Українські льотчики пройдуть "ознайомче навчання" на винищувачах Gripen, - уряд Швеції

Міністерство оборони Швеції підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в "ознайомчому навчанні" на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це йдеться у заяві Міноборони Швеції, передає Цензор.НЕТ.

Збройним силам Швеції "буде доручено провести ознайомче навчання українських пілотів та авіаційного технічного персоналу на літаку JAS 39".

"Передумовами є те, що Збройні сили України висловили бажання мати можливість оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним з найбільш нагальних заходів є посилення протиповітряної оборони України сучасною винищувальною авіаційною системою", – додали у відомстві.

Також читайте: Швеція створить центри обслуговування техніки поблизу кордону з Україною

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.