Цензор.НЕТ. 

Збройним силам Швеції "буде доручено провести ознайомче навчання українських пілотів та авіаційного технічного персоналу на літаку JAS 39".

"Передумовами є те, що Збройні сили України висловили бажання мати можливість оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним з найбільш нагальних заходів є посилення протиповітряної оборони України сучасною винищувальною авіаційною системою", – додали у відомстві.

Також читайте: Швеція створить центри обслуговування техніки поблизу кордону з Україною

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

літак (2912) Швеція (957) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+16
Наразі Соколи ще є, хоча на превеликий жаль багато загинуло, травмовано та не можуть літати. Росте нове покоління - злі, впевнені, мотивовані, очі горять, мови знають, кацапів просто ненавидять! Слава Україні!
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16.06.2023 17:00
+14
Grippen гарна пташка - швидка, маневрена на швидкостях та близько до землі, тяговита на віражах та підйомах, добре озброєна та оснащена, гарні радари та засоби виявлення і наведення, купа ракет різного класу, одночасно може вести та знищувати кілька цілей, не потребує спецумов для зліту та посадки, прості в керуванні та обслуговуванні, реальний конкурент F-16. Реальна подяка Шведам!
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16.06.2023 16:58
+13
Удачі Вам СОКОЛИ! Подяка Швеції! Справжні брати та сестри!
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16.06.2023 16:51
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Значить будуть у нас Гріпени)))
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16.06.2023 16:47 Відповісти
КАК НЕ ХОТИТЕ --А ЭТОТ ИСТРЕБИТЕЛЬ ИМЕННО НАШ НА 100% а не Ф 16 при всем к нему уважению.. необоснованно загнутый вниз Ф 16 истребитель Швеции не вполне себе изучен и освоен по тиражу... тем более у него есть кое что чего нет у Ф 16 американец требует квалифицированного аэродрома и громоздкой структуры обслуживания и регламента... а швед нет он не легок требует свое внимание-- но он не требует квалифицированных аэродромов потому как в реалиях сегодняшней Украины когда наши птички садятся и взлетают на (с) шоссе бетонку трассу этот швед также проектировался именно на такие способности-- т.к. прямая дорога в 2 км это самое оно может даже и 1500 метров хватит..и всепогодный и классом как Ф- 16..
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16.06.2023 18:21 Відповісти
Гарна новина...
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16.06.2023 16:47 Відповісти
чому "суки"? що тобі не так?
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16.06.2023 17:07 Відповісти
у него нет кепки
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16.06.2023 17:24 Відповісти
Ифан Пдрсфф, пшолнах отсюда
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16.06.2023 18:48 Відповісти
Ой, як же ж хочеться побачити результати цього ознайомлення!
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16.06.2023 16:50 Відповісти
Бажано -десь під Мелітополем чи Джанкоєм!!!
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16.06.2023 17:02 Відповісти
І там теж!
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16.06.2023 17:07 Відповісти
На ютубі десь два тижні тому показували як наші пілоти вивчають цей літак, і два з них спробували їх в дії!!! Ссидку не дам знайдете самі !!!!
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16.06.2023 21:35 Відповісти
Удачі Вам СОКОЛИ! Подяка Швеції! Справжні брати та сестри!
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16.06.2023 16:51 Відповісти
Это хорошая новость. Но это даже не шаг, полчетверти шага. Но почему бы и нет, если бы на нашем фронте количество подготовленных летчиков не менялось. Летчики штучный продукт, самолет не танк.
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16.06.2023 16:55 Відповісти
Наразі Соколи ще є, хоча на превеликий жаль багато загинуло, травмовано та не можуть літати. Росте нове покоління - злі, впевнені, мотивовані, очі горять, мови знають, кацапів просто ненавидять! Слава Україні!
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16.06.2023 17:00 Відповісти
Полностью согласен. Просто объясняю что наших соколов у нас ограниченное количество и ждать от этого переучивания мгновенной победы в войне не стоит. Это долговременный процесс.
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16.06.2023 17:07 Відповісти
Час їде, ВОЇНИ готуються та ростуть. рашка сама по собі ніколи не зупиниться. Тільки знищення рашистів!
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16.06.2023 17:08 Відповісти
Будуть крила, будуть і соколи.
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16.06.2023 17:05 Відповісти
Это не базар. Будуть кавуны, будуть и покупці....
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16.06.2023 17:09 Відповісти
Воно не так працює, з нуля кілька років треба, щоб навчитися літати на бойовому літаку. Тому навчаються вже досвідчені пілоти, щоб скоротити цей шлях. Але досвідчених не нескінчена кількість.
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16.06.2023 17:10 Відповісти
Казав мені один льотчик про розмову з колегою-американцем Той скаржився, що відлітав усю службу, але майже не воював У шведів - таких - ВСІ Хто заважає нам отримать полк "Нормандія-Німан ХХІ століття"?
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16.06.2023 17:17 Відповісти
Grippen гарна пташка - швидка, маневрена на швидкостях та близько до землі, тяговита на віражах та підйомах, добре озброєна та оснащена, гарні радари та засоби виявлення і наведення, купа ракет різного класу, одночасно може вести та знищувати кілька цілей, не потребує спецумов для зліту та посадки, прості в керуванні та обслуговуванні, реальний конкурент F-16. Реальна подяка Шведам!
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16.06.2023 16:58 Відповісти
Тим що в нас не так багато пілотів як би нам хотілось тому ми неможем їх посилати вивчати озброєння яке нам не дадуть. В моєму коментарі немає нічого гарного, але є логіка.
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16.06.2023 17:09 Відповісти
Може і дадуть, ми придивляємся ще.
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16.06.2023 17:11 Відповісти
Не все можна казати відкрито, тим більше зараз Швеції, виходячи зі стосунків із Туреччиною.
Але нашому Соколу краще сісти на Grippen (Mercedes, Honda, BMW) та крошити рашистів, аніж на МІГ-31 чи СУ-27 (УАЗ). За Соколів не хвилюйтеся - усе розуміють та вчаться швидко, мають гарну мотивацію. СЛАВА ЗСУ!
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16.06.2023 17:14 Відповісти
Люба,сходи ка ты за хрюсским кораблём нах
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16.06.2023 18:52 Відповісти
Ти хоч би на українській писав. Чи за півтора року вивчити не можеш? Бо я бачу що розумові здібності в тебе не дуже. Не кожен може трактувати мій коментар в якому логічно пояснюється те що якщо дають вчитись то і дадуть літаки, як такий що пояснює що їхати вчитись дурного робота бо в нас пілотів мало. Але ти зміг.
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16.06.2023 19:43 Відповісти
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16.06.2023 18:37 Відповісти
пНХ,хрюсский
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16.06.2023 18:51 Відповісти
Якщо не F-16, то гріпени, хоч щось. Але вже соромно - самі ні#уя не створили, тільки усе с3,14здили
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16.06.2023 16:53 Відповісти
Бо при владі з 1991, москальські підстилки були, майже всі.
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16.06.2023 17:05 Відповісти
так как Грифон Шведский самолёт не сильно разрекламированный но неплохой по своим ттх решили обкатать и посмотреть как и что тоже самое с их бмп было
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16.06.2023 16:56 Відповісти
ну сравнивать Форд и Вольво ты будешь смотря на них - или прокатишься...?
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16.06.2023 17:00 Відповісти
Не все пишуть, шо роблять..
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16.06.2023 17:02 Відповісти
маскаль тупий бо вчитися не хоче
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16.06.2023 18:39 Відповісти
Ты ещё тут, штопаный многократно суровыми нитками?
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16.06.2023 18:55 Відповісти
Ну это феноменально. Получается что ВСУ по факту первая армия мира, ни у кого больше нет опыта с таким разнообразием вооружений, и наши воины новую технику изучают в кратчайшие сроки, иногда в разы быстрее, чем заложено "по паспорту"
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16.06.2023 16:57 Відповісти
-Очень приятно, царь Грипен! Грипен, очень приятно...
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16.06.2023 17:02 Відповісти
Як кажуть, "Тонкий намёк на толстые обстоятельства"))
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16.06.2023 17:03 Відповісти
Чудова новина!Перемога......Товарищ прапорщик,можно телевизор посмотреть??Конечно можно!!!Только не включайте.
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16.06.2023 17:05 Відповісти
Не ссы в трусссы,Ифан, всё будет и самолеты и половые органы бабушки вам на всю морду
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16.06.2023 18:58 Відповісти
Проспись...чи таблетку випий.Бо схожий на полудурка...
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16.06.2023 19:22 Відповісти
менше треба патякати тому ж ігнатові

