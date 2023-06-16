США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $205 млн доларів, - Держдеп

США нададуть додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів Україні, щоб підтримати тих, хто постраждав від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гуманітарна допомога США охоплює продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я тощо.

"Від початку російського вторгнення понад шість мільйонів біженців залишили країну і понад п'ять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України. Атаки Росії на території України торкнулися ще мільйонів українців", - ідеться в повідомленні на сайті Держдепу.

Зазначається, що фінансування, завдяки якому загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила 605 мільйонів доларів, забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, що реагують на кризу.

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Із лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад 2,1 мільярда доларів.

"Ми, як і раніше, закликаємо до негайного припинення агресивної війни Росії і до того, щоб Росія сприяла безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечного проходу для тих, хто прагне перебратися до безпечніших районів", - сказано в заяві.