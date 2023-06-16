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Новини Допомога Україні
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США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $205 млн доларів, - Держдеп

сша,держдеп,держдепартамент

США нададуть додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів Україні, щоб підтримати тих, хто постраждав від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Гуманітарна допомога США охоплює продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я тощо.

"Від початку російського вторгнення понад шість мільйонів біженців залишили країну і понад п'ять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України. Атаки Росії на території України торкнулися ще мільйонів українців", - ідеться в повідомленні на сайті Держдепу.

Зазначається, що фінансування, завдяки якому загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила 605 мільйонів доларів, забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, що реагують на кризу.

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Із лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад 2,1 мільярда доларів.

"Ми, як і раніше, закликаємо до негайного припинення агресивної війни Росії і до того, щоб Росія сприяла безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечного проходу для тих, хто прагне перебратися до безпечніших районів", - сказано в заяві.

Держдепартамент США (1639) США (23024) гуманітарна допомога (994)


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Олекса Моцно Лютий:
Зеленський створив штаб з гуманітарних питань, його очолив Єрмак:
В Україні зникло 653 партії вантажів, які значилися як гуманітарна допомога військовим, - митна служба.
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16.06.2023 18:21 Відповісти
Зелені будуть дуже вдячні. Тепер можна буде купити купу барабанів і горнів.
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16.06.2023 18:25 Відповісти
Молодці. Сперли 200 млрд, дадуть 200 млн
.
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16.06.2023 19:14 Відповісти
Шановні коментатори, я теж, м'яко кажучи не фанат зелені, але якшо Вам відомі точні факти розкрадання такої допомоги, грошей від країн донорів, військової допомоги, то повідомте їх в відповідні органи, в міжнародні інституції, в пресу, Бутусову, Ніколаєнко, в відповідні слідчі органи союзників - туди, куди вважаєте самим ефективним. Але не пишіть щоразу - усе розворують! Сперли!..... Це схоже ніби то я на російський сайт зайшов і їхні методички читаю. Це НЕ допомагає Україні.
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16.06.2023 19:30 Відповісти
Дайте ці гроші на зброю, будь ласка.
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16.06.2023 19:42 Відповісти
Да все равно на них накупят барабанов и овощерезок...яке таке доступне житло?? Всем по барабану на шею!
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16.06.2023 20:32 Відповісти
 
 