якщо дадуть БОДАЙ ЩОСЬ - це вже було би добре, рак - теж риба...

тут незле було б згадати про А-1 чи F-4 --- могли би й організувати обмежене виробництво цих моделей - виключно для України

проблема ж не в назві: проблема в тім, що якщо від ********* аероплана відірвати та лишити вдома все високотехнологічне - він може взагалі нікуди не полетіти --- отже, спитали розробників про таке, вони відповіли: тоді пізда буде ----- ось тому й досі ніц не дають
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16.06.2023 17:11 Відповісти
норм, нехай " ознайомлюються"! То ТРЕБА👍
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16.06.2023 17:43 Відповісти
F-16:

1) США-936(889), НОРВЕГІЯ-57, БЕЛЬГІЯ-53, ПОЛЬЩА-48, ДАНІЯ-44, НІДЕРЛАНДИ-42, ПОРТУГАЛІЯ-30;

2) (БРИТАНІЯ-0), (ІТАЛІЯ-0), (КАНАДА-0), (ЛЮКСЕМБУРГ-0), (НІМЕЧЧИНА-0), (ФРАНЦІЯ-0), (ШВЕЦІЯ-0);

3) ТУРЕЧЧИНА-260(243), ГРЕЦІЯ-154(153), РУМУНІЯ-17 // ІЗРАЇЛЬ(224), ЄГИПЕТ(218), ТАЙВАНЬ(202), ПІВД.КОРЕЯ(167)
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16.06.2023 20:04 Відповісти
 
